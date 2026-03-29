  Березовский о матерной речи Карпина: «Не думаю, что это может улучшить игру команды. В футболе так принято, но я не думаю, что это хорошо»
Березовский о матерной речи Карпина: «Не думаю, что это может улучшить игру команды. В футболе так принято, но я не думаю, что это хорошо»

Экс-вратарь «Зенита» и «Динамо» Роман Березовский поделился мнением о матерной речи Валерия Карпина в перерыве матча с Никарагуа (3:1).

В перерыве главный тренер не раз употребил матерные выражения – вероятно, для мотивации команды. 

«Мне, к счастью, в меньшей степени встречались такие тренеры. Наверное, каждый из этих специалистов имеет какую-то свою особенность, но в моей карьере такое меньше было.

Не думаю, что это [мат] может как-то сильно изменить общую картину и улучшить игру команды – это мое мнение. Но так в футболе принято, многие полевые и бывшие игроки часто употребляют нецензурные выражения при каких-то неудачных эпизодах, либо при ошибках. Но я не думаю, что это хорошо», – заявил Березовский.

«Вы, #####, не ожидали, что они будут так вас #######». Карпин разнес сборную в перерыве с Никарагуа

Ну не знаю, второй тайм вроде по бодрее двигались))) - 1 но всё же, я думаю их ещё бить надо, тогда вообще прям с первого тайма играть будут...
Вот и продажная ромачка выступила
Рекомендуем
Главные новости
Фанаты Мексики скандировали гомофобные кричалки в адрес вратаря сборной Ранхеля во время матча с Португалией – в присутствии Инфантино. ФИФА ранее штрафовала мексиканцев за такое
12 минут назад
Хенесс о Кейне: «Если Исак из «Ливерпуля» стоит 150 млн, то Харри – 250 млн евро»
16 минут назад
«Шахтер» и «Заря» провели первые матчи во Второй лиге Б, проиграв крымским «Кызылташу» и «Севастополю» соответственно. Игру команды из ДНР посетил певец Иракли, ему подарили футболку
59 минут назад
В Мехико прошли протесты из-за открытия стадиона к ЧМ-2026: демонстранты называли турнир «ЧМ по грабежу» и пинали мяч в виде головы Трампа. Протестующие сообщили об избиениях полицией
сегодня, 12:05Фото
Спортс’’ снял фильм – «Зенит Навсегда»: о столетней истории сине-бело-голубых. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
сегодня, 12:00Реклама
Лапорта о деле Негрейры: «Это клеветническая кампания. «Реал» затягивает процесс, пытается сфабриковать ложь и дискредитировать самые славные годы «Барсы»
сегодня, 11:37
Ловчев раскритиковал европейских президентов, Байдена и Трампа: «Стыдно, что их выбрали управлять странами. Наш правитель мне нравится больше, это не заигрывание»
сегодня, 11:14
Камавинга о Винисиусе: «Он мой кореш и отличный человек. Люди считают проблемой, что он кричит на поле, но он просто очень эмоциональный»
сегодня, 10:47
Депутат Журова: «Товарищеский матч России с США сблизит наши страны. Нужно его организовать»
сегодня, 10:32
Пулишич о похожих формах США и Бельгии: «Все были немного шокированы. Сложно ориентироваться на поле, когда цвет похож. Так не должно быть»
сегодня, 10:31Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Нойер восстановился после травмы и сыграет с «Фрайбургом». К «Реалу» вратарь «Баварии» тоже готов
1 минуту назад
Экс-директор «Крыльев» Шамханов: «Адиев кинул клуб отъездом в Казахстан. Было бы по-мужски, если бы Магомед поставил клуб в известность. В нынешнем положении виноват он»
8 минут назад
Товарищеские матчи. Грузия в гостях у Литвы, Армения принимает Беларусь, Франция сыграет с Колумбией в США
21 минуту назадLive
Кисляк о матчах России: «Тебя окунает в ту историю, которая была до отстранения. Надеюсь, нас скоро допустят, и мы это по-настоящему прочувствуем»
28 минут назад
Инкапиэ из-за травмы уезжает из расположения сборной Эквадора. Защитника обследуют в «Арсенале»
39 минут назад
Виталий Дьяков: «Менеджмент ЦСКА – номер один в России. Редко принимают неверные или резкие решения. Каких-то колоссальных денег у ЦСКА нет уже 10-15 лет»
55 минут назад
Первая лига. «Ротор» в гостях у «Черноморца», «Родина» принимает «Урал»
сегодня, 12:00Live
Анатолий Тимощук: «Соболев – один из лучших игроков «Зенита» по отношению к делу, самоотдаче. У него высокий потенциал»
сегодня, 11:58
Филиал московского «Динамо» открыли в селе Хучни Табасаранского района. Глава муниципалитета заявил: «Мы – край героев, 5 Героев России – наши земляки. Наши ребята обязательно прославят «Динамо»
сегодня, 11:48
«Крылья» рассматривают Булатова на пост главного тренера после ухода Адиева
сегодня, 11:32
Рекомендуем