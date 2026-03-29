Лапорта о деле Негрейры: «Это клеветническая кампания. «Реал» затягивает процесс, пытается сфабриковать ложь и дискредитировать самые славные годы «Барсы»

Лапорта о деле Негрейры: это клеветническая кампания, «Реал» фабрикует ложь.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не считает, что дело Негрейры негативно скажется на репутации клуба в долгосрочной перспективе.

Напомним, «Барселоне» и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре , работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

«Нет. Это скорее институциональная клеветническая кампания, которая, к счастью, не увенчалась успехом. Она движима интересами, исходящими из Мадрида. Каждый раз, когда дело вот-вот закроют, они [«Реал»] представляют неубедительные доказательства. Но судья вынужден продлить расследование еще на шесть месяцев, чтобы продемонстрировать, что он правильно ведет процесс.

Они пытаются сфабриковать ложь о том, что судьи отдают предпочтение «Барселоне», а не «Реалу», и тем самым пытаются дискредитировать самый славный период в истории клуба, который начался с Райкарда и продолжился с Гвардиолой.

Теперь нас критикуют за то, что мы наняли человека, который раньше был вице-президентом, в то время как у них были председатели судейских комитетов, связанные с «Реалом». Нас критикуют за то, что мы наняли компанию, где работал сын вице-президента [Негрейры]. Это была профессиональная консультационная работа по скаутингу и судейству», – заявил Лапорта.