Игорь Акинфеев: «Сегодня 23 года с моего первого выхода на поле за основной состав ЦСКА. Как летит время!»
«Как летит время! Сегодня ровно 23 года с момента моего первого выхода на поле за основной состав ПФК ЦСКА.
Все вспоминают Самару (матч РПЛ против «Крыльев Советов» – Спортс’‘), но дебют случился в Санкт-Петербурге в матче Кубка Премьер-лиги (кажется, что этот турнир просуществовал не дольше одного сезона) 😅», – написал 39-летний Акинфеев в своем телеграм-канале.
Первую игру за армейцев голкипер провел в 2003 году в 1/8 финала Кубка РФПЛ с «Зенитом» (2:0).
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Игоря Акинфеева
Турнир «Кубок премьер-лиги» действительно просуществовал один сезон. Если память не подводит, то игрался он в паузы на матчи сборных. Команды премьер-лиги играли без своих сборников по кубковой системе. То есть сейчас бы как раз была какая-то стадия этого кубка.
Победителем единственного розыгрыша в 2003 г. стал «Зенит»