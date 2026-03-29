Анатолий Тимощук: «Соболев – один из лучших игроков «Зенита» по отношению к делу, самоотдаче. У него высокий потенциал»
Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук оценил игру нападающего Александра Соболева весной.
После возобновления сезона форвард забил «Балтике», «Оренбургу», «Спартаку» и «Динамо».
«На данном этапе это один из лучших игроков «Зенита» по отношению к делу, самоотдаче. Естественно, он старается быть максимально полезным для команды, поэтому, наверное, можно и так сказать. Но потенциал у него еще достаточно высокий – есть в чем прибавлять и куда расти. Все зависит только от него.
Сложно выделить одну причину [прогресса Соболева]. Во-первых, у него прошла адаптация. С такой конкуренцией, как в «Зените», любому футболисту не будет просто. К такому уровню нужно быть максимально готовым. Думаю, что приезд Джона Дурана, нападающего европейского уровня, с опытом выступлений в английской Премьер-лиге, этому всплеску у Соболева тоже содействовал.
Такие вещи дают дополнительную мотивацию любому игроку. При этом пример Соболева показывает: при полной самоотдаче, ответственном отношении к тренировочному процессу каждый футболист может получить место в основном составе. Главное, этими шансами пользоваться», – сказал Тимощук.
Он бревно, у которого нет техники, видения, скорости и мозгов.Вместо мозгов маска!
29 лет Ихтиандру, а они о потенциале... Ну ётьки-матрётьки...