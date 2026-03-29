  • Лапорта о деле Негрейры: «Это клеветническая кампания. «Реал» затягивает процесс, пытается сфабриковать ложь и дискредитировать самые славные годы «Барсы»
Лапорта о деле Негрейры: «Это клеветническая кампания. «Реал» затягивает процесс, пытается сфабриковать ложь и дискредитировать самые славные годы «Барсы»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не считает, что дело Негрейры негативно скажется на репутации клуба в долгосрочной перспективе.

Напомним, «Барселоне» и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

«Нет. Это скорее институциональная клеветническая кампания, которая, к счастью, не увенчалась успехом. Она движима интересами, исходящими из Мадрида. Каждый раз, когда дело вот-вот закроют, они [«Реал»] представляют неубедительные доказательства. Но судья вынужден продлить расследование еще на шесть месяцев, чтобы продемонстрировать, что он правильно ведет процесс.

Они пытаются сфабриковать ложь о том, что судьи отдают предпочтение «Барселоне», а не «Реалу», и тем самым пытаются дискредитировать самый славный период в истории клуба, который начался с Райкарда и продолжился с Гвардиолой.

Теперь нас критикуют за то, что мы наняли человека, который раньше был вице-президентом, в то время как у них были председатели судейских комитетов, связанные с «Реалом». Нас критикуют за то, что мы наняли компанию, где работал сын вице-президента [Негрейры]. Это была профессиональная консультационная работа по скаутингу и судейству», – заявил Лапорта.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
Хосе Мария Энрикес Негрейра
logoЛа Лига
logoБарселона
logoФранк Райкард
logoРеал Мадрид
logoЖоан Лапорта
logoсудьи
logoПеп Гвардиола
Это понятно, а платили за что?
Ответ rozewood
Чтобы потом Реал мог оклеветать, всё же просто
Ответ rozewood
Так он в конце сказал за что
Платил Лапорта, а виноват Реал 🤡
почему моей Барселоной руководят такие клоуны((((
Ответ Alex Slobodskikh
Больше , чем клоуны ( бчк )
Ответ Alex Slobodskikh
надеюсь когда ты украдено деньги то покажешь мастер класс Лапорта как нужно сдаваться в полицию и получать срок)
Если "Барса" действительно невиновна , почему бы не открыть все документы и не закрыть дело раз и навсегда ? Ответ прост : потому что правда не на их стороне. ⚖️
Ответ профессор Лебединский
Какие документы?Которые в мадриде придумали?
Ответ профессор Лебединский
Барса предоставляет документы суду. Больше никому не обязаны, тем более прямым конкурентам
Реал платил Негрейре, чтобы оклеветать Эклерыча
Новость про Лапорта против Мадрида - 100% фанатов Барселоны : "Лапортыч просто красавчик"
Новость про Лапорта о расставании с Месси- 80% фанатов Барселоны " Лапортыч, ты лицемер, негодяй и подонок".
🤣🤣🤣
Ощущение полной безнаказанности приятно пьянит !
Это что про Лапоту можно сказать , что про хозяев Сити ))
Реал хочет вернуть трофеи которая барса украла через Негрейру)
Материалы по теме
Бартомеу о Негрейре: «Барса» отказалась от выплат ему после реструктуризации бюджета – цена его услуг была высокой. Мы думали, что компания принадлежит его сыну»
сегодня, 09:20
Бартомеу о деле Негрейры: «Обмен судейскими отчетами был распространен во многих клубах, не только в «Барсе». Я просил суд не передавать «Реалу» наши внутренние документы»
23 марта, 16:50
Арбелоа о словах Лапорты про экс-директоров «Реала» в CTA: «Кажется, именно он в 4 раза увеличил выплаты Негрейре, так что говорить больше не о чем»
10 марта, 13:05
Лапорта – журналисту, назвавшему выплаты Негрейре «стыдными»: «Бывшие директора и игроки «Реала» 72 года возглавляли CTA – это не стыдно? Действия «Барсы» абсолютно законны»
10 марта, 09:32
Рекомендуем
Главные новости
Спортс’’ снял фильм – «Зенит Навсегда»: о столетней истории сине-бело-голубых. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
13 минут назадРеклама
Ловчев раскритиковал европейских президентов, Байдена и Трампа: «Стыдно, что их выбрали управлять странами. Наш правитель мне нравится больше, это не заигрывание»
59 минут назад
Камавинга о Винисиусе: «Он мой кореш и отличный человек. Люди считают проблемой, что он кричит на поле, но он просто очень эмоциональный»
сегодня, 10:47
Депутат Журова: «Товарищеский матч России с США сблизит наши страны. Нужно его организовать»
сегодня, 10:32
Пулишич о похожих формах США и Бельгии: «Все были немного шокированы. Сложно ориентироваться на поле, когда цвет похож. Так не должно быть»
сегодня, 10:31Фото
Лапорта об уходе Месси из «Барсы»: «Я принял верное решение, результаты говорят сами за себя: мы восстановили финансовое положение и создали команду»
сегодня, 10:20
Биксант Лизаразю: «В США спорт воспринимают как зрелище, где самого матча недостаточно для зрителя. Мы не должны менять дух футбола из-за страны с другим подходом к развлечениям»
сегодня, 10:17
80-летний Луческу потерял сознание во время тренировки, ему помогли на месте и отправили в больницу. Возможно, у тренера сборной Румынии случился сердечный приступ
сегодня, 10:01
Вспомните, кто играл и в «Барселоне», и в «Монако» в этом веке? Угадывайте игроков прибрежных городов в ежедневной игре Три на три
сегодня, 10:00Тесты и игры
Митрюшкин о матчах России: «Было бы классно сыграть с Францией и Германией. Уровень нашей сборной очень достойный, это лучшие футболисты страны»
сегодня, 09:41
Ко всем новостям
Последние новости
В Мехико прошли протесты против «чемпионата мира по разграблению» и Трампа. Сотни демонстрантов, выступающих против проекта стадиона, заявили об избиениях и кражах вещей полицией
8 минут назадФото
Первая лига. «Ротор» в гостях у «Черноморца», «Родина» принимает «Урал»
13 минут назадLive
Анатолий Тимощук: «Соболев – один из лучших игроков «Зенита» по отношению к делу, самоотдаче. У него высокий потенциал»
15 минут назад
Филиал московского «Динамо» открыли в селе Хучни Табасаранского района. Глава муниципалитета заявил: «Мы – край героев, 5 Героев России – наши земляки. Наши ребята обязательно прославят «Динамо»
25 минут назад
«Крылья» рассматривают Булатова на пост главного тренера после ухода Адиева
41 минуту назад
Рабьо не сыграет с Колумбией в качестве меры предосторожности. Хавбек Франции и «Милана» получил удар в колено
52 минуты назад
Фомин о «Динамо»: «Мы далеки от призовых мест в РПЛ, но все хотят выиграть Кубок. Мы хорошо готовы физически, победы дают уверенность и позитив»
сегодня, 11:03
Болельщик погиб перед игрой Мексика – Португалия на стадионе ЧМ‑2026 в Мехико. Будучи пьяным, он упал на парковку, перелезая с одного яруса вип-лож на другой
сегодня, 10:58
Роман Шишкин: «Соболев забивает в каждом матче, но в «Спартаке» это был другой игрок: создавал моменты, был хорош в борьбе. Не удивился его невызову в сборную»
сегодня, 10:45
«Зенит» не продлит контракт с Ахметовым. Рассматривается вариант ухода Ду Кейроса (Legalbet)
сегодня, 09:58
Рекомендуем