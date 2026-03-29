  • Ловчев раскритиковал европейских президентов, Байдена и Трампа: «Стыдно, что их выбрали управлять странами. Наш правитель мне нравится больше, это не заигрывание»
Ловчев раскритиковал европейских президентов, Байдена и Трампа: «Стыдно, что их выбрали управлять странами. Наш правитель мне нравится больше, это не заигрывание»

 Бывший футболист «Спартака» и чемпион СССР Евгений Ловчев резко высказался о президентах западных стран.

«Сегодня смотрю на европейских правителей. Мне стыдно за то, что люди их выбрали управлять странами. Это просто ужасно. Байден говорит, что дети сами себе должны выбирать пол, потом приходит Трамп и говорит, что дети не должны этого делать. Вы кто, боженьки, которые определяют судьбу детей, жизни? Вы всего лишь люди, которых просто выбрали руководить, а не определять жизнь.

Я вообще в шоке. Один правитель берет и из кровати вытаскивает президента другой страны с женой и арестовывает. Он играется в игрушку – утром берет сигару и говорит: «Слушайте, давайте я буду бомбить Иран».

Я в шоке вообще от того, какие сейчас везде правители. Мне наш правитель значительно больше нравится. Это не заигрывание», – сказал Ловчев.

Источник: Sport24
logoЕвгений Ловчев
Политика
Джо Байден
logoпремьер-лига Россия
logoДональд Трамп
logoВладимир Путин
63 комментария
>Мне наш правитель значительно больше нравится. Это не заигрывание

Да. Это лизоблюдство
Ответ bevooch
"... Сижу над дыркою в сортире, смотрю на надпись под окном - наш путин самый лучший в мире, хоть и написано говном..." (с) Ловчев
Ответ bevooch
В концовке Женя решил акцент на этом сделать. Так, на всякий случай. А то не дай бог чего
«Мудрость не всегда приходит с возрастом, иногда возраст приходит один» (с) М.Жванецкий
Нашего мы не выбирали, его нам выбрал Ельцин.
Ответ ОЛЛС1911
Выборы - опиум для народа !
Ответ ОЛЛС1911
Для депутатства Ловчев староват :)
А чем конкретно Вам нравиться наш лидер)))враньём ,коррупцией ,кумовщиной ,ежегодными грабежами народа и повышением цен
Ответ сергей петров
Это только ваша фантазия, не более того. Путин молод, опытен, умён, храбр, честен, справедлив, скромен, добр, щедр, заботится о население России. Его уважают во всём мире. Это вам подтвердит абсолютно любой телевизор на территории Российской Федерации.
Ответ Стабильный
Да так же как и про одобрение населения его правлением в 80 процентов вопрос почему не 99
так мы "наших" и не выбирали
Я не понял, почему ему стыдно за иностранных граждан?
По классике:
Ваше величество! Вы знаете, что я старик честный, старик прямой. Я прямо говорю правду в глаза, даже если она неприятна. ... Позвольте мне сказать вам прямо, грубо, по-стариковски: вы великий человек, государь!
Байден и Трамп... европейские правители?
Ответ Н.Ф.
Еврейские !
Опечатка просто тут - прислужники мирового сионизма и израильской военщины !
Ответ OldRedWhite
Ахаххаха. А ещё масоны и иллюминаты
А Байден с Трампом точно европейские правители?)
Ответ Аврал
А кто же ещё? 😁
Уважаемый Е.Ловчев! Не "правитель", а ПРЕЗИДЕНТ!

Хотя, если это сказано в контексте его бессменной несменяемости,то сказано верно :D)
Ответ Сергей Николаев
Император, Царь было бы уже слишком льстиво, президент недостаточно. Вот и нашел компромисс
