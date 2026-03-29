36-летний Ерохин хочет продлить контракт с «Зенитом»: «Хотел бы провести еще минимум сезон»
Нынешнее соглашение с 36-летним футболистом рассчитано до лета 2026 года.
«Всегда задумываешься о будущем. Естественно, сейчас хочется максимально помогать команде. Тем не менее, со своей стороны, еще минимум сезон хотел бы в качестве футболиста «Зенита» провести. Я думаю, что этот момент мы с руководством в ближайшем будущем обсудим. Не так много времени остается, поэтому надеюсь, что все будет хорошо. Конкретики пока что не было», – сказал Ерохин.
Ерохин выступает за «Зенит» с лета 2017 года.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
7 комментариев
Так забивать надо, Саша. Давненько в РПЛ голов не было.
Так он и не играет, чтобы забивать
Скамейка такая удобная, а зарплата такая жирная. Ну пажаааалста
Вчера на 85-ой прессинговал вратаря, Александр наш джокер, на сезон надо продлевать.
Кстати единственный оставшийся из закупа лигочемпиоского Ростова (Ерохин, Мевля, Нобоа, Новосельцев, Полоз, Терентьев, Азмун)
