  • Депутат Журова: «Товарищеский матч России с США сблизит наши страны. Нужно его организовать»
35

Депутат Журова: «Товарищеский матч России с США сблизит наши страны. Нужно его организовать»

Депутат Журова: товарищеский матч России с США сблизит наши страны.

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила об идее проведения товарищеского матча между сборными России и США, которую обсуждали на встрече с американскими конгрессменами в Вашингтоне.

«На встрече с конгрессменами США мы накидывали разные идеи для сближения, вариантов очень много. Понятно, что воздействовать на все эти процессы мы не можем, но мы говорим об этом, чтобы тема поднималась и обсуждалась людьми.

Конгрессмены США напрямую на эти процессы не влияют, но зато они имеют отношение к Трампу, к председателям Олимпийского комитета США и спортивных федераций. То есть где-то это может получить огласку, развитие. Но понятно, что мы решить этот вопрос не можем, это в компетенции спортивных федераций наших стран. Может быть, они уже занимаются этим вопросом. 

Товарищеский матч сборной России по футболу против США до чемпионата мира – отличная идея для сближения наших стран. Нужно обязательно организовать такой матч. Сейчас это более реалистичный вариант, чем матч между хоккейными сборными, потому что свободных окон там не будет, провести игру сложнее.

Что касается виз, то проблем быть не должно. Мы этот момент тоже обсуждали в контексте Fan ID для российских граждан, которые захотят посетить турнир. Все это можно сделать. Но главное, что мы можем этому только поспособствовать оглаской и обсуждением, а решают руководители федераций», – сказала Журова.

Источник: «РБ Спорт»
35 комментариев
А как же дети чинуш живущие в клятой Омерике? Они разве не способствуют сближению стран? Ну как миним на генетальном уровне, должны же?)
Ответ Quintin07
А как же дети чинуш живущие в клятой Омерике? Они разве не способствуют сближению стран? Ну как миним на генетальном уровне, должны же?)
Генитальном?)
Ответ Клирик
Генитальном?)
Тут только Генич поможет разобраться
Нагулялась по Вашингтону. Кислород американский в мозг зашел и понесла галлюцинации))
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
Нагулялась по Вашингтону. Кислород американский в мозг зашел и понесла галлюцинации))
Боюсь, что дело не в этом. Проблема сложнее.
Как надоели эти позорища
На вас сверху струю давят - вы о матчах думаете
О людях бы своих думали, дураки, но это для них неизвестный мыслительный процесс
Ответ Simply Yakubu
Как надоели эти позорища На вас сверху струю давят - вы о матчах думаете О людях бы своих думали, дураки, но это для них неизвестный мыслительный процесс
Это Вам не Африка - о людях думать !
Мы не каннибалы !
Ответ Simply Yakubu
Как надоели эти позорища На вас сверху струю давят - вы о матчах думаете О людях бы своих думали, дураки, но это для них неизвестный мыслительный процесс
Учитывая, как они о своих людях думают, где подзакрутмть ещё гайки и какими способами и поводами- то больше б хотелось , чтоб не думали, а вообще отцепились от них)
Товарищеский матч? Легко! Только пусть сначала МОК и FIFA разоружатся – а то у них санкции мощнее, чем у Пентагона."
П.С. А если серьёзно – пока политика диктует правила, спорт останется заложником. Но идея, конечно, красивая… как и все невыполнимые обещания правительства.
После матча американцы раздадут стеклянные бусы и шерстяные одеяла.
* ... мы накидывали (?!) разные идеи (??!!) для сближения (???!!!)...* И это депутат гос Думы. Какое убожество и позор.
По конькобежному спорту? Безусловно. Бгггг.)))
Русские и американские - братья навек.
в хоккее на Олимпиаде в финале победили же или проиграли кто там знает, теперь пора и финале ЧМ по футболу США против России сыграть)
