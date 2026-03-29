Камавинга о Винисиусе: «Он мой кореш и отличный человек. Люди считают проблемой, что он кричит на поле, но он просто очень эмоциональный»

Камавинга о Винисиусе: он отличный человек, кричит на поле из-за эмоций.

Полузащитник «Реала » Эдуардо Камавинга высоко оценил человеческие качества Винисиуса Жуниора .

«Винисиус – мой кореш. Он отличный человек. Думаю, люди этого не понимают, потому что он постоянно кричит на поле, и они считают это проблемой, но на самом деле он просто очень эмоциональный парень.

Когда вы встречаете его лично, он действительно замечательный человек», – сказал Камавинга в интервью ESPN.

Француз подчеркнул, что существует значительная разница между бразильцем, которого мы видим по телевизору, и игроком, который ежедневно общается с остальными членами команды.