Виталий Дьяков: «Менеджмент ЦСКА – номер один в России. Редко принимают неверные или резкие решения. Каких-то колоссальных денег у ЦСКА нет уже 10-15 лет»
Экс-защитник «Динамо» Виталий Дьяков считает менеджмент ЦСКА лучшим в российском футболе.
– В последнее время многие стали активно критиковать Фабио Челестини за его поведение, за результаты и даже за то, что в штабе ЦСКА появилась его супруга. Вы что думаете о всей этой ситуации вокруг клуба?
– Обычно ситуация в клубах складывается так: каждый тренер берет в штаб тех людей, которые ему близки. Конечно, это не всегда должен быть брат, сват, родственник. Или жена, как в случае Челестини. В общем те приближенные люди, которые будут помогать в работе. Но для тренера самое главное – это конечный результат.
Поэтому я не думаю, что у Челестини должны возникнуть какие-то проблемы или недопонимания из-за супруги в клубе. Если так посмотреть, то у Талалаева в «Балтике» в штабе работают его сын. Я в этом никаких проблем не вижу. Семейство и семейство. Тем более человек хорошо выполняет свою работу.
Еще же нужно понимать, что ЦСКА – такой клуб, где очень редко принимают неверные или резкие решения. ЦСКА на протяжении многих лет просто прекрасно работает в условиях санкций и ограниченных возможностей. Каких-то колоссальных денег у ЦСКА нет уже на протяжении 10-15 лет. Раньше они чуть ли не в 12 футболистов играли. И трансферов особо не делали. Но чемпионства в этот период были, клуб всегда идет вверху турнирной таблицы, выигрывает Кубки. Поэтому, на мой взгляд, менеджмент ЦСКА – номер один в России. Поэтому взяли они жену Челестини на работу в клуб – ничего страшного, не вижу никаких проблем», – сказал Дьяков.
Краснодар явно лучше выглядит
И почему-то забываются все эти бесполезные аренды и покупки, обмены(на данный момент провал с Гонду)
У ЦСКА в последнее время хватало провальных трансферов. Хватит уже эти сказки рассказывать про гениальный менеджмент ЦСКА. Гаич, Фукс, Вильягра, Алеррандро - провалы. Ди Лусиано, Руис, Верде - и эти переходы ничего не дали.
На последние трансферы еще нужно посмотреть, игроки только пришли, при этом ЦСКА лишился Дивеева.