«Шахтер» и «Заря» провели первые матчи во Второй лиге Б, проиграв крымским «Кызылташу» и «Севастополю» соответственно. Игру команды из ДНР посетил певец Иракли, ему подарили футболку

«Шахтер» и «Заря» провели первые матчи во Второй лиге России.

«Шахтер » из ДНР стартовал в LEON Второй лиге Б с поражения от бахчисарайского «Кызылташа » (0:1).

Первый матч команды в лиге прошел в субботу в Таганроге на стадионе «Форте Арена». Среди почетных гостей на игре присутствовал певец Иракли – ему вручили футболку команды.

«Все-таки немножко ребята, наверное, расслабились, но это не причина. Причины мы будем разбирать, естественно, в команде уже после выходных.

Ну, как говорят, первый блин комом. Мы постараемся наших болельщиков и руководителей не огорчать, будем готовиться к следующему выезду», – сказал тренер «Шахтера» Юрий Беличенко.

Также в лиге дебютировала «Заря» из Луганска, проиграв «Севастополю» (1:4). Матч прошел в субботу на стадионе «Спортивный ангар» в Каменске-Шахтинском.