Березовский о матерной речи Карпина: «Не думаю, что это может улучшить игру команды. В футболе так принято, но я не думаю, что это хорошо»

Березовский о мате Карпина: в футболе так принято, но не думаю, что это хорошо.

Экс-вратарь «Зенита» и «Динамо» Роман Березовский поделился мнением о матерной речи Валерия Карпина в перерыве матча с Никарагуа (3:1).

В перерыве главный тренер не раз употребил матерные выражения – вероятно, для мотивации команды.

«Мне, к счастью, в меньшей степени встречались такие тренеры. Наверное, каждый из этих специалистов имеет какую-то свою особенность, но в моей карьере такое меньше было.

Не думаю, что это [мат] может как-то сильно изменить общую картину и улучшить игру команды – это мое мнение. Но так в футболе принято, многие полевые и бывшие игроки часто употребляют нецензурные выражения при каких-то неудачных эпизодах, либо при ошибках. Но я не думаю, что это хорошо», – заявил Березовский.

«Вы, #####, не ожидали, что они будут так вас #######». Карпин разнес сборную в перерыве с Никарагуа