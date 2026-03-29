Луческу о госпитализации после потери сознания: «Я чувствую себя хорошо, полностью пришел в себя. Останусь в больнице – еще прохожу обследования»
Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу высказался о состоянии своего здоровья.
Сегодня стало известно, что 80-летнего специалиста госпитализировали после того, как он потерял сознание на тренировке команды. Предполагалось, что он мог перенести сердечный приступ.
«Сейчас я чувствую себя хорошо, полностью пришел в себя.
Но я все еще прохожу некоторые обследования, поэтому останусь в больнице», – сообщил Луческу.
Румыния 31 марта проведет товарищеский матч против Словакии.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: GSP
Здоровья, Мирча!