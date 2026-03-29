Роман Шишкин: «Соболев забивает в каждом матче, но в «Спартаке» это был другой игрок: создавал моменты, был хорош в борьбе. Не удивился его невызову в сборную»

Роман Шишкин: в «Спартаке» Соболев был другим игроком.

Бывший игрок «Спартака » и сборной России Роман Шишкин поделился мнением об игре Александра Соболева .

«Я не удивился невызову Соболева в сборную России. Да, он забивает в каждом матче, но Соболев, который был в «Спартаке», – это другой игрок. Он провел много времени на скамейке запасных, потерял игровой ритм.

В «Спартаке» же Соболев не только забивал, но и создавал моменты, был хорош в борьбе. На мой взгляд, это был другой Соболев, нежели сейчас», – сказал Шишкин.