Экс-директор «Крыльев» Шамханов: «Адиев кинул клуб отъездом в Казахстан. Было бы по-мужски, если бы Магомед поставил клуб в известность. В нынешнем положении виноват он»
Экс-директор «Крыльев» Шамханов: Адиев кинул клуб отъездом в Казахстан.
Бывший спортивный директор «Крыльев Советов» Авалу Шамханов отреагировал на отъезд главного тренера Магомеда Адиева в Казахстан по ходу сезона.
Была информация, что специалист может уйти из самарского клуба и возглавить казахстанский «Актобе».
«Говоря об Адиеве, могу сказать, что так нельзя обманывать. На него положились, дали карт-бланш, а он не использовал его. В нынешнем положении «Крыльев» виноват он, а не игроки. Своим отъездом в Казахстан он кинул клуб. Я понимаю решение руководства убрать сейчас его. Напрасно он это сделал, было бы по-мужски, если бы он поставил клуб в известность.
У Челестини с ЦСКА плохие результаты весной, он тоже мог бы уехать, тем более он иностранец. Но он не побоялся остаться», – сказал Шамханов.
Источник: «Чемпионат»
Всё что не делается, делается к лучшему, у Крыльев Советов всё будет хорошо!
Внутри-чеченские разборки в Самаре(((😂
Если Актобе не идёт к Магомеду,то Магомед идёт к Актобе.
Так обманывать нельзя, а как можно?
Адиев - сын Ада.
