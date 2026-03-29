Хенесс о Кейне: «Если Исак из «Ливерпуля» стоит 150 млн, то Харри – 250 млн евро»

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс высказался о стоимости Харри Кейна на современном рынке.

Нападающий перешел в мюнхенский клуб из «Тоттенхэма» за 100+10 млн евро в 2023 году. 

Ранее Хенесс заявлял: «Многие думали: «100 миллионов? Они сошли с ума». Я, кстати, тоже так думал. Но сегодня я бы купил его и за 150 миллионов».

«Это был определенный риск [потратить на него такую сумму]. Но в последние годы он играл за нас невероятно хорошо. Если рассматривать соотношение цены и качества, я бы сказал, 150 миллионов.

Но вы видите, что Александер Исак из «Ливерпуля» стоил 150 миллионов евро. Если он стоит 150 миллионов, то Харри стоит 250 миллионов евро», – заявил Хенесс.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
Исак из Ливерпуля уже 150 не стоит. Это Исак из Ньюкасла стоил 150
Да брось… исак из Ньюкасла тоже не стоил 150
Не стоит, Харри слишком стар для такой суммы. Вот если был на лет 5 младше, то стоил 200 точно как и Мбаппе
Это бред. Сколько уже слито миллиардов евро на перспективных бегунков, которые так и не выстрелили? Весь Манчестер и Лондон забит. Но переплатить 30млн за человека, кто еще лет пять стабильно будет класть по 30 голов - нееее, это не эффективно, он же старый, это не модно)
У Хенесса пунктик про Ливерпуль
Да, Виртц выбрал скаузеров, а не Баварию, и после этого Ули постоянно пытается задеть Ливерпуль. Выглядит уже комично))
Получается тотенхему должны еще 150 доплатить
И это Ули ещё продешевил, если не возраст считать, а именно игровой выхлоп. Пусть клубы и получают значительно больше. Но цены конечно швах...и это я не про Исаака. За такие подобные суммы и даже меньшие, вспомнить того же Феликса - игрок должен рвать здесь и сейчас, а не эти льющиеся сопли про "потенциал и молодость, адаптацию и прочее".
Такие параллели проводить довольно глупо, вот например: если Нуньес и Влахович стоили по 85 млн., то Кэйн стоит 550млн
классное сравнение с травмированным игроком из кризисной команды
страшно представить, сколько бы сейчас стоили феномен, ван бастен, черенков и блохин.
Онопко лямов 100)
Исак сейчас и 100 млн стоить не будет после травмы и перехода в Ливерпуль.
Кейн топ-форвард, жалко только что уже возрастной.
Хёнесса хлебом не корми дай обсудить и обгадить чужих игроков.
Сказать, что Кейн лучше Исака, это обгадить Исака?
У Кейна 31 гол в 26 матчах сезона Бундеслиги, до рекорда Левандовского – 10 мячей. Форвард «Баварии» забил в 9 из 10 последних игр во всех турнирах
21 марта, 16:05
Хенесс о Кейне в «Баварии»: «Многие думали: «100 млн? Они сошли с ума». И я так думал. Но сегодня купил бы его и за 150 млн»
20 марта, 15:01
Кейн стал фаворитом на «Золотой мяч» у букмекеров. Ямаль – 2-й, Мбаппе – 3-й, Райс – 4-й, Месси – 10-й
20 марта, 09:29
Лука Тони о Кейне: «Лучший форвард мира, я влюблен в него как в футболиста. Одна из немногих настоящих «девяток» среди всех «ложных»
19 марта, 11:39
Александр Тарханов: «Вагнер Лав – великий футболист, но не могу назвать его лучшим легионером в истории России. В лиге было много сильных иностранцев – тот же Карвальо»
14 минут назад
Луческу о госпитализации после потери сознания: «Я чувствую себя хорошо, полностью пришел в себя. Останусь в больнице – еще прохожу обследования»
20 минут назад
36-летний Ерохин хочет продлить контракт с «Зенитом»: «Хотел бы провести еще минимум сезон»
27 минут назад
CAF изменит устав и регламент, чтобы «укрепить доверие к арбитрам, ВАР и судебным органам» на фоне скандала с Кубком Африки: «Привержены нулевой терпимости к коррупции»
33 минуты назад
Фанаты Мексики скандировали гомофобные кричалки в адрес вратаря сборной Ранхеля во время матча с Португалией – в присутствии Инфантино. ФИФА ранее штрафовала мексиканцев за такое
51 минуту назад
Виталий Дьяков: «Менеджмент ЦСКА – номер один в России. Редко принимают неверные или резкие решения. Каких-то колоссальных денег у ЦСКА нет уже 10-15 лет»
сегодня, 12:28
«Шахтер» и «Заря» провели первые матчи во Второй лиге Б, проиграв крымским «Кызылташу» и «Севастополю» соответственно. Игру команды из ДНР посетил певец Иракли, ему подарили футболку
сегодня, 12:24
В Мехико прошли протесты из-за открытия стадиона к ЧМ-2026: демонстранты называли турнир «ЧМ по грабежу» и пинали мяч в виде головы Трампа. Протестующие сообщили об избиениях полицией
сегодня, 12:05Фото
Анатолий Тимощук: «Соболев – один из лучших игроков «Зенита» по отношению к делу, самоотдаче. У него высокий потенциал»
сегодня, 11:58
Колосков о матче России и США до ЧМ: «Это нереально, позже – возможно. Нужно поблагодарить наших депутатов – они молодцы, что обсуждают эти темы»
через 0
Товарищеские матчи. Грузия в гостях у Литвы, Армения принимает Беларусь, Франция сыграет с Колумбией в США
2 минуты назадLive
Первая лига. «Ротор» в гостях у «Черноморца», «Родина» принимает «Урал»
2 минуты назадLive
Лепехин о Соболеве: «О нем говорят в позитивных тонах, так как забивает. Перестанет – все перформансы превратятся в негатив»
8 минут назад
«Зенит» может сыграть со «Сьоном» осенью 2026-го: «Возможно, получится в Швейцарии»
34 минуты назад
Нойер восстановился после травмы и сыграет с «Фрайбургом». К «Реалу» вратарь «Баварии» тоже готов
40 минут назад
Экс-директор «Крыльев» Шамханов: «Адиев кинул клуб отъездом в Казахстан. Было бы по-мужски, если бы Магомед поставил клуб в известность. В нынешнем положении виноват он»
47 минут назад
Кисляк о матчах России: «Тебя окунает в ту историю, которая была до отстранения. Надеюсь, нас скоро допустят, и мы это по-настоящему прочувствуем»
сегодня, 12:55
Березовский о матерной речи Карпина: «Не думаю, что это может улучшить игру команды. В футболе так принято, но я не думаю, что это хорошо»
сегодня, 12:44
Инкапиэ из-за травмы уезжает из расположения сборной Эквадора. Защитника обследуют в «Арсенале»
сегодня, 12:44
