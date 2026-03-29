Роман Шишкин: «Соболев забивает в каждом матче, но в «Спартаке» это был другой игрок: создавал моменты, был хорош в борьбе. Не удивился его невызову в сборную»
Бывший игрок «Спартака» и сборной России Роман Шишкин поделился мнением об игре Александра Соболева.
«Я не удивился невызову Соболева в сборную России. Да, он забивает в каждом матче, но Соболев, который был в «Спартаке», – это другой игрок. Он провел много времени на скамейке запасных, потерял игровой ритм.
В «Спартаке» же Соболев не только забивал, но и создавал моменты, был хорош в борьбе. На мой взгляд, это был другой Соболев, нежели сейчас», – сказал Шишкин.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
У Соболева 9 голов.
Вот и все что нужно знать об этой пиар компании.