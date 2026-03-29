19

Лапорта об уходе Месси из «Барсы»: «Я принял верное решение, результаты говорят сами за себя: мы восстановили финансовое положение и создали команду»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об уходе Лионеля Месси в 2021 году.

«Мне нужно было принять решение. И, думаю, я принял правильное. Результаты говорят сами за себя. Мы смогли восстановить финансовое положение клуба, создали конкурентоспособную команду, и настало время для смены поколений.

Лео приближался к концу карьеры, а нам нужно было построить новую команду. Хотел бы я построить новую команду с Лео? Да. Мы пытались, но это было невозможно», – сказал Лапорта в интервью El País.

Источник: Mundo Deportivo
19 комментариев
Если бы ты ещё не строил свою предвыборную кампанию на имени Месси, то вопросов бы не было и не приходилось бы оправдываться каждый раз. По сути делал то же самое что и Фонт в эти последние выборы.
Ответ Евгений Сидоров
Вот именно, это такой цирк и манипуляция. Диву даюсь. Его спасли: Хави и его альтруизм, а так же удачное подписание Флика.
Ответ Evgen_Hazard
а что опять нервничаешь ты??
иногда лучше просто молчать.
Ответ Sher Sherych
ну а зачем ко мне супер звёздный пенсионер с огромной ЗПи тянущий одеяло на себя?!
Лапорта, ты трындец. Всё трендишь без перерыва, уже бы не позорился и не поднимал эту тему. Дело не в том, правильно или нет было оставлять Месси, а в том, что ты обещал это сделать и не сделал, каждый год придумывая новые причины.
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
Дембеле
а что дембеле? один из лучших игроков в мире...
Ответ Senin0
дембеле один из лучших в мире????)))))))????))))
и вам . просто. так лучше
только Месси о том, что ты принял решение, узнал в августе, когда был уверен в продлении контракта, как и было обещано ему
Унижение Месси от больше чем клуб продолжается 😂
Материалы по теме
Жоан Лапорта: «Судьи не благосклонны к «Барсе», они помогают «Реалу». У них барселонит»
сегодня, 08:53
«Барса» предпочла бы расстаться с Торресом, а не Левандовским. Клуб выслушает предложения по испанцу (ESPN)
24 марта, 19:20
Тебас пошутил о выборах в «Барсе»: «Фонт говорил, что выбирают Месси и Хави или Эчеваррию и Тебаса. Они выбрали Эчеваррию и Тебаса»
18 марта, 14:42
Лапорта о составе «Барсы»: «Эспарт называет Мартина Ламом, а Жерар его – Мальдини. Педри – волшебник, а Ямаль – гений, высшее проявление таланта»
18 марта, 14:11
Рекомендуем
Главные новости
Камавинга о Винисиусе: «Он мой кореш и отличный человек. Люди считают проблемой, что он кричит на поле, но он просто очень эмоциональный»
7 минут назад
Депутат Журова: «Товарищеский матч России с США сблизит наши страны. Нужно его организовать»
22 минуты назад
Пулишич о похожих формах США и Бельгии: «Все были немного шокированы. Сложно ориентироваться на поле, когда цвет похож. Так не должно быть»
23 минуты назадФото
Биксант Лизаразю: «В США спорт воспринимают как зрелище, где самого матча недостаточно для зрителя. Мы не должны менять дух футбола из-за страны с другим подходом к развлечениям»
37 минут назад
80-летний Луческу потерял сознание во время тренировки, ему помогли на месте и отправили в больницу. Возможно, у тренера сборной Румынии случился сердечный приступ
53 минуты назад
Вспомните, кто играл и в «Барселоне», и в «Монако» в этом веке? Угадывайте игроков прибрежных городов в ежедневной игре Три на три
54 минуты назадТесты и игры
Митрюшкин о матчах России: «Было бы классно сыграть с Францией и Германией. Уровень нашей сборной очень достойный, это лучшие футболисты страны»
сегодня, 09:41
Тонали – приоритетная цель «МЮ» в полузащиту. «Ман Сити» следит за ситуацией хавбека «Ньюкасла» (Маттео Моретто)
сегодня, 09:33
Жерар Пике: «Месси и Роналду – два лучших игрока в истории. Но я ставлю Лео выше. Такого таланта я не видел»
сегодня, 09:18
Жоан Лапорта: «Судьи не благосклонны к «Барсе», они помогают «Реалу». У них барселонит»
сегодня, 08:53
Ко всем новостям
Последние новости
Роман Шишкин: «Соболев забивает в каждом матче, но в «Спартаке» это был другой игрок: создавал моменты, был хорош в борьбе. Не удивился его невызовом в сборную»
9 минут назад
«Зенит» не продлит контракт с Ахметовым. Рассматривается вариант ухода Ду Кейроса (Legalbet)
56 минут назад
Литвинов о примере исполнения дальних ударов: «Роналду. Он показал: если быть наглым, бить с любой позиции, тренировать это, то будешь забивать»
сегодня, 09:48
Кривцов о невызове в сборную: «Это выбор Карпина, он не должен оправдываться передо мной»
сегодня, 09:34
Бартомеу о Негрейре: «Барса» отказалась от выплат ему после реструктуризации бюджета – цена его услуг была высокой. Мы думали, что компания принадлежит его сыну»
сегодня, 09:20
Испанский журналист Эспина: «Мостовой – в топ-100 легионеров в истории Ла Лиги. Не назвал бы его одним из лучших, но это легендарный футболист для «Сельты»
сегодня, 09:07
Тимощук о Дивееве: «Ни он, ни «Зенит» не прогадали от перехода. Игорь будет еще прибавлять, несмотря на большой опыт»
сегодня, 08:56
Антон Митрюшкин: «Карпин может правильно мотивировать за счет харизмы. После этого хочется выходить и биться за тренера»
сегодня, 08:43
Первая лига. «Ротор» в гостях у «Черноморца», «Родина» принимает «Урал»
сегодня, 08:20
Ваенга с песней «Город» выступит на закрытии матча Россия – Мали в Санкт-Петербурге
сегодня, 08:18
Рекомендуем