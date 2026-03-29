  Лепехин о Соболеве: «О нем говорят в позитивных тонах, так как забивает. Перестанет – все перформансы превратятся в негатив»
Лепехин о Соболеве: «О нем говорят в позитивных тонах, так как забивает. Перестанет – все перформансы превратятся в негатив»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин поделился мнением о высказываниях и празднованиях форварда сине-бело-голубых Александра Соболева.

Ранее 29-летний игрок заявил: «Хочу сказать, что Саша больше не будет хорошим мальчиком, каким был последние полтора года. Саша теперь будет плохим, каким был до этого. Теперь так».

«Возможно, Соболеву посоветовали, может, он сам догадался, что нужно больше о себе заявлять в прессе, чтобы больше писали, говорили, обсуждали. Имеет место быть и такая тактика.

Я думаю, что все зависит от голов. Соболев забивает сейчас – о нем говорят в позитивных тонах.

Как только перестанет забивать, все перформансы превратятся в негатив. Причем те же самые люди, которые сейчас радуются и восхищаются им, будут писать о нем негативно в контексте этих перформансов», – сказал Лепехин.

Кроме семака его никто не хвалит. Бревно убогое, даже хуже дзюбы.
