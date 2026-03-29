Александр Тарханов: «Вагнер Лав – великий футболист, но не могу назвать его лучшим легионером в истории России. В лиге было много сильных иностранцев – тот же Карвальо»
Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал завершение карьеры своего Вагнера Лава.
В субботу, 28 марта, 41-летний бразилец провел последний матч – за «Ретро» против «Сеары», забив победный мяч на 95-й минуте.
«Вагнер Лав является великим футболистом. По своему потенциалу бразилец мог бы выступать в любой команде Европы. Не случайно он играл с Роналдиньо в сборной Бразилии.
Но я не могу назвать Вагнера лучшим легионером в истории России. В российском чемпионате было много сильных иностранных игроков. Тот же Даниэл Карвальо, который вместе с Лавом помог ЦСКА завоевать Кубок УЕФА.
В любом случае его вклад в историю и успехи красно-синих был огромным. Думаю, что после того, как армейцы организуют ему прощальный матч, он может работать в клубе на какой-то должности. Это вполне возможно», – заявил Тарханов.
У Тарханова был личный Вагнер?!
Да, Карвальо только один год и провёл ярко, Вагнер же был лидером армейцев несколько сезонов.
У ЦСКА много легионеров оставили о себе хорошую память, но Вагнер Лав — лучший, без вариантов!!!