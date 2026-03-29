«Крылья» рассматривают Булатова на пост главного тренера после ухода Адиева

В «Крыльях Советов» рассматривают вариант с назначением Сергея Булатова, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В самарском клубе решили расстаться с Магомедом Адиевым, о чем также сообщал Metaratings. За Булатова выступает советник гендиректора по спортивным вопросам Руслан Алиев.

По данным телеграм-канала «ФНЛ с Ильевым», самарский клуб сделал выбор в пользу Сергея Юрана.

Булатов – ассистент тренера. 54-летний специалист работает в «Крыльях Советов» с 2020 года.