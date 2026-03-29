Виталий Дьяков: «Менеджмент ЦСКА – номер один в России. Редко принимают неверные или резкие решения. Каких-то колоссальных денег у ЦСКА нет уже 10-15 лет»

Дьяков: менеджмент ЦСКА – номер один в России.

Экс-защитник «Динамо» Виталий Дьяков считает менеджмент ЦСКА лучшим в российском футболе.

– В последнее время многие стали активно критиковать Фабио Челестини за его поведение, за результаты и даже за то, что в штабе ЦСКА появилась его супруга. Вы что думаете о всей этой ситуации вокруг клуба?

– Обычно ситуация в клубах складывается так: каждый тренер берет в штаб тех людей, которые ему близки. Конечно, это не всегда должен быть брат, сват, родственник. Или жена, как в случае Челестини. В общем те приближенные люди, которые будут помогать в работе. Но для тренера самое главное – это конечный результат.

Поэтому я не думаю, что у Челестини должны возникнуть какие-то проблемы или недопонимания из-за супруги в клубе. Если так посмотреть, то у Талалаева в «Балтике» в штабе работают его сын. Я в этом никаких проблем не вижу. Семейство и семейство. Тем более человек хорошо выполняет свою работу.

Еще же нужно понимать, что ЦСКА – такой клуб, где очень редко принимают неверные или резкие решения. ЦСКА на протяжении многих лет просто прекрасно работает в условиях санкций и ограниченных возможностей. Каких-то колоссальных денег у ЦСКА нет уже на протяжении 10-15 лет. Раньше они чуть ли не в 12 футболистов играли. И трансферов особо не делали. Но чемпионства в этот период были, клуб всегда идет вверху турнирной таблицы, выигрывает Кубки. Поэтому, на мой взгляд, менеджмент ЦСКА – номер один в России. Поэтому взяли они жену Челестини на работу в клуб – ничего страшного, не вижу никаких проблем», – сказал Дьяков.