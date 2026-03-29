  • Фанаты Мексики скандировали гомофобные кричалки в адрес вратаря сборной Ранхеля во время матча с Португалией – в присутствии Инфантино. ФИФА ранее штрафовала мексиканцев за такое
Фанаты Мексики скандировали гомофобные кричалки на товарищеском матче с Португалией.

Кричалки, звучавшие по меньшей мере два раза, были направлены в адрес вратаря сборной Мексики и «Гвадалахары» Рауля Ранхеля. В это время на стадионе находился глава ФИФА Джанни Инфантино.

Антидискриминационный протокол не был активирован. Организаторы пытались заглушить крики через систему стадиона (свыше 500 динамиков), но безуспешно – более 83 тысяч зрителей перекрыли звук.

После нулевой ничьей болельщики также освистали сборную Мексики.

Ранее ФИФА неоднократно штрафовала Федерацию футбола Мексики за гомофобные кричалки.

Болельщики Мексики кричали оскорбительные слова в адрес своего вратаря! Я что-то пропустил? Он им не перезвонил что ли?
Ответ grauda
У сборной России Филимонов был в такой ситуации.
Ответ grauda
Возможно каминг-аут был ?
Это будет самый скандальный и уродливый ЧМ. Надеюсь, что хороший футбол перекроет все скандалы, который будет огромное количество
Ответ группа Последний День Недели
думаю там вся дьвижуха начнётся ещё до чемпа когда рыжий альцгеймер кого-нибудь не пустит или придумает какую-нибудь очередную хрень
Ответ catcher69
Слово движуха - попросил бы не употреблять !
Они и так уже все у нас косплеют - не подсказывайте америкосам !
Чувствуется, уродливый будет чемпионат. Еще и раздутый до неприличия с массой проходных матчей
VIVA MEXICO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Так еще феминистки и квир активистки не вступили в этот праздник жизни. 😁
В это время на стадионе находился глава ФИФА Джанни Инфантино, а федерацию футбола Мексики на стадионе представлял Дэнни Трехо.
Антидискриминационный протокол не был активирован
Когда называют "Судья 321", от этого меняется ориентация арбитров?
Материалы по теме
В Мехико прошли протесты из-за открытия стадиона к ЧМ-2026: демонстранты называли турнир «ЧМ по грабежу» и пинали мяч в виде головы Трампа. Протестующие сообщили об избиениях полицией
сегодня, 12:05Фото
Болельщик погиб перед игрой Мексика – Португалия на стадионе ЧМ‑2026 в Мехико. Будучи пьяным, он упал на парковку, перелезая с одного яруса вип-лож на другой
сегодня, 10:58
Товарищеские матчи. Португалия сыграла 0:0 с Мексикой, США пропустили 5 голов от Бельгии, Кот-д’Ивуар разгромил Южную Корею
сегодня, 03:02
У России 12 матчей с командами из КОНКАКАФ. Всего два поражения – и вы могли их видеть
27 марта, 15:53
Рекомендуем
Главные новости
Александр Тарханов: «Вагнер Лав – великий футболист, но не могу назвать его лучшим легионером в истории России. В лиге было много сильных иностранцев – тот же Карвальо»
20 минут назад
Луческу о госпитализации после потери сознания: «Я чувствую себя хорошо, полностью пришел в себя. Останусь в больнице – еще прохожу обследования»
26 минут назад
36-летний Ерохин хочет продлить контракт с «Зенитом»: «Хотел бы провести еще минимум сезон»
33 минуты назад
CAF изменит устав и регламент, чтобы «укрепить доверие к арбитрам, ВАР и судебным органам» на фоне скандала с Кубком Африки: «Привержены нулевой терпимости к коррупции»
39 минут назад
Хенесс о Кейне: «Если Исак из «Ливерпуля» стоит 150 млн, то Харри – 250 млн евро»
сегодня, 13:07
Виталий Дьяков: «Менеджмент ЦСКА – номер один в России. Редко принимают неверные или резкие решения. Каких-то колоссальных денег у ЦСКА нет уже 10-15 лет»
сегодня, 12:28
«Шахтер» и «Заря» провели первые матчи во Второй лиге Б, проиграв крымским «Кызылташу» и «Севастополю» соответственно. Игру команды из ДНР посетил певец Иракли, ему подарили футболку
сегодня, 12:24
В Мехико прошли протесты из-за открытия стадиона к ЧМ-2026: демонстранты называли турнир «ЧМ по грабежу» и пинали мяч в виде головы Трампа. Протестующие сообщили об избиениях полицией
сегодня, 12:05Фото
Спортс’’ снял фильм – «Зенит Навсегда»: о столетней истории сине-бело-голубых. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
сегодня, 12:00Реклама
Анатолий Тимощук: «Соболев – один из лучших игроков «Зенита» по отношению к делу, самоотдаче. У него высокий потенциал»
сегодня, 11:58
Ко всем новостям
Последние новости
Игорь Акинфеев: «Сегодня 23 года с моего первого выхода на поле за основной состав ЦСКА. Как летит время!»
2 минуты назад
Колосков о матче России и США до ЧМ: «Это нереально, позже – возможно. Нужно поблагодарить наших депутатов – они молодцы, что обсуждают эти темы»
5 минут назад
Товарищеские матчи. Грузия в гостях у Литвы, Армения принимает Беларусь, Франция сыграет с Колумбией в США
8 минут назадLive
Первая лига. «Ротор» в гостях у «Черноморца», «Родина» принимает «Урал»
8 минут назадLive
Лепехин о Соболеве: «О нем говорят в позитивных тонах, так как забивает. Перестанет – все перформансы превратятся в негатив»
14 минут назад
«Зенит» может сыграть со «Сьоном» осенью 2026-го: «Возможно, получится в Швейцарии»
40 минут назад
Нойер восстановился после травмы и сыграет с «Фрайбургом». К «Реалу» вратарь «Баварии» тоже готов
46 минут назад
Экс-директор «Крыльев» Шамханов: «Адиев кинул клуб отъездом в Казахстан. Было бы по-мужски, если бы Магомед поставил клуб в известность. В нынешнем положении виноват он»
53 минуты назад
Кисляк о матчах России: «Тебя окунает в ту историю, которая была до отстранения. Надеюсь, нас скоро допустят, и мы это по-настоящему прочувствуем»
сегодня, 12:55
Березовский о матерной речи Карпина: «Не думаю, что это может улучшить игру команды. В футболе так принято, но я не думаю, что это хорошо»
сегодня, 12:44
Рекомендуем