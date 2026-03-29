  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Болельщик погиб перед игрой Мексика – Португалия на стадионе ЧМ‑2026 в Мехико. Будучи пьяным, он упал на парковку, перелезая с одного яруса вип-лож на другой
Фанат погиб перед игрой Мексика – Португалия.

Болельщик погиб из-за полученных травм перед товарищеским матчем между сборными Мексики и Португалии в Мехико.

По предварительной информации, болельщик, находившийся в состоянии опьянения, попытался спуститься из зоны VIP-лож со второго уровня на первый, перелезая по внешней части конструкции. В результате он сорвался и упал на нижний уровень, где находится парковка.

Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь на месте, однако спасти его не удалось – он скончался. О случившемся были уведомлены соответствующие органы, проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Матч, завершившийся со счетом 0:0, прошел по расписанию.

Встреча стала тестовым мероприятием для арены после масштабной реконструкции перед чемпионатом мира. Стадион примет пять матчей турнира, включая игру открытия.

Опубликовано: Sports
Источник: The Athletic
происшествия
logoСборная Мексики по футболу
стадионы
Ацтека
товарищеские матчи (сборные)
logoЧМ-2026
logoСборная Португалии по футболу
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну и что в этом трагичного? Мажор из-за понтов разбился. Вообще не жалко
Ответ Александр Колосов
Ну и что в этом трагичного? Мажор из-за понтов разбился. Вообще не жалко
Согласен. На одного деграданта и вырожденца стало меньше
почему-то напомнило анекдот:

На уроке истории учительница рассказывает детям о концлагере "Освенцим":
- Мой дедушка погиб в "Освенциме"! - кричит маленький мальчик, гордый тем, что может выделиться среди других учеников.
- Что, его замучили гитлеровцы?!
- Нет, он был пьяный и упал со сторожевой вышки.
Протестировал арену...
Жаль парня.
Здесь есть мнение, что это хорошо, что он умер.

Просто мир становится лучше, люди становятся лучше....
Но что хочу сказать.
Многие из нас иногда пьют.
Всякое может быть.
Пить можно и бросит, но человеком стать некоторым уже не удастся.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
