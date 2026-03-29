В Мехико прошли протесты из-за открытия стадиона к ЧМ-2026: демонстранты называли турнир «ЧМ по грабежу» и пинали мяч в виде головы Трампа. Протестующие сообщили об избиениях полицией

Полиция подавляла протесты мексиканцев против ЧМ и Трампа.

В субботу в Мехико перед товарищеским матчем национальной сборной с Португалией (0:0) прошли массовые протесты против ЧМ-2026 .

Мексика станет хозяйкой чемпионата мира наряду с Канадой и США. Страна примет 10 матчей, включая матч открытия.

Местные жители с самого начала выступают против поддерживаемого правительством проекта стадиона «Банорте» (ранее «Ацтека»), который включает строительство отеля, торгового центра и других частных зданий. Экологические группы, студенты и организации матерей, ищущих своих пропавших детей, осуждают негативные последствия реализации проекта такого масштаба. Недовольство вызывают рост арендной платы, чрезмерный туризм и отсутствие доступа к основным услугам, таким как водоснабжение и нормальный транспорт. По мере приближения даты открытия к протестам присоединяются все больше людей.

Вчера сотни протестующих блокировали прилегающие к стадиону улицы в течение всего дня. Из-за этого началась масштабная полицейская операция, которая привела к насилию в отношении нескольких демонстрантов, пишет La Izquierda Diario. В акции участвовало около 10 000 полицейских, из которых не менее 500 окружили протестующих. Группа демонстрантов сообщила об избиениях и кражах личных вещей.

Протестующие вышли на улицы с плакатами и баннерами. Также в ходе акции был замечен мяч в виде оторванной головы президента США Дональда Трампа, исписанный лозунгами.

Демонстранты называли ЧМ-2026 «чемпионатом мира по грабежу». Данная надпись в большом размере также появилась на асфальте в Мехико.

