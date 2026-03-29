Рабьо не сыграет с Колумбией в качестве меры предосторожности. Хавбек Франции и «Милана» получил удар в колено
Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо пропустит матч против Колумбии.
Игрок «Милана» не тренировался с национальной командой в преддверии товарищеской встречи. Игра пройдет сегодня в 22:00 по московскому времени.
Главный тренер Дидье Дешам объяснил это мерами предосторожности в связи с тем, что игрок получил удар по колену.
Ожидается, что в ближайшее время хавбек вернется в Милан.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Что он вообще в сборной делает, не понимаю
в сборной он всегда уровень держит норм
