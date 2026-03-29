Филиал московского «Динамо» открыли в селе Хучни Табасаранского района. Глава муниципалитета заявил: «Мы – край героев, 5 Героев России – наши земляки. Наши ребята обязательно прославят «Динамо»

В селе Хучни открыли филиал «Динамо».

В селе Хучни на центральном стадионе открыли футбольную группу филиала московского «Динамо».

В церемонии поучаствовали глава Табасаранского района Магомед Курбанов, гендиректор школы «Динамо» Алиби Асанов, руководитель дагестанского филиала Дмитрий Зинин, спортивный директор школы и бывший игрок сборной России Руслан Пименов, а также другие гости.

Курбанов поблагодарил главу Дагестана Сергея Меликова, отметив его роль в развитии школьного футбола в регионе.

«Открытие филиала ФК в Табасаранском районе станет импульсом для достижения новых побед. Мы – край героев. 5 Героев России – наши земляки, и, значит, наши ребята обязательно себя проявят и прославят ФК «Динамо», – сказал Курбанов.

Зинин подчеркнул символичность события, а Пименов пожелал детям прогресса и побед.

В рамках открытия прошел товарищеский матч между командами 2014 года рождения школ «Динамо» (Каспийск) и «Динамо» (Махачкала) и сборной Табасаранского района. Хозяева победили 3:2.

После игры юным футболистам вручили удостоверения воспитанников школы «Динамо» и подарки. Мероприятие завершилось гимном клуба, развертыванием флага и скандированием девиза: «Одна жизнь – одна команда».

В конце церемонии Садык Османов получил нагрудный знак профсоюза образования «За вклад в продвижение ценностей здорового образа жизни».

Источник: «Зори Табасарана»
Источник: «Зори Табасарана»
Глава хучни не посоветует)))
Динамо (Хучни).
Материалы по теме
Фомин о «Динамо»: «Мы далеки от призовых мест в РПЛ, но все хотят выиграть Кубок. Мы хорошо готовы физически, победы дают уверенность и позитив»
сегодня, 11:03
Генич сравнил футболистов РПЛ с игроками ФК «10»: «Мусагалиев – это Файзуллаев, Кутуз – чисто Соболев»
сегодня, 10:20
«Гусев говорил, что его подачи – это «сникерс», вкусные как шоколадка». Бессмертный  о тренере «Динамо»
сегодня, 04:04
Рекомендуем
Главные новости
В Мехико прошли протесты из-за открытия стадиона к ЧМ-2026: демонстранты называли турнир «ЧМ по грабежу» и пинали мяч в виде головы Трампа. Протестующие сообщили об избиениях полицией
20 минут назадФото
Спортс’’ снял фильм – «Зенит Навсегда»: о столетней истории сине-бело-голубых. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
25 минут назадРеклама
Лапорта о деле Негрейры: «Это клеветническая кампания. «Реал» затягивает процесс, пытается сфабриковать ложь и дискредитировать самые славные годы «Барсы»
48 минут назад
Ловчев раскритиковал европейских президентов, Байдена и Трампа: «Стыдно, что их выбрали управлять странами. Наш правитель мне нравится больше, это не заигрывание»
сегодня, 11:14
Камавинга о Винисиусе: «Он мой кореш и отличный человек. Люди считают проблемой, что он кричит на поле, но он просто очень эмоциональный»
сегодня, 10:47
Депутат Журова: «Товарищеский матч России с США сблизит наши страны. Нужно его организовать»
сегодня, 10:32
Пулишич о похожих формах США и Бельгии: «Все были немного шокированы. Сложно ориентироваться на поле, когда цвет похож. Так не должно быть»
сегодня, 10:31Фото
Лапорта об уходе Месси из «Барсы»: «Я принял верное решение, результаты говорят сами за себя: мы восстановили финансовое положение и создали команду»
сегодня, 10:20
Биксант Лизаразю: «В США спорт воспринимают как зрелище, где самого матча недостаточно для зрителя. Мы не должны менять дух футбола из-за страны с другим подходом к развлечениям»
сегодня, 10:17
80-летний Луческу потерял сознание во время тренировки, ему помогли на месте и отправили в больницу. Возможно, у тренера сборной Румынии случился сердечный приступ
сегодня, 10:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Шахтер» и «Севастополь» провели 1-е матчи во Второй лиге, сыграв против крымчан. На игре донецкой команды присутствовал певец Иракли
1 минуту назад
Первая лига. «Ротор» в гостях у «Черноморца», «Родина» принимает «Урал»
25 минут назадLive
Анатолий Тимощук: «Соболев – один из лучших игроков «Зенита» по отношению к делу, самоотдаче. У него высокий потенциал»
27 минут назад
«Крылья» рассматривают Булатова на пост главного тренера после ухода Адиева
53 минуты назад
Рабьо не сыграет с Колумбией в качестве меры предосторожности. Хавбек Франции и «Милана» получил удар в колено
сегодня, 11:21
Фомин о «Динамо»: «Мы далеки от призовых мест в РПЛ, но все хотят выиграть Кубок. Мы хорошо готовы физически, победы дают уверенность и позитив»
сегодня, 11:03
Болельщик погиб перед игрой Мексика – Португалия на стадионе ЧМ‑2026 в Мехико. Будучи пьяным, он упал на парковку, перелезая с одного яруса вип-лож на другой
сегодня, 10:58
Роман Шишкин: «Соболев забивает в каждом матче, но в «Спартаке» это был другой игрок: создавал моменты, был хорош в борьбе. Не удивился его невызову в сборную»
сегодня, 10:45
«Зенит» не продлит контракт с Ахметовым. Рассматривается вариант ухода Ду Кейроса (Legalbet)
сегодня, 09:58
Литвинов о примере исполнения дальних ударов: «Роналду. Он показал: если быть наглым, бить с любой позиции, тренировать это, то будешь забивать»
сегодня, 09:48
Рекомендуем