  • Камавинга о Винисиусе: «Он мой кореш и отличный человек. Люди считают проблемой, что он кричит на поле, но он просто очень эмоциональный»
Камавинга о Винисиусе: «Он мой кореш и отличный человек. Люди считают проблемой, что он кричит на поле, но он просто очень эмоциональный»

Камавинга о Винисиусе: он отличный человек, кричит на поле из-за эмоций.

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга высоко оценил человеческие качества Винисиуса Жуниора.

«Винисиус – мой кореш. Он отличный человек. Думаю, люди этого не понимают, потому что он постоянно кричит на поле, и они считают это проблемой, но на самом деле он просто очень эмоциональный парень.

Когда вы встречаете его лично, он действительно замечательный человек», – сказал Камавинга в интервью ESPN.

Француз подчеркнул, что существует значительная разница между бразильцем, которого мы видим по телевизору, и игроком, который ежедневно общается с остальными членами команды.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Goal
как будет кореш по-французски? Le cornishon ?
Ответ Travis Henderson
как будет кореш по-французски? Le cornishon ?
G
Ответ Travis Henderson
как будет кореш по-французски? Le cornishon ?
будет Le Nigga
новость об игроках Реала, а комментах его самые преданные фанаты - негредовцы
«Четыре чёрненьких чумазеньких чертёнка чертили чёрными чернилами чертёж»
Камавинга в законе и дружков не продает.
Я тебе не друг, приятель
Хорошо хоть Корреш, а не Тананда)
Мой кореш - истеричка
