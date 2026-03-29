Мбаппе об ЛЧ: «Бавария» в лучшей форме в Европе. Но только «Реал» и может ее обыграть»
Мбаппе об ЛЧ: если кто-то и может обыграть «Баварию», то это «Реал».
Форвард «Реала» Килиан Мбаппе высказался о противостоянии с «Баварией» в Лиге чемпионов.
Команды проведут четвертьфинальные матчи 7 и 15 апреля.
«Мы сыграем против «Баварии», которая, на мой взгляд, сейчас находится в лучшей форме в Европе.
Но если и есть команда, которая может обыграть такого соперника, то это «Реал Мадрид», – заявил Мбаппе.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
Главное, чтоб без травм и неадкеватных судейских решений в любую сторону - пусть именно на поле решают ху из ху. И насладимся классикой.
Будет великое противостояние, классика лиги чемпионов! За хороший футбол и адекватное судейство!
Потому шо по русскому дуойка у новостника
Черепашка-ниндзя против Шредера)))только зло тут никак в мульфильме😅😅😅
Забыл добавить если поставят пару пенальти на нырках плаксы😂
Видно что до сих пор таит злобу и обиду на Баварию за 2020, самый реальный шанс был для него взять ЛЧ, прям рукой подать
Почему «об»? Если на гласную слово начинается разве не «о» пишется?
Почему «об»? Если на гласную слово начинается разве не «о» пишется?
Ну если вы читаете ЛЧ как [лэче], то тогда через "О". В данном случае первым идёт гласный звук [э]. Всё написано правильно [об элче]
Ну если вы читаете ЛЧ как [лэче], то тогда через "О". В данном случае первым идёт гласный звук [э]. Всё написано правильно [об элче]
Причём тут как читается?) неграмотно написано , все верно подметили , о ЛЧ
А может не обыграть...
Неприятный и принципиальный для Мбаппе соперник , надеюсь будет готов полностью к вызову
Сценарий может пойти по-разному, но главное играть с холодным точным расчетом как и всегда обычно играет Бавария, главное не повестись на эмоции в этих играх с Реалом, это скорее Реалу будет играть на руку - пардон, на ногу
