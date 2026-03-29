  • Игорь Акинфеев: «Сегодня 23 года с моего первого выхода на поле за основной состав ЦСКА. Как летит время!»
Игорь Акинфеев: «Сегодня 23 года с моего первого выхода на поле за основной состав ЦСКА. Как летит время!»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил о своем дебюте за клуб.

«Как летит время! Сегодня ровно 23 года с момента моего первого выхода на поле за основной состав ПФК ЦСКА.

Все вспоминают Самару (матч РПЛ против «Крыльев Советов» – Спортс’‘), но дебют случился в Санкт-Петербурге в матче Кубка Премьер-лиги (кажется, что этот турнир просуществовал не дольше одного сезона) 😅», – написал 39-летний Акинфеев в своем телеграм-канале.

Первую игру за армейцев голкипер провел в 2003 году в 1/8 финала Кубка РФПЛ с «Зенитом» (2:0).

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Игоря Акинфеева
Вратарь-эпоха. Безусловно вписал золотыми буквами своё имя в историю Российского футбола
Акинфеев вратарь - глыба Российского футбола! Его золотая нога и вообще, те два пенальти отбитые им в 1/8 финала ЧМ 2018 года с Испанией и выходом в 1/4, навсегда войдут в историю! Мои поздравления Игорю)
Вошли в историю его великие рекорды в ЛЧ! :)
Поздравляю Игоря!
Турнир «Кубок премьер-лиги» действительно просуществовал один сезон. Если память не подводит, то игрался он в паузы на матчи сборных. Команды премьер-лиги играли без своих сборников по кубковой системе. То есть сейчас бы как раз была какая-то стадия этого кубка.
Победителем единственного розыгрыша в 2003 г. стал «Зенит»
Легенда! Один из лучших футболистов 21 века, если не лучший. Русский Нойер
Акинфеев заслужил быть Акинфеевым, а не русским кем-то. Да и общего у них практически ничего
В один год разве что родились😂
Ещё год поиграет капитан. Следующий сезон должен быть чемпионским. капитана нужно достойно проводить
У Зенита состав почти в два раза дороже. У Краснодара есть форвард за 20 млн из Бундеслиги. Каким образом ЦСКА с таким составом должен бороться за золото? Фантазеры
Легенда!
Сорок три!
твой айкью? держись там
Пусть играет до 25 лет и дальше.
Хоть и являюсь болельщиком другого клуба, признаю что Акинфеев является легендой всего российского футбола.
Смотрел в прямом эфире,время остановись пожалуйста
Ну вот и результат в 16 лет выходит на поле и доказывает, что он лучший, а сейчас одни пид.......
Это тот самый матч, где он то ли с Ширлом, то ли со Шкртелом поцапался?
