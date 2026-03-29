  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Виталий Дьяков: «Менеджмент ЦСКА – номер один в России. Редко принимают неверные или резкие решения. Каких-то колоссальных денег у ЦСКА нет уже 10-15 лет»
25

Виталий Дьяков: «Менеджмент ЦСКА – номер один в России. Редко принимают неверные или резкие решения. Каких-то колоссальных денег у ЦСКА нет уже 10-15 лет»

Экс-защитник «Динамо» Виталий Дьяков считает менеджмент ЦСКА лучшим в российском футболе. 

– В последнее время многие стали активно критиковать Фабио Челестини за его поведение, за результаты и даже за то, что в штабе ЦСКА появилась его супруга. Вы что думаете о всей этой ситуации вокруг клуба? 

– Обычно ситуация в клубах складывается так: каждый тренер берет в штаб тех людей, которые ему близки. Конечно, это не всегда должен быть брат, сват, родственник. Или жена, как в случае Челестини. В общем те приближенные люди, которые будут помогать в работе. Но для тренера самое главное – это конечный результат.

Поэтому я не думаю, что у Челестини должны возникнуть какие-то проблемы или недопонимания из-за супруги в клубе. Если так посмотреть, то у Талалаева в «Балтике» в штабе работают его сын. Я в этом никаких проблем не вижу. Семейство и семейство. Тем более человек хорошо выполняет свою работу. 

Еще же нужно понимать, что ЦСКА – такой клуб, где очень редко принимают неверные или резкие решения. ЦСКА на протяжении многих лет просто прекрасно работает в условиях санкций и ограниченных возможностей. Каких-то колоссальных денег у ЦСКА нет уже на протяжении 10-15 лет. Раньше они чуть ли не в 12 футболистов играли. И трансферов особо не делали. Но чемпионства в этот период были, клуб всегда идет вверху турнирной таблицы, выигрывает Кубки. Поэтому, на мой взгляд, менеджмент ЦСКА – номер один в России. Поэтому взяли они жену Челестини на работу в клуб – ничего страшного, не вижу никаких проблем», – сказал Дьяков.

Опубликовано: Sports
Источник: Legalbet
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoФабио Челестини
logoВиталий Дьяков
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это стереотип, у цска последние года 3 большинство трансферов ни о чем, ну, а последние 4 и того хуже. Раньше да, самая сищьная скаутская служба была, сейчас точно нет
Ответ Михаил Алексеев
Последние трансферы ужас, тут пламенный привет теоретику Шевелеву, но Дьяков скорее в целом про управление клубом говорит. ЦСКА, не имея больших средств, остался в лидерах нашего футбола и не испытывает финансовых сложностей в целом.
Ответ Михаил Алексеев
И в эти последние три года - есть трофеи, и не один.
В последние годы поспорил бы про лучший менеджмент
Краснодар явно лучше выглядит
И почему-то забываются все эти бесполезные аренды и покупки, обмены(на данный момент провал с Гонду)
ну как минимум было провальное трансферное окно в 2020 году, когда потратили 30 миллионов на Гайча, Фукса и Эджуке. тут и большие деньги и провал менеджмента.
Ответ La Crosse Bobcats
Один раз ЦСКА потратил сумму, которую Зенит тратит регулярно. Да и тем более там прям откровенным провалом был только Гайч. Фукс хороший игрок, которому сильно помешали травмы, к его покупке ноль вопросов, а Эджуке был лучшим дриблером РПЛ, по обводкам уделывая даже Хвичу, просто попал не в тот период и не тем тренерам, хотя того же Лёху Березуцкого часто в соло спасал.
Ответ La Crosse Bobcats
Из трех провал селекции, - только Гайч, остальные стечение обстоятельств. А еще в то окно Зайнутдинова же взяли.
"10 - 15" лет. Пять лет разницы. Делов то.
Как тут не вспомнить топапей Койта, Алеррандро, Вильягру, Гайча, Шуманского.
У ЦСКА сейчас смешанное несистемное финансирование. То один источник платит, то другой за какой-то из трансферов. Но деньги есть. Трансферы есть.
У ЦСКА в последнее время хватало провальных трансферов. Хватит уже эти сказки рассказывать про гениальный менеджмент ЦСКА. Гаич, Фукс, Вильягра, Алеррандро - провалы. Ди Лусиано, Руис, Верде - и эти переходы ничего не дали.
На последние трансферы еще нужно посмотреть, игроки только пришли, при этом ЦСКА лишился Дивеева.
Это раньше менеджмент был на высоте, когда клуб выступал стабильно в еврокубках, покупал недорого игроков, которые давали результат (Вагнер Лав, Думбия, Хонда, Карвальо, Жо и наши русские). Сейчас нет никаких предпосылок к чемпионству (исключительно разговоры) и если посмотреть траты ЦСКА за последние 3 сезона, можно будет удивиться по соотношению цена-качество :)
У ЦСКА колоссальные деньги по сравнению с Ростовом. Поэтому лучший менеджмент у Ростова. С маленьким бюджетом показывают стабильно хороший результат.
А как же Краснодар? Чемпионы Са, Батчи, Ленини сколько стоили?) Того же Кордобу взяли чуть дороже Соболева)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
