Глава CAF Мотсепе об итогах Кубка Африки: «Мы поддерживаем сенегальцев и марокканцев – футбол должен объединять. Будем уважать любое решение CAS»
Президент Конфедерации африканского футбола (CAF) Патрик Мотсепе высказался о необходимости объединения на фоне скандала с итогами Кубка Африки.
Ранее CAF удовлетворила апелляцию Марокко и засчитала сборной Сенегала поражение в финале турнира со счетом 0:3 за уход с поля после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе на 98-й минуте. Сенегальцы обжаловали это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
«Мое послание таково: мы с вами, мы вас поддерживаем. Мы все африканцы. Многие сенегальцы живут в Марокко. Я передал то же самое марокканцам.
Мы не собираемся использовать футбол для разделения людей, он должен нас объединять.
Каким бы ни было решение CAS, мы будем его уважать», – заявил Мотсепе.
CAF изменит устав и регламент, чтобы «укрепить доверие к арбитрам, ВАР и судебным органам» на фоне скандала с Кубком Африки: «Привержены нулевой терпимости к коррупции»
