Луческу о госпитализации после потери сознания: «Я чувствую себя хорошо, полностью пришел в себя. Останусь в больнице – еще прохожу обследования»

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу высказался о состоянии своего здоровья.

Сегодня стало известно, что 80-летнего специалиста госпитализировали после того, как он потерял сознание на тренировке команды. Предполагалось, что он мог перенести сердечный приступ.

«Сейчас я чувствую себя хорошо, полностью пришел в себя.

Но я все еще прохожу некоторые обследования, поэтому останусь в больнице», – сообщил Луческу.

Румыния 31 марта проведет товарищеский матч против Словакии.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: GSP
Легенда тренерского цеха!
Здоровья, Мирча!
