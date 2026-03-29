  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • CAF изменит устав и регламент, чтобы «укрепить доверие к арбитрам, ВАР и судебным органам» на фоне скандала с Кубком Африки: «Привержены нулевой терпимости к коррупции»
3

Конфедерация африканского футбола (CAF) выпустила заявление на фоне скандала из-за финала Кубка Африки.

Ранее CAF удовлетворила апелляцию Марокко и засчитала сборной Сенегала поражение в финале турнира со счетом 0:3 за уход с поля после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе на 98-й минуте. Сенегальцы обжаловали это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«CAF объявляет о внесении изменений и улучшений в устав и регламент организации, которые укрепят доверие к арбитрам, операторам ВАР, а также Дисциплинарному и Апелляционному советам CAF. Эти изменения и улучшения также обеспечат предотвращение повторения инцидентов, произошедших в финальном матче Кубка Африки в Марокко.

Арбитры и операторы ВАР CAF на Кубке Африки 2023 получили широкое признание и восхищение за свою превосходную работу, и CAF полна решимости вернуть это уважение и восхищение.

CAF продолжит процедуру и практику назначения лучших и наиболее уважаемых африканских судей и юристов в Дисциплинарный и Апелляционный советы. Эти судьи и юристы назначаются Исполнительным комитетом CAF и Очередной Генеральной Ассамблеей CAF из числа кандидатов, предложенных и рекомендованных 54 ассоциациями-членами CAF и зональными союзами. Независимость и беспристрастность судебных органов CAF имеют первостепенное значение», – говорится в заявлении CAF.

«CAF получила обширные юридические консультации от ведущих африканских и международных футбольных юристов и экспертов, чтобы гарантировать, что устав и регламент внедряют лучшие мировые футбольные практики как на поле, так и за его пределами. Это важно для уважения, честности и авторитета африканских арбитров, операторов CAF а также Дисциплинарного и Апелляционного советов CAF. CAF сотрудничает с ФИФА в целях постоянного повышения квалификации африканских арбитров, операторов ВАР и комиссаров матчей, чтобы они были наравне с лучшими в своей области. Мы также должны повысить профессиональный уровень африканских арбитров и операторов ВАР и обеспечить им достойную оплату труда. За последние 5 лет CAF добилась значительного прогресса во внедрении принципов управления, этики, прозрачности и передовых методов руководства.

Наша приверженность принципу нулевой терпимости к коррупции и ненадлежащему поведению была признана и вознаграждена многочисленными спонсорами и партнерами, которых мы привлекли.

Непреложным условием также является наше стремление и решимость относиться ко всем ассоциациям-членам одинаково и справедливо. Ни при каких обстоятельствах ни одна ассоциация-член не будет пользоваться преференциями или привилегиями по сравнению с другой ассоциацией-членом. CAF будет постоянно пересматривать и совершенствовать лучшие мировые практики в области футбола и управления, а также укреплять доверие и глобальную конкурентоспособность африканского футбола.

Вопросы, касающиеся инцидентов, произошедших в финальном матче Кубка Африки в Марокко, находятся на рассмотрении CAS, и в настоящее время основное внимание CAF сосредоточено на Кубке конфедераций CAF, Лиге чемпионов CAF и других соревнованиях CAF.

CAF также сосредоточена на совместной работе, сотрудничестве и поддержке каждой из африканских стран, которые примут участие в ЧМ-2026 в Америке. Мы уверены, что африканские страны, участвующие в чемпионате мира, заставят нас гордиться ими», – сказал президент CAF Патрик Мотсепе.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт CAF
logoКубок Африки
Конфедерация африканского футбола
logoсудьи
Патрик Мотсепе
logoСборная Марокко по футболу
logoСборная Сенегала по футболу
видеоповторы
logoЧМ-2026
logoФИФА
деньги
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Про коррупцию вообще смешно! Отобрали у Сенегала честный трофей в кабинетах и ещё че-то про нетерпимость к коррупции болтают.
Да да, и то что было давление на апелляционный комитет и то что перетряхнули его состав перед принятием решения совсем не коррупция. Это просто совпадение))
