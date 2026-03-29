  • Мбаппе об ЛЧ: «Бавария» в лучшей форме в Европе. Но только «Реал» и может ее обыграть»
Мбаппе об ЛЧ: «Бавария» в лучшей форме в Европе. Но только «Реал» и может ее обыграть»

Мбаппе об ЛЧ: если кто-то и может обыграть «Баварию», то это «Реал».

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе высказался о противостоянии с «Баварией» в Лиге чемпионов.

Команды проведут четвертьфинальные матчи 7 и 15 апреля.

«Мы сыграем против «Баварии», которая, на мой взгляд, сейчас находится в лучшей форме в Европе.

Но если и есть команда, которая может обыграть такого ​​соперника, то это «Реал Мадрид», – заявил Мбаппе.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
Главное, чтоб без травм и неадкеватных судейских решений в любую сторону - пусть именно на поле решают ху из ху. И насладимся классикой.
Будет великое противостояние, классика лиги чемпионов! За хороший футбол и адекватное судейство!
Потому шо по русскому дуойка у новостника
Черепашка-ниндзя против Шредера)))только зло тут никак в мульфильме😅😅😅
Забыл добавить если поставят пару пенальти на нырках плаксы😂
Видно что до сих пор таит злобу и обиду на Баварию за 2020, самый реальный шанс был для него взять ЛЧ, прям рукой подать
Почему «об»? Если на гласную слово начинается разве не «о» пишется?
Почему «об»? Если на гласную слово начинается разве не «о» пишется?
Ну если вы читаете ЛЧ как [лэче], то тогда через "О". В данном случае первым идёт гласный звук [э]. Всё написано правильно [об элче]
Ну если вы читаете ЛЧ как [лэче], то тогда через "О". В данном случае первым идёт гласный звук [э]. Всё написано правильно [об элче]
Причём тут как читается?) неграмотно написано , все верно подметили , о ЛЧ
А может не обыграть...
Неприятный и принципиальный для Мбаппе соперник , надеюсь будет готов полностью к вызову
Сценарий может пойти по-разному, но главное играть с холодным точным расчетом как и всегда обычно играет Бавария, главное не повестись на эмоции в этих играх с Реалом, это скорее Реалу будет играть на руку - пардон, на ногу
Материалы по теме
Филипе Луис: «Реал» – всегда фаворит ЛЧ из-за своей истории, мне больно это говорить. Но у «Баварии» один из лучших составов в мире. Из этой пары может выйти один из финалистов»
вчера, 21:14
Гути о своем заявлении, что «Реал» выиграет ЛЧ: «Это было сказано в эмоциональный момент после 3:0 с «Сити». Да, будет сложно не только с «Баварией», но и в полуфинале»
20 марта, 21:06
Гендиректор «Баварии»: «Мы вылетали от «Реала» в прошлом, часто при неблагоприятных обстоятельствах. Пора это изменить и выйти в полуфинал ЛЧ»
19 марта, 06:27
Кейн о «Реале»: «Бавария» никого не боится. Когда играешь с «Мадридом» в ЛЧ, всегда стоит ожидать сложного противостояния. Мы будем готовы»
19 марта, 04:30
Пике об игре с Месси в академии «Барсы»: «Мы выигрывали 15:0, 20:0, он забивал очень много. Но был вопрос – сможет ли он перенести это на взрослый футбол. Он это сделал и изменил историю игры»
8 минут назад
Килиан Мбаппе: «В «Реале» критиковали даже Роналду – не понимаю, почему я должен быть исключением. С этим нужно смириться»
30 минут назад
Биксант Лизаразю: «Футболисты не должны быть простыми пешками тренера. Тактика важна, но Пеле, Марадоне и Зидану не объясняли, как играть. Футбол должен скорее принадлежать игрокам»
41 минуту назад
Тудор уволен из «Тоттенхэма». Клуб выиграл один из семи матчей за 44 дня при тренере
сегодня, 14:35
Глава CAF Мотсепе об итогах Кубка Африки: «Мы поддерживаем сенегальцев и марокканцев – футбол должен объединять. Будем уважать любое решение CAS»
сегодня, 14:18
Игорь Акинфеев: «Сегодня 23 года с моего первого выхода на поле за основной состав ЦСКА. Как летит время!»
сегодня, 14:06
Александр Тарханов: «Вагнер Лав – великий футболист, но не могу назвать его лучшим легионером в истории России. В лиге было много сильных иностранцев – тот же Карвальо»
сегодня, 13:48
Луческу о госпитализации после потери сознания: «Я чувствую себя хорошо, полностью пришел в себя. Останусь в больнице – еще прохожу обследования»
сегодня, 13:42
36-летний Ерохин хочет продлить контракт с «Зенитом»: «Хотел бы провести еще минимум сезон»
сегодня, 13:35
CAF изменит устав и регламент, чтобы «укрепить доверие к арбитрам, ВАР и судебным органам» на фоне скандала с Кубком Африки: «Привержены нулевой терпимости к коррупции»
сегодня, 13:29
Хавбек «Балтики» Петров о стычке в матче с ЦСКА: «Мы за своих горой. Старших толкать нельзя, особенно тренера – я так воспитан»
54 секунды назад
Первая лига. «Родина» принимает «Урал», «Ротор» забил 4 гола «Черноморцу» в гостях
6 минут назадLive
«Тоттенхэм» рассматривает Дайча, Хюттера и Хьютона на пост временного тренера. Де Дзерби не возглавит команду до лета (Алекс Крук)
8 минут назад
Тимощук о Дуране: «У них с Соболевым здоровая конкуренция, кто лучше, тот и играет. Надеемся, Джон сохранит рвение и желание, чтобы доказать, что он игрок основы «Зенита»
26 минут назад
Товарищеские матчи. Грузия победила Литву, Армения принимает Беларусь, Франция сыграет с Колумбией в США
47 минут назадLive
Субименди уедет из сборной Испании из-за болей в колене. Это вторая травма игроков «Арсенала» в сборных за день
56 минут назад
Колосков о матче России и США до ЧМ: «Это нереально, позже – возможно. Нужно поблагодарить наших депутатов – они молодцы, что обсуждают эти темы»
сегодня, 14:03
Лепехин о Соболеве: «О нем говорят в позитивных тонах, так как забивает. Перестанет – все перформансы превратятся в негатив»
сегодня, 13:54
«Зенит» может сыграть со «Сьоном» осенью 2026-го: «Возможно, получится в Швейцарии»
сегодня, 13:28
Нойер восстановился после травмы и сыграет с «Фрайбургом». К «Реалу» вратарь «Баварии» тоже готов
сегодня, 13:22
Рекомендуем