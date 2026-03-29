Лапорта об уходе Месси из «Барсы»: «Я принял верное решение, результаты говорят сами за себя: мы восстановили финансовое положение и создали команду»

Лапорта об уходе Месси из «Барсы»: я принял верное решение.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об уходе Лионеля Месси в 2021 году.

«Мне нужно было принять решение. И, думаю, я принял правильное. Результаты говорят сами за себя. Мы смогли восстановить финансовое положение клуба, создали конкурентоспособную команду, и настало время для смены поколений.

Лео приближался к концу карьеры, а нам нужно было построить новую команду. Хотел бы я построить новую команду с Лео? Да. Мы пытались, но это было невозможно», – сказал Лапорта в интервью El País.