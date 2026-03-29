Филиал московского «Динамо» открыли в селе Хучни Табасаранского района. Глава муниципалитета заявил: «Мы – край героев, 5 Героев России – наши земляки. Наши ребята обязательно прославят «Динамо»

В селе Хучни открыли филиал «Динамо».

В селе Хучни на центральном стадионе открыли футбольную группу филиала московского «Динамо ».

В церемонии поучаствовали глава Табасаранского района Магомед Курбанов, гендиректор школы «Динамо» Алиби Асанов, руководитель дагестанского филиала Дмитрий Зинин, спортивный директор школы и бывший игрок сборной России Руслан Пименов, а также другие гости.

Курбанов поблагодарил главу Дагестана Сергея Меликова, отметив его роль в развитии школьного футбола в регионе.

«Открытие филиала ФК в Табасаранском районе станет импульсом для достижения новых побед. Мы – край героев. 5 Героев России – наши земляки, и, значит, наши ребята обязательно себя проявят и прославят ФК «Динамо», – сказал Курбанов.

Зинин подчеркнул символичность события, а Пименов пожелал детям прогресса и побед.

В рамках открытия прошел товарищеский матч между командами 2014 года рождения школ «Динамо» (Каспийск) и «Динамо» (Махачкала) и сборной Табасаранского района. Хозяева победили 3:2.

После игры юным футболистам вручили удостоверения воспитанников школы «Динамо» и подарки. Мероприятие завершилось гимном клуба, развертыванием флага и скандированием девиза: «Одна жизнь – одна команда».

В конце церемонии Садык Османов получил нагрудный знак профсоюза образования «За вклад в продвижение ценностей здорового образа жизни».