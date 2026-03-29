Нойер восстановился после травмы и сыграет с «Фрайбургом». К «Реалу» вратарь «Баварии» тоже готов
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер полностью восстановился после травмы и выйдет в стартовом составе на матч против «Фрайбурга» в субботу.
Капитан мюнхенцев также будет готов к четвертьфиналу Лиги чемпионов против «Реала».
При этом голкипер Йонас Урбиг должен вернуться к тренировкам с командой уже на этой неделе и, как ожидается, попадет в заявку на игру с «Фрайбургом».
Не исключено, что Урбиг получит игровое время в матче против «Санкт-Паули» между встречами с «Реалом», чтобы дать Нойеру возможность отдохнуть.
Опубликовано: Sports
Источник: Bayern & Germany
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот даже непонятно, хорошая это для Баварии новость или плохая.
Отличная новость, кэп в строю👍
