Фомин о «Динамо»: «Мы далеки от призовых мест в РПЛ, но все хотят выиграть Кубок. Мы хорошо готовы физически, победы дают уверенность и позитив»

Фомин о «Динамо»: все хотят выиграть Кубок, есть уверенность и позитив.

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин заявил, что команда приложит максимум усилий для победы в Фонбет Кубке России.

«Хорошо начали [вторую часть сезона], хорошая атмосфера внутри, хорошо готовы физически, плюс победы дают уверенность и позитив.

В целом удовлетворительно, но последний матч с «Зенитом » (1:3) не удался нам. Когда вернемся [из сборной] в «Динамо », сделаем выводы, чемпионат и кубок – все впереди. Конечно, изменения есть, Ролан Александрович [Гусев ] как главный тренер, плюс новый штаб, новые требования.

Конечно, все в команде на 100 процентов хотят выиграть кубок. Все все понимают, в чемпионате мы далеко от призовых мест, но есть кубок. Приложим максимум усилий [для победы], надеюсь, что у нас все получится», – сказал Фомин.

«Динамо» в финале Пути РПЛ Кубка России проведет два матча с «Краснодаром» за выход в суперфинал турнира. В чемпионате России бело-голубые занимают 7-е место, набрав 30 очков.