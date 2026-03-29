  • В Мехико прошли протесты из-за открытия стадиона к ЧМ-2026: демонстранты называли турнир «ЧМ по грабежу» и пинали мяч в виде головы Трампа. Протестующие сообщили об избиениях полицией
Полиция подавляла протесты мексиканцев против ЧМ и Трампа.

В субботу в Мехико перед товарищеским матчем национальной сборной с Португалией (0:0) прошли массовые протесты против ЧМ-2026.

Мексика станет хозяйкой чемпионата мира наряду с Канадой и США. Страна примет 10 матчей, включая матч открытия.

Местные жители с самого начала выступают против поддерживаемого правительством проекта стадиона «Банорте» (ранее «Ацтека»), который включает строительство отеля, торгового центра и других частных зданий. Экологические группы, студенты и организации матерей, ищущих своих пропавших детей, осуждают негативные последствия реализации проекта такого масштаба. Недовольство вызывают рост арендной платы, чрезмерный туризм и отсутствие доступа к основным услугам, таким как водоснабжение и нормальный транспорт. По мере приближения даты открытия к протестам присоединяются все больше людей.

Вчера сотни протестующих блокировали прилегающие к стадиону улицы в течение всего дня. Из-за этого началась масштабная полицейская операция, которая привела к насилию в отношении нескольких демонстрантов, пишет La Izquierda Diario. В акции участвовало около 10 000 полицейских, из которых не менее 500 окружили протестующих. Группа демонстрантов сообщила об избиениях и кражах личных вещей.

Протестующие вышли на улицы с плакатами и баннерами. Также в ходе акции был замечен мяч в виде оторванной головы президента США Дональда Трампа, исписанный лозунгами.

Демонстранты называли ЧМ-2026 «чемпионатом мира по грабежу». Данная надпись в большом размере также появилась на асфальте в Мехико.

Фото: La Izquierda Diario/Elizabeth Sauno

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: La Izquierda Diario
Все, кто протестует, плохие люди, агенты плохих стран, засланные с определенной целью.
Они следуют нарративам плохих людей, у них есть ячейки, они хотят разгромит демократию и угрожают лучшим людям на планете Земля.

Я всё верно написал?
Ответ Busk
Не совсем,нужно добавить,что в ходе протестов было убито минимум 300 тысяч протестующих,а может и больше.
Пока рано.
Это была всего лишь презентация официального мяча ЧМ-2026.
А народ чего протестует?
Сами же заработают на туристах.
Причем все сферы, в том числе и картели.
Сейчас вылезет Инфантино и расскажет , как счастлив, что чемпионат мира проходит в США ,этой цитадели свободы и демократии. А Трамп - так просто ангел во плоти.
Короновирус что ли у них прошел? Какие-то митинги разрешают
Болельщик погиб перед игрой Мексика – Португалия на стадионе ЧМ‑2026 в Мехико. Будучи пьяным, он упал на парковку, перелезая с одного яруса вип-лож на другой
сегодня, 10:58
Спортс’’ снял фильм – «Зенит Навсегда»: о столетней истории сине-бело-голубых. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
29 минут назадРеклама
