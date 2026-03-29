Депутат Журова: «Товарищеский матч России с США сблизит наши страны. Нужно его организовать»

Депутат Журова: товарищеский матч России с США сблизит наши страны.

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила об идее проведения товарищеского матча между сборными России и США, которую обсуждали на встрече с американскими конгрессменами в Вашингтоне.

«На встрече с конгрессменами США мы накидывали разные идеи для сближения, вариантов очень много. Понятно, что воздействовать на все эти процессы мы не можем, но мы говорим об этом, чтобы тема поднималась и обсуждалась людьми.

Конгрессмены США напрямую на эти процессы не влияют, но зато они имеют отношение к Трампу, к председателям Олимпийского комитета США и спортивных федераций. То есть где-то это может получить огласку, развитие. Но понятно, что мы решить этот вопрос не можем, это в компетенции спортивных федераций наших стран. Может быть, они уже занимаются этим вопросом.

Товарищеский матч сборной России по футболу против США до чемпионата мира – отличная идея для сближения наших стран. Нужно обязательно организовать такой матч. Сейчас это более реалистичный вариант, чем матч между хоккейными сборными, потому что свободных окон там не будет, провести игру сложнее.

Что касается виз, то проблем быть не должно. Мы этот момент тоже обсуждали в контексте Fan ID для российских граждан, которые захотят посетить турнир. Все это можно сделать. Но главное, что мы можем этому только поспособствовать оглаской и обсуждением, а решают руководители федераций», – сказала Журова.