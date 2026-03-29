Кисляк о матчах России: «Тебя окунает в ту историю, которая была до отстранения. Надеюсь, нас скоро допустят, и мы это по-настоящему прочувствуем»

Кисляк о матчах России: окунают в ту историю, которая была до отстранения.

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк заявил, что участие в товарищеских играх сборной России помогает ему окунуться в атмосферу международных матчей, которая была до отстранения.

Российские сборные и клубы отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

В пятницу сборная России в Краснодаре обыграла команду Никарагуа (3:1) в BetBoom товарищеском матче. Во вторник россияне встретятся с Мали в Санкт-Петербурге.

«Всегда мечтал играть за национальную команду, на международной арене. Поэтому, хоть это и товарищеские матчи, тебя окунает в ту историю, которая была до отстранения. Хотя бы чуть-чуть, но ты это чувствуешь.

Надеюсь, нас в ближайшее время допустят, и мы это по-настоящему прочувствуем», – сказал Кисляк.

Матвей Кисляк: «Уровень Никарагуа меня удивил. Тем, кто ожидал разгрома, могу сказать так: попробуйте сами выйти на поле и обыграть их»