  • Глава CAF Мотсепе об итогах Кубка Африки: «Мы поддерживаем сенегальцев и марокканцев – футбол должен объединять. Будем уважать любое решение CAS»
Президент Конфедерации африканского футбола (CAF) Патрик Мотсепе высказался о необходимости объединения на фоне скандала с итогами Кубка Африки.

Ранее CAF удовлетворила апелляцию Марокко и засчитала сборной Сенегала поражение в финале турнира со счетом 0:3 за уход с поля после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе на 98-й минуте. Сенегальцы обжаловали это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Мое послание таково: мы с вами, мы вас поддерживаем. Мы все африканцы. Многие сенегальцы живут в Марокко. Я передал то же самое марокканцам.

Мы не собираемся использовать футбол для разделения людей, он должен нас объединять.

Каким бы ни было решение CAS, мы будем его уважать», – заявил Мотсепе.

CAF изменит устав и регламент, чтобы «укрепить доверие к арбитрам, ВАР и судебным органам» на фоне скандала с Кубком Африки: «Привержены нулевой терпимости к коррупции»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Foot Mercato
Как там один алжирский радующийся поц сказал, что жизнь сенегальцев не была под угрозой, нечего было уходить?) Так и жизнь мароканских футболёров не зависила от полотенца, которое крысили во время финала) так что пусть объядиняются за Сенегал, а кабинетному Марокко поменьше бы позориться)
Я вот тоже не понял зачем пытались стащить полотенце. Чем оно могло помочь морокканцам.
Там подсказки на пенальти были вроде как, кто куда бьет обычно у мароканцев
Поддержали Марокко за счёт кубка Сенегала, а Сенегал поддержали тем, что у них отняли кубок и передали Марокко.
Все довольны.

Всем понятно?
Сами своим решением сделали всё, чтобы разъединить. А теперь начинается бесполезная работа языком.
Коррумпированный царёк из племени Хоза во всей красе. Сначала сделал всё для идиотского решения в пользу Марокко, а теперь, поджав хвост, сдаёт назад, прикрываясь официозом.
Как же тошнит от этого официозного языка про чудесный объединяющий футбол, спорт и прочее.. Во все времена фанаты, а иногда и игроки, били друг друга в физиономию и так будет всегда. Современные виды спорта это чуть более мягкая версия гладиаторских боёв, и никакой Цезарь ересь про объединяющий спорт не говорил
Разъединили что бы объединить?!😁
Тут посыл понятен: дали денег за кубок Марокко, но не выгорело. Дали порадоваться пару месяцев, нашли до чего доколупаться и отдать кубок Марокко. Деньги отработали, а теперь если КАС вернут кубок владельцу назад, то мы тут не при чем, денюжки отработали.
Материалы по теме
CAF изменит устав и регламент, чтобы «укрепить доверие к арбитрам, ВАР и судебным органам» на фоне скандала с Кубком Африки: «Привержены нулевой терпимости к коррупции»
сегодня, 13:29
CAS рассмотрит апелляцию Сенегала на признание Марокко победителем Кубка Африки: «Суд обеспечит максимально быстрое и справедливое разбирательство»
25 марта, 16:10
На CAF не давили в вопросе присуждения Марокко победы в Кубке Африки: «Иначе зачем искать юристов по всей Африке – чтобы просто навязать им свой выбор?»
20 марта, 08:53
Веа о пересмотре итогов Кубка Африки: «Это подрывает веру в честность футбола на континенте. Призываю CAS принять решительные меры, чтобы это издевательство не осталось в силе»
19 марта, 19:28
Глава CAF о пересмотре итогов Кубка Африки: «К решению должны отнестись с уважением. Мы все еще сталкиваемся с подозрениями и недоверием – это проблема из прошлого»
18 марта, 21:04
Пике об игре с Месси в академии «Барсы»: «Мы выигрывали 15:0, 20:0, он забивал очень много. Но был вопрос – сможет ли он перенести это на взрослый футбол. Он это сделал и изменил историю игры»
9 минут назад
Килиан Мбаппе: «В «Реале» критиковали даже Роналду – не понимаю, почему я должен быть исключением. С этим нужно смириться»
31 минуту назад
Биксант Лизаразю: «Футболисты не должны быть простыми пешками тренера. Тактика важна, но Пеле, Марадоне и Зидану не объясняли, как играть. Футбол должен скорее принадлежать игрокам»
42 минуты назад
Тудор уволен из «Тоттенхэма». Клуб выиграл один из семи матчей за 44 дня при тренере
сегодня, 14:35
Мбаппе об ЛЧ: «Бавария» в лучшей форме в Европе. Но только «Реал» и может ее обыграть»
сегодня, 14:29
Игорь Акинфеев: «Сегодня 23 года с моего первого выхода на поле за основной состав ЦСКА. Как летит время!»
сегодня, 14:06
Александр Тарханов: «Вагнер Лав – великий футболист, но не могу назвать его лучшим легионером в истории России. В лиге было много сильных иностранцев – тот же Карвальо»
сегодня, 13:48
Луческу о госпитализации после потери сознания: «Я чувствую себя хорошо, полностью пришел в себя. Останусь в больнице – еще прохожу обследования»
сегодня, 13:42
36-летний Ерохин хочет продлить контракт с «Зенитом»: «Хотел бы провести еще минимум сезон»
сегодня, 13:35
CAF изменит устав и регламент, чтобы «укрепить доверие к арбитрам, ВАР и судебным органам» на фоне скандала с Кубком Африки: «Привержены нулевой терпимости к коррупции»
сегодня, 13:29
Хавбек «Балтики» Петров о стычке в матче с ЦСКА: «Мы за своих горой. Старших толкать нельзя, особенно тренера – я так воспитан»
1 минуту назад
Первая лига. «Родина» принимает «Урал», «Ротор» забил 4 гола «Черноморцу» в гостях
7 минут назадLive
«Тоттенхэм» рассматривает Дайча, Хюттера и Хьютона на пост временного тренера. Де Дзерби не возглавит команду до лета (Алекс Крук)
9 минут назад
Тимощук о Дуране: «У них с Соболевым здоровая конкуренция, кто лучше, тот и играет. Надеемся, Джон сохранит рвение и желание, чтобы доказать, что он игрок основы «Зенита»
27 минут назад
Товарищеские матчи. Грузия победила Литву, Армения принимает Беларусь, Франция сыграет с Колумбией в США
48 минут назадLive
Субименди уедет из сборной Испании из-за болей в колене. Это вторая травма игроков «Арсенала» в сборных за день
57 минут назад
Колосков о матче России и США до ЧМ: «Это нереально, позже – возможно. Нужно поблагодарить наших депутатов – они молодцы, что обсуждают эти темы»
сегодня, 14:03
Лепехин о Соболеве: «О нем говорят в позитивных тонах, так как забивает. Перестанет – все перформансы превратятся в негатив»
сегодня, 13:54
«Зенит» может сыграть со «Сьоном» осенью 2026-го: «Возможно, получится в Швейцарии»
сегодня, 13:28
Нойер восстановился после травмы и сыграет с «Фрайбургом». К «Реалу» вратарь «Баварии» тоже готов
сегодня, 13:22
