Александр Тарханов: «Вагнер Лав – великий футболист, но не могу назвать его лучшим легионером в истории России. В лиге было много сильных иностранцев – тот же Карвальо»

Александр Тарханов: не могу назвать Вагнера лучшим легионером в истории России.

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал завершение карьеры своего Вагнера Лава .

В субботу, 28 марта, 41-летний бразилец провел последний матч – за «Ретро» против «Сеары», забив победный мяч на 95-й минуте.

«Вагнер Лав является великим футболистом. По своему потенциалу бразилец мог бы выступать в любой команде Европы. Не случайно он играл с Роналдиньо в сборной Бразилии.

Но я не могу назвать Вагнера лучшим легионером в истории России. В российском чемпионате было много сильных иностранных игроков. Тот же Даниэл Карвальо, который вместе с Лавом помог ЦСКА завоевать Кубок УЕФА.

В любом случае его вклад в историю и успехи красно-синих был огромным. Думаю, что после того, как армейцы организуют ему прощальный матч, он может работать в клубе на какой-то должности. Это вполне возможно», – заявил Тарханов.