«Зенит» может сыграть со «Сьоном» осенью 2026-го: «Возможно, получится в Швейцарии»
«Зенит» может провести товарищеский матч против «Сьона» в паузу на игры сборных осенью 2026 года, сообщает Sport24.
Игра может пройти с 21 сентября по 6 октября. Клубы обсуждают возможность проведения встречи и выбирают место, а также дату матча.
Президент «Сьона» Кристиан Константин отреагировал на информацию о возможном товарищеском матче против «Зенита».
«Мы можем сыграть с «Зенитом» в сентябрьскую паузу на игры сборных. Пока нет конкретной даты и места этого матча. Мы общаемся. Возможно, получится пригласить «Зенит» сыграть у нас в Швейцарии», – сказал Константин.
В сентябре прошлого года «Зенит» и «Сьон» уже играли в Санкт-Петербурге – тот матч закончился победой хозяев 5:3.
Наш Сьоняра!
Это хорошо. Но за окном ещё до конца весны даже не близко, что бы думать об осени. 😁 А так то это в плюс нашей стране.
До этого времени, многое может изменится.
