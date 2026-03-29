  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Роман Шишкин: «Соболев забивает в каждом матче, но в «Спартаке» это был другой игрок: создавал моменты, был хорош в борьбе. Не удивился его невызову в сборную»
Роман Шишкин: «Соболев забивает в каждом матче, но в «Спартаке» это был другой игрок: создавал моменты, был хорош в борьбе. Не удивился его невызову в сборную»

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Роман Шишкин поделился мнением об игре Александра Соболева.

«Я не удивился невызову Соболева в сборную России. Да, он забивает в каждом матче, но Соболев, который был в «Спартаке», – это другой игрок. Он провел много времени на скамейке запасных, потерял игровой ритм.

В «Спартаке» же Соболев не только забивал, но и создавал моменты, был хорош в борьбе. На мой взгляд, это был другой Соболев, нежели сейчас», – сказал Шишкин.

Источник: «Чемпионат»
Источник: «Чемпионат»
logoАлександр Соболев
logoЧемпионат.com
logoСпартак
logoСборная России по футболу
logoЗенит
logoРоман Шишкин
logoпремьер-лига Россия
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Можно его в сборную по прыжкам в воду. Задатки есть
Ответ smoker
да нееее. Из СпаМа можно было, а сейчас уже не тот. Годы берут своё...
В каждом матче это 30 голов за сезон, а с текущим кубком под 50.

У Соболева 9 голов.

Вот и все что нужно знать об этой пиар компании.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
