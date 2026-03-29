Инкапиэ из-за травмы уезжает из расположения сборной Эквадора. Защитника обследуют в «Арсенале»

Инкапиэ травмировался в сборной Эквадора.

Защитник «Арсенала » Пьеро Инкапиэ получил повреждение в сборной Эквадора .

После медицинского обследования футболист покидает расположение национальной команды и возвращается в Лондон, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

24-летний защитник будет обследован сотрудниками клуба на предстоящей неделе.

В пятницу Пьеро провел 72-й минуты в товарищеском матче с Марокко (1:1). Он пропустит встречу с командой Нидерландов, которая пройдет во вторник.