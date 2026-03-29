«Шахтер» и «Заря» провели первые матчи во Второй лиге Б, проиграв крымским «Кызылташу» и «Севастополю» соответственно. Игру команды из ДНР посетил певец Иракли, ему подарили футболку

«Шахтер» и «Заря» провели первые матчи во Второй лиге России.

«Шахтер» из ДНР стартовал в LEON Второй лиге Б с поражения от бахчисарайского «Кызылташа» (0:1).

Первый матч команды в лиге прошел в субботу в Таганроге на стадионе «Форте Арена». Среди почетных гостей на игре присутствовал певец Иракли – ему вручили футболку команды.

«Все-таки немножко ребята, наверное, расслабились, но это не причина. Причины мы будем разбирать, естественно, в команде уже после выходных.

Ну, как говорят, первый блин комом. Мы постараемся наших болельщиков и руководителей не огорчать, будем готовиться к следующему выезду», – сказал тренер «Шахтера» Юрий Беличенко.

Также в лиге дебютировала «Заря» из Луганска, проиграв «Севастополю» (1:4). Матч прошел в субботу на стадионе «Спортивный ангар» в Каменске-Шахтинском.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Донецкое агентство новостей
Какой почетный гость такое и мероприятие)
А по нечетным, гостем будет Шаман.
почётный гость, а по нечётным - хуже татарина.
А почему участников СВО сразу принимают в высшие учебные заведения, а людей с зоны СВО в низщие лиги?
Раз солдат сразу становится гением, то может и футболисты из зоны СВО сразу станут великими футболистами?
Здесь что-то не так.
Давайте все чемпионства Зенита перепишем на эти команды
Ну, просто не все сразу. Надо успеть наточить пилу! «Ахмат» тоже начинал с низов. Через пару лет возьмут Кубок России, тем паче, что никаких еврокубковых мест он теперь не дает, так что и не жалко.
Певец Иракли в знак поддержки сменил имя на Иранли
А ведь более 20 лет назад он предупреждал
Вова чума
зеля чума!
какой турнир, такие и певцы. если подрастут в классе, может и визита певца ртом Лизулина удостоятся.
Вся лига — один большой Спортивный ангар
Иракли та ещё шлюпка. Утром в днр, вечером лндон-париж в футболке ПСЖ.
Без перспективы поднятия на лигу выше. Если вдруг займут в этой зоне первые места, то РФС их не включит в профессиональные лиги, чтобы избежать исключения из УЕФА. И в кубок России эти клубы не будут допущены.
Кринж. Сорян если кто то думает иначе, но это реально ерунда какая то. Создадим свой шахтер с блекджеком и шл.35_₽ми.
Просто показуха
Президент луганской «Зари» Асатрян: «Вернувшись в исторические границы РФ, решили развивать местный футбол и возрождать славное имя клуба. Команда из Ворошиловграда становилась чемпионом СССР в 1972-м»
27 марта, 16:44
