Глава CAF Мотсепе об итогах Кубка Африки: «Мы поддерживаем сенегальцев и марокканцев – футбол должен объединять. Будем уважать любое решение CAS»

Глава CAF о Кубке Африки: футбол должен объединять, мы примем решение CAS.

Президент Конфедерации африканского футбола (CAF) Патрик Мотсепе высказался о необходимости объединения на фоне скандала с итогами Кубка Африки.

Ранее CAF удовлетворила апелляцию Марокко и засчитала сборной Сенегала поражение в финале турнира со счетом 0:3 за уход с поля после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе на 98-й минуте. Сенегальцы обжаловали это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Мое послание таково: мы с вами, мы вас поддерживаем. Мы все африканцы. Многие сенегальцы живут в Марокко. Я передал то же самое марокканцам.

Мы не собираемся использовать футбол для разделения людей, он должен нас объединять.

Каким бы ни было решение CAS, мы будем его уважать», – заявил Мотсепе.

