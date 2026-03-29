«Крылья» рассматривают Булатова на пост главного тренера после ухода Адиева

В «Крыльях Советов» рассматривают вариант с назначением Сергея Булатова, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В самарском клубе решили расстаться с Магомедом Адиевым, о чем также сообщал Metaratings. За Булатова выступает советник гендиректора по спортивным вопросам Руслан Алиев.

По данным телеграм-канала «ФНЛ с Ильевым», самарский клуб сделал выбор в пользу Сергея Юрана.

Булатов – ассистент тренера. 54-летний специалист работает в «Крыльях Советов» с 2020 года.

Источник: «Чемпионат»
Юран выглядит интереснее, тут слухи ходит что булатов всю инфу сливал конкурентам, такого бы я обосанной тряпкой выкинул
Булатов это тренер под Первую лигу. Значит план Самары: Адиев добивает команду и Крылья вылетают в очередной раз, а там уже Булатов.
Материалы по теме
«Крылья» могут назначить иностранного тренера вместо Адиева. Это более вероятный вариант, также рассматривается Игнашевич (Sport24)
4 ноября 2025, 12:41
Федорищев о назначении Адиева: «У «Крыльев» будет непростой сезон, болельщики ждут яркой игры. Обратил внимание тренера, что необходимо давать шанс молодым самарским игрокам»
5 июня 2025, 15:13
«Крылья» близки к назначению Адиева на пост главного тренера
1 июня 2025, 15:55
Лапорта о деле Негрейры: «Это клеветническая кампания. «Реал» затягивает процесс, пытается сфабриковать ложь и дискредитировать самые славные годы «Барсы»
36 минут назад
Ловчев раскритиковал европейских президентов, Байдена и Трампа: «Стыдно, что их выбрали управлять странами. Наш правитель мне нравится больше, это не заигрывание»
59 минут назад
Камавинга о Винисиусе: «Он мой кореш и отличный человек. Люди считают проблемой, что он кричит на поле, но он просто очень эмоциональный»
сегодня, 10:47
Депутат Журова: «Товарищеский матч России с США сблизит наши страны. Нужно его организовать»
сегодня, 10:32
Пулишич о похожих формах США и Бельгии: «Все были немного шокированы. Сложно ориентироваться на поле, когда цвет похож. Так не должно быть»
сегодня, 10:31Фото
Лапорта об уходе Месси из «Барсы»: «Я принял верное решение, результаты говорят сами за себя: мы восстановили финансовое положение и создали команду»
сегодня, 10:20
Биксант Лизаразю: «В США спорт воспринимают как зрелище, где самого матча недостаточно для зрителя. Мы не должны менять дух футбола из-за страны с другим подходом к развлечениям»
сегодня, 10:17
80-летний Луческу потерял сознание во время тренировки, ему помогли на месте и отправили в больницу. Возможно, у тренера сборной Румынии случился сердечный приступ
сегодня, 10:01
Вспомните, кто играл и в «Барселоне», и в «Монако» в этом веке? Угадывайте игроков прибрежных городов в ежедневной игре Три на три
сегодня, 10:00Тесты и игры
В Мехико прошли протесты против «чемпионата мира по разграблению» и Трампа. Сотни демонстрантов, выступающих против проекта стадиона, заявили об избиениях и кражах вещей полицией
8 минут назадФото
Первая лига. «Ротор» в гостях у «Черноморца», «Родина» принимает «Урал»
13 минут назадLive
Анатолий Тимощук: «Соболев – один из лучших игроков «Зенита» по отношению к делу, самоотдаче. У него высокий потенциал»
15 минут назад
Филиал московского «Динамо» открыли в селе Хучни Табасаранского района. Глава муниципалитета заявил: «Мы – край героев, 5 Героев России – наши земляки. Наши ребята обязательно прославят «Динамо»
25 минут назад
Рабьо не сыграет с Колумбией в качестве меры предосторожности. Хавбек Франции и «Милана» получил удар в колено
52 минуты назад
Фомин о «Динамо»: «Мы далеки от призовых мест в РПЛ, но все хотят выиграть Кубок. Мы хорошо готовы физически, победы дают уверенность и позитив»
сегодня, 11:03
Болельщик погиб перед игрой Мексика – Португалия на стадионе ЧМ‑2026 в Мехико. Будучи пьяным, он упал на парковку, перелезая с одного яруса вип-лож на другой
сегодня, 10:58
Роман Шишкин: «Соболев забивает в каждом матче, но в «Спартаке» это был другой игрок: создавал моменты, был хорош в борьбе. Не удивился его невызову в сборную»
сегодня, 10:45
«Зенит» не продлит контракт с Ахметовым. Рассматривается вариант ухода Ду Кейроса (Legalbet)
сегодня, 09:58
Литвинов о примере исполнения дальних ударов: «Роналду. Он показал: если быть наглым, бить с любой позиции, тренировать это, то будешь забивать»
сегодня, 09:48
