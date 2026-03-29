10

Колосков о матче России и США до ЧМ: «Это нереально, позже – возможно. Нужно поблагодарить наших депутатов – они молодцы, что обсуждают эти темы»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает невозможной товарищескую встречу между сборными России и США перед ЧМ-2026.

«Я не против всех этих разговоров – хорошо, что наши депутаты эти темы затронули, обсудили. Это надо делать. Но решать это будут другие люди. Я, конечно, за то, чтобы сыграть.

Но нужно понимать, что США сюда точно не поедут – им надо готовиться к турниру. А нам могут визы не дать, организовать все это очень сложно сейчас. Но эти намерения, конечно, надо поддерживать. Я просто акценты ставлю, что решение будут принимать федерации. 

В РФС лично я таких разговоров не слышал. Все-таки я думаю, что это нереально. Позже – возможно, но не сейчас, не перед чемпионатом мира. Нужно поблагодарить наших депутатов – они молодцы, что обсуждают эти темы. Но пока это невозможно, мне кажется», – сказал Колосков.

Источник: «РБ Спорт»
Сборная США по футболу
Вячеслав Колосков
товарищеские матчи (сборные)
Сборная России по футболу
Государственная дума
Политика
logoпремьер-лига Россия
10 комментариев
Реальнее сыграть ответный матч с Никарагуа.
Вот только дальше обсуждений это уже как лет 5 не доходит, вот уж молодцы так молодцы
Ответ Шалфей Ирвинга
Ну, с носками от Донни приехали - уже хорошо... 😁
А можно настанет тот день, когда депутатов за полезные дела благодарить можно будет, а не обжевывание футбола, к которому они никаким боком?
Да не, бред какой-то пишу.
"Всё это хорошо, но нафига нам вообще это надо?" недоумевают американцы...
Спасибо им, регулярно сотрясают воздух.
Мы с тестем в бане тоже обсуждаем разные темы. Не хочет товарищ К. и нас поблагодарить?
В чем прикол когда тебя заваливают санкциями, песочат и в хвост и в гриву, а ты хочешь провести товарищеский матч по футболу? Дипломатия дипломатией, но по мне это перебор.
Депутаты съездили, шампусика попили, теперь из Совета федераций поедут. Так глядишь,лет через десять и до хоккеистов очередь дойдет.
