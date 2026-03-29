  • Инкапиэ из-за травмы уезжает из расположения сборной Эквадора. Защитника обследуют в «Арсенале»
Защитник «Арсенала» Пьеро Инкапиэ получил повреждение в сборной Эквадора.

После медицинского обследования футболист покидает расположение национальной команды и возвращается в Лондон, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

24-летний защитник будет обследован сотрудниками клуба на предстоящей неделе.

В пятницу Пьеро провел 72-й минуты в товарищеском матче с Марокко (1:1). Он пропустит встречу с командой Нидерландов, которая пройдет во вторник.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Мадуеке, Райс и Сака тоже уехали из лагеря сборной
До этого «выбыли» Эзе. Габриэль, Салиба и Троссар
Есть подозрение что все кроме Эзе магически выздоровеют к матчу с Борнмутом )
Ответ Английский_пациент
Хорошо если так
Очень надеюсь что это просто «ход» и все вернутся к ЛЧ
8 человек травмировались уже из основы.. Или это всё хитрый ход, чтобы не тратить силы на ненужные товарняки или играть в решающие матчи сезона будет просто некому...
Ответ Милдронат Бромантанов
Ну конечно хитрый ход )
Материалы по теме
Райс, Сака, Мадуэке, Стоунз и еще 4 игрока из-за травм покинули сборную Англии перед матчем с Японией
сегодня, 06:45
«Арсенал» опасается, что Эзе пропустит 4-6 недель из-за травмы икроножной мышцы
24 марта, 16:23
Габриэл не сыграет за Бразилию в марте. Защитник «Арсенала» повредил колено в матче с «Ман Сити»
23 марта, 16:09
Салиба пропускает игру с «Брайтоном» из-за травмы. Защитник «Арсенала» подвернул ногу в игре с «Челси»
4 марта, 19:56
CAF внесет в устав и регламент изменения, которые «укрепят доверие к арбитрам, ВАР и судебным органам»: «Мы привержены нулевой терпимости к коррупции и ненадлежащему поведению»
12 минут назад
Фанаты Мексики скандировали гомофобные кричалки в адрес вратаря сборной Ранхеля во время матча с Португалией – в присутствии Инфантино. ФИФА ранее штрафовала мексиканцев за такое
30 минут назад
Хенесс о Кейне: «Если Исак из «Ливерпуля» стоит 150 млн, то Харри – 250 млн евро»
34 минуты назад
Виталий Дьяков: «Менеджмент ЦСКА – номер один в России. Редко принимают неверные или резкие решения. Каких-то колоссальных денег у ЦСКА нет уже 10-15 лет»
сегодня, 12:28
«Шахтер» и «Заря» провели первые матчи во Второй лиге Б, проиграв крымским «Кызылташу» и «Севастополю» соответственно. Игру команды из ДНР посетил певец Иракли, ему подарили футболку
сегодня, 12:24
В Мехико прошли протесты из-за открытия стадиона к ЧМ-2026: демонстранты называли турнир «ЧМ по грабежу» и пинали мяч в виде головы Трампа. Протестующие сообщили об избиениях полицией
сегодня, 12:05
Анатолий Тимощук: «Соболев – один из лучших игроков «Зенита» по отношению к делу, самоотдаче. У него высокий потенциал»
сегодня, 11:58
Лапорта о деле Негрейры: «Это клеветническая кампания. «Реал» затягивает процесс, пытается сфабриковать ложь и дискредитировать самые славные годы «Барсы»
сегодня, 11:37
Ловчев раскритиковал европейских президентов, Байдена и Трампа: «Стыдно, что их выбрали управлять странами. Наш правитель мне нравится больше, это не заигрывание»
сегодня, 11:14
36-летний Ерохин хочет продлить контракт с «Зенитом»: «Хотел бы провести еще минимум сезон»
6 минут назад
Первая лига. «Ротор» в гостях у «Черноморца», «Родина» принимает «Урал»
сегодня, 12:00Live
«Зенит» может сыграть со «Сьоном» осенью 2026-го: «Возможно, получится в Швейцарии»
13 минут назад
Нойер восстановился после травмы и сыграет с «Фрайбургом». К «Реалу» вратарь «Баварии» тоже готов
19 минут назад
Экс-директор «Крыльев» Шамханов: «Адиев кинул клуб отъездом в Казахстан. Было бы по-мужски, если бы Магомед поставил клуб в известность. В нынешнем положении виноват он»
26 минут назад
Товарищеские матчи. Грузия в гостях у Литвы, Армения принимает Беларусь, Франция сыграет с Колумбией в США
39 минут назадLive
Кисляк о матчах России: «Тебя окунает в ту историю, которая была до отстранения. Надеюсь, нас скоро допустят, и мы это по-настоящему прочувствуем»
46 минут назад
Березовский о матерной речи Карпина: «Не думаю, что это может улучшить игру команды. В футболе так принято, но я не думаю, что это хорошо»
57 минут назад
Филиал московского «Динамо» открыли в селе Хучни Табасаранского района. Глава муниципалитета заявил: «Мы – край героев, 5 Героев России – наши земляки. Наши ребята обязательно прославят «Динамо»
сегодня, 11:48
«Крылья» рассматривают Булатова на пост главного тренера после ухода Адиева
сегодня, 11:32
