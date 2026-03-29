Лапорта об уходе Месси из «Барсы»: «Я принял верное решение, результаты говорят сами за себя: мы восстановили финансовое положение и создали команду»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об уходе Лионеля Месси в 2021 году.
«Мне нужно было принять решение. И, думаю, я принял правильное. Результаты говорят сами за себя. Мы смогли восстановить финансовое положение клуба, создали конкурентоспособную команду, и настало время для смены поколений.
Лео приближался к концу карьеры, а нам нужно было построить новую команду. Хотел бы я построить новую команду с Лео? Да. Мы пытались, но это было невозможно», – сказал Лапорта в интервью El País.
Источник: Mundo Deportivo
Если бы ты ещё не строил свою предвыборную кампанию на имени Месси, то вопросов бы не было и не приходилось бы оправдываться каждый раз. По сути делал то же самое что и Фонт в эти последние выборы.
Вот именно, это такой цирк и манипуляция. Диву даюсь. Его спасли: Хави и его альтруизм, а так же удачное подписание Флика.
а что опять нервничаешь ты??
иногда лучше просто молчать.
ну а зачем ко мне супер звёздный пенсионер с огромной ЗПи тянущий одеяло на себя?!
Лапорта, ты трындец. Всё трендишь без перерыва, уже бы не позорился и не поднимал эту тему. Дело не в том, правильно или нет было оставлять Месси, а в том, что ты обещал это сделать и не сделал, каждый год придумывая новые причины.
Дембеле
а что дембеле? один из лучших игроков в мире...
дембеле один из лучших в мире????)))))))????))))
и вам . просто. так лучше
только Месси о том, что ты принял решение, узнал в августе, когда был уверен в продлении контракта, как и было обещано ему
Унижение Месси от больше чем клуб продолжается 😂
