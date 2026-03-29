  • Александр Тарханов: «Вагнер Лав – великий футболист, но не могу назвать его лучшим легионером в истории России. В лиге было много сильных иностранцев – тот же Карвальо»
Александр Тарханов: «Вагнер Лав – великий футболист, но не могу назвать его лучшим легионером в истории России. В лиге было много сильных иностранцев – тот же Карвальо»

Александр Тарханов: не могу назвать Вагнера лучшим легионером в истории России.

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал завершение карьеры своего Вагнера Лава.

В субботу, 28 марта, 41-летний бразилец провел последний матч – за «Ретро» против «Сеары», забив победный мяч на 95-й минуте.

«Вагнер Лав является великим футболистом. По своему потенциалу бразилец мог бы выступать в любой команде Европы. Не случайно он играл с Роналдиньо в сборной Бразилии.

Но я не могу назвать Вагнера лучшим легионером в истории России. В российском чемпионате было много сильных иностранных игроков. Тот же Даниэл Карвальо, который вместе с Лавом помог ЦСКА завоевать Кубок УЕФА.

В любом случае его вклад в историю и успехи красно-синих был огромным. Думаю, что после того, как армейцы организуют ему прощальный матч, он может работать в клубе на какой-то должности. Это вполне возможно», – заявил Тарханов.

Лучший, не лучший - момент спорный. Но один из лучших - это факт
Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал завершение карьеры своего Вагнера Лава.

У Тарханова был личный Вагнер?!
Вагнер лучший легионер из Цска, Данни лучший из Зенита, Родолфо лучший из Локомотиве, Кураньи лучший из Динамо, Дедура лучший из Спартака😂
Вагнер лучший легионер из Цска, Данни лучший из Зенита, Родолфо лучший из Локомотиве, Кураньи лучший из Динамо, Дедура лучший из Спартака😂
Шучу Промес
У Вагнера своя история, своя харизма, соперники поджимали хвосты, когда он выходил на поле. Сравнивать его бессмысленно, и потому что никто не обладает аналогичной историей
Самый талантливый легионер был Карвальо. А лучший, конечно, Вагнер.
Ничего себе сравнил!!!
Да, Карвальо только один год и провёл ярко, Вагнер же был лидером армейцев несколько сезонов.
У ЦСКА много легионеров оставили о себе хорошую память, но Вагнер Лав — лучший, без вариантов!!!
Халк, Данни и Вагнер лучшие в РПЛ
Прям вот один лучший игрок вне зависимости от позиции - это очень странное понятие. Вагнер безусловно один из лучших,
Да уж. Праймовый Карвальо по значимости для команды был сродни Месси. Жалко, что этот прайм был коротким. Совсем коротким.
