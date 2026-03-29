  Пулишич о похожих формах США и Бельгии: «Все были немного шокированы. Сложно ориентироваться на поле, когда цвет похож. Так не должно быть»
Пулишич о похожих формах США и Бельгии: «Все были немного шокированы. Сложно ориентироваться на поле, когда цвет похож. Так не должно быть»

Пулишич о футболках США и Бельгии: все в шоке, сложно ориентироваться на поле.

Капитан сборной США Кристиан Пулишич прокомментировал тот факт, что команда играла в товарищеском матче в схожих с Бельгией (2:5) по цветовой гамме футболках.

«Это ни в коем случае не оправдание, потому что с этим сталкиваются обе команды, но это просто... Так не должно быть. Это было немного странно.

Это сложно. Часто, когда получаешь мяч и поднимаешь голову, ты не можешь точно определить, что к чему. Ты можешь ориентироваться только по цвету футболки. Так это работает. А когда они очень похожи, это сложно.

Все были немного шокированы», – сказал Пулишич после матча.

Фото: скриншоты трансляции

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ESPN
Как можно не отличить белые американские демократичные футболки?
решаемо. одна сборная выпускает коренных Дэмпси, вторая Лукак 😁
решаемо. одна сборная выпускает коренных Дэмпси, вторая Лукак 😁
Так в сша коренные индейцы))
Организаторы матча - настоящие профессионалы.
Это они ещё матчи Бундеслиги не смотрели, когда у них в порядке вещей по форме - красные майка и гетры с белыми шортами, против бело-красно-белых. Во время угловых вообще ощущение словно шахматы под психотропами смотришь)
Вроде правила для ТВ-картинки жесткие, почему организаторы допустили такой выбор футболок? Такое ощущение, что выбрали по описанию цветов и не видели их вживую.
Когда в обществе запрещаются названия цветов, а радуга приватизирована странными но очень целеустремлёнными людьми - перепутать очень легко.
