2

Кисляк о матчах России: «Тебя окунает в ту историю, которая была до отстранения. Надеюсь, нас скоро допустят, и мы это по-настоящему прочувствуем»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк заявил, что участие в товарищеских играх сборной России помогает ему окунуться в атмосферу международных матчей, которая была до отстранения.

Российские сборные и клубы отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

В пятницу сборная России в Краснодаре обыграла команду Никарагуа (3:1) в BetBoom товарищеском матче. Во вторник россияне встретятся с Мали в Санкт-Петербурге.

«Всегда мечтал играть за национальную команду, на международной арене. Поэтому, хоть это и товарищеские матчи, тебя окунает в ту историю, которая была до отстранения. Хотя бы чуть-чуть, но ты это чувствуешь.

Надеюсь, нас в ближайшее время допустят, и мы это по-настоящему прочувствуем», – сказал Кисляк.

Матвей Кисляк: «Уровень Никарагуа меня удивил. Тем, кто ожидал разгрома, могу сказать так: попробуйте сами выйти на поле и обыграть их»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: РИА Новости
Осталось немного потерпеть!
С предложениями болельщикам самим выйти на поле, трудно будет это ощутить. Корона начинает уже тяготить. Текущие бравурные речи, не должны скрывать суть.

Тот же Аршавин себе подобные речевки позволил только после успешного Евро, Арсенала и покера Ливерпулю. Однако, после этого с футболом фактически закончил.

Надеюсь Матвей возьмет себя в руки и поработает с ментальностью. Иначе, еще один талант пропадет также как Игнатьев или Шапи.
