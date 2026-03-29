Игорь Акинфеев: «Сегодня 23 года с моего первого выхода на поле за основной состав ЦСКА. Как летит время!»

Акинфеев: 23 года с первого матча за ЦСКА – время летит.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил о своем дебюте за клуб.

«Как летит время! Сегодня ровно 23 года с момента моего первого выхода на поле за основной состав ПФК ЦСКА .

Все вспоминают Самару (матч РПЛ против «Крыльев Советов » – Спортс’‘), но дебют случился в Санкт-Петербурге в матче Кубка Премьер-лиги (кажется, что этот турнир просуществовал не дольше одного сезона) 😅», – написал 39-летний Акинфеев в своем телеграм-канале.

Первую игру за армейцев голкипер провел в 2003 году в 1/8 финала Кубка РФПЛ с «Зенитом» (2:0).