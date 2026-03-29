Хенесс о Кейне: «Если Исак из «Ливерпуля» стоит 150 млн, то Харри – 250 млн евро»
Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс высказался о стоимости Харри Кейна на современном рынке.
Нападающий перешел в мюнхенский клуб из «Тоттенхэма» за 100+10 млн евро в 2023 году.
Ранее Хенесс заявлял: «Многие думали: «100 миллионов? Они сошли с ума». Я, кстати, тоже так думал. Но сегодня я бы купил его и за 150 миллионов».
«Это был определенный риск [потратить на него такую сумму]. Но в последние годы он играл за нас невероятно хорошо. Если рассматривать соотношение цены и качества, я бы сказал, 150 миллионов.
Но вы видите, что Александер Исак из «Ливерпуля» стоил 150 миллионов евро. Если он стоит 150 миллионов, то Харри стоит 250 миллионов евро», – заявил Хенесс.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
Кейн топ-форвард, жалко только что уже возрастной.