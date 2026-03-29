Пулишич о похожих формах США и Бельгии: «Все были немного шокированы. Сложно ориентироваться на поле, когда цвет похож. Так не должно быть»

Пулишич о футболках США и Бельгии: все в шоке, сложно ориентироваться на поле.

Капитан сборной США Кристиан Пулишич прокомментировал тот факт, что команда играла в товарищеском матче в схожих с Бельгией (2:5) по цветовой гамме футболках.

«Это ни в коем случае не оправдание, потому что с этим сталкиваются обе команды, но это просто... Так не должно быть. Это было немного странно.

Это сложно. Часто, когда получаешь мяч и поднимаешь голову, ты не можешь точно определить, что к чему. Ты можешь ориентироваться только по цвету футболки. Так это работает. А когда они очень похожи, это сложно.

Все были немного шокированы», – сказал Пулишич после матча.

