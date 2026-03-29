Фанаты Мексики скандировали гомофобные кричалки в адрес вратаря сборной Ранхеля во время матча с Португалией – в присутствии Инфантино. ФИФА ранее штрафовала мексиканцев за такое

Болельщики Мексики кричали оскорбительные слова в адрес своего вратаря.

Фанаты Мексики скандировали гомофобные кричалки на товарищеском матче с Португалией.

Кричалки, звучавшие по меньшей мере два раза, были направлены в адрес вратаря сборной Мексики и «Гвадалахары» Рауля Ранхеля. В это время на стадионе находился глава ФИФА Джанни Инфантино.

Антидискриминационный протокол не был активирован. Организаторы пытались заглушить крики через систему стадиона (свыше 500 динамиков), но безуспешно – более 83 тысяч зрителей перекрыли звук.

После нулевой ничьей болельщики также освистали сборную Мексики.

Ранее ФИФА неоднократно штрафовала Федерацию футбола Мексики за гомофобные кричалки.