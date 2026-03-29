Мбаппе об ЛЧ: «Бавария» в лучшей форме в Европе. Но только «Реал» и может ее обыграть»

Мбаппе об ЛЧ: если кто-то и может обыграть «Баварию», то это «Реал».

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе высказался о противостоянии с «Баварией» в Лиге чемпионов.

Команды проведут четвертьфинальные матчи 7 и 15 апреля.

«Мы сыграем против «Баварии», которая, на мой взгляд, сейчас находится в лучшей форме в Европе.

Но если и есть команда, которая может обыграть такого ​​соперника, то это «Реал Мадрид », – заявил Мбаппе.