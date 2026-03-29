  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фомин о «Динамо»: «Мы далеки от призовых мест в РПЛ, но все хотят выиграть Кубок. Мы хорошо готовы физически, победы дают уверенность и позитив»
5

Фомин о «Динамо»: «Мы далеки от призовых мест в РПЛ, но все хотят выиграть Кубок. Мы хорошо готовы физически, победы дают уверенность и позитив»

Фомин о «Динамо»: все хотят выиграть Кубок, есть уверенность и позитив.

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин заявил, что команда приложит максимум усилий для победы в Фонбет Кубке России.

«Хорошо начали [вторую часть сезона], хорошая атмосфера внутри, хорошо готовы физически, плюс победы дают уверенность и позитив.

В целом удовлетворительно, но последний матч с «Зенитом» (1:3) не удался нам. Когда вернемся [из сборной] в «Динамо», сделаем выводы, чемпионат и кубок – все впереди. Конечно, изменения есть, Ролан Александрович [Гусев] как главный тренер, плюс новый штаб, новые требования.

Конечно, все в команде на 100 процентов хотят выиграть кубок. Все все понимают, в чемпионате мы далеко от призовых мест, но есть кубок. Приложим максимум усилий [для победы], надеюсь, что у нас все получится», – сказал Фомин. 

«Динамо» в финале Пути РПЛ Кубка России проведет два матча с «Краснодаром» за выход в суперфинал турнира. В чемпионате России бело-голубые занимают 7-е место, набрав 30 очков.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ТАСС
logoFONBET Кубок России
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoДаниил Фомин
logoРолан Гусев
ТАСС
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Руководству Динамо надо пожелать терпения и целеустремленности, а то они думают, что есть волшебная палочка
Ответ Eliza77
Руководству Динамо надо пожелать терпения и целеустремленности, а то они думают, что есть волшебная палочка
Хочется спросить: «А причём здесь терпение …?!» 😆 В спорте как раз всё наоборот нужны другие качества, которые далеки от всяких терпений. Спорт - это не занятие йогой. 😆
Ответ Eliza77
Руководству Динамо надо пожелать терпения и целеустремленности, а то они думают, что есть волшебная палочка
Ну хз, мне кажется за тридцать с лишним лет без трофеев этот скилл у них прокачан лучше всех
Сразу видно, что генерал товарищ Степашин что-то наобещал Фомину и его компании, но это только мечтания, реальность будет через несколько матчей Кубка, точнее плей-офф Кубка, то есть если не вылетят раньше.
Для тебя маяк какая-то шутка?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
