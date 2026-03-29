«Зенит» может сыграть со «Сьоном» осенью 2026-го: «Возможно, получится в Швейцарии»

«Зенит» может сыграть со «Сьоном».

«Зенит» может провести товарищеский матч против «Сьона » в паузу на игры сборных осенью 2026 года, сообщает Sport24.

Игра может пройти с 21 сентября по 6 октября. Клубы обсуждают возможность проведения встречи и выбирают место, а также дату матча.

Президент «Сьона» Кристиан Константин отреагировал на информацию о возможном товарищеском матче против «Зенита».

«Мы можем сыграть с «Зенитом» в сентябрьскую паузу на игры сборных. Пока нет конкретной даты и места этого матча. Мы общаемся. Возможно, получится пригласить «Зенит» сыграть у нас в Швейцарии», – сказал Константин.

В сентябре прошлого года «Зенит » и «Сьон» уже играли в Санкт-Петербурге – тот матч закончился победой хозяев 5:3.