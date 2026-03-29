Рабьо не сыграет с Колумбией в качестве меры предосторожности. Хавбек Франции и «Милана» получил удар в колено

Рабьо не сыграет с Колумбией.

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо пропустит матч против Колумбии .

Игрок «Милана » не тренировался с национальной командой в преддверии товарищеской встречи. Игра пройдет сегодня в 22:00 по московскому времени.

Главный тренер Дидье Дешам объяснил это мерами предосторожности в связи с тем, что игрок получил удар по колену.

Ожидается, что в ближайшее время хавбек вернется в Милан.