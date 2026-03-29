  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Биксант Лизаразю: «В США спорт воспринимают как зрелище, где самого матча недостаточно для зрителя. Мы не должны менять дух футбола из-за страны с другим подходом к развлечениям»
Биксант Лизаразю: «В США спорт воспринимают как зрелище, где самого матча недостаточно для зрителя. Мы не должны менять дух футбола из-за страны с другим подходом к развлечениям»

Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю высказался против американского подхода к футболу.

Французская команда проводит мартовский сбор в США. Ранее они обыграли в товарищеском матче сборную Бразилии (2:1), а сегодня встретятся с Колумбией.

«Здесь, в Соединенных Штатах, спорт воспринимается иначе – как зрелище, где самого матча, кажется, недостаточно для того, чтобы удержать внимание зрителя. Во время игры и вокруг нее также используются звуковые и визуальные эффекты, огромное внимание уделяется перерывам. «Перерыв на водопой» [который будет действовать на ЧМ-2026] как будто вписывается в эту логику фрагментации и постоянного стремления привлечь внимание зрителя.

Для меня футбол не такой. Это точное время и ритм, два 45-минутных тайма, к которым нужно относиться как к священным. Мы не должны менять дух футбола или его ритм игры из-за поездки в страну, где другой подход к спортивным развлечениям.

«Перерыв на водопой», который является замаскированной рекламной паузой, не является физиологической необходимостью. Я помню, как играл матчи в очень жарких условиях. Я ставил бутылку у скамейки запасных и пил во время каждого перерыва. С небольшой изобретательностью можно легко найти другие способы справиться с жарой. Кроме того, этот перерыв создает определенные проблемы: он нарушает ритм и меняет стратегию, что может серьезно повредить драматизму, который является сутью этого спорта», – написал Лизаразю в своей колонке.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
logoМЛС
logoСборная Франции по футболу
Биксант Лизаразю
болельщики
logoЗдоровье
logoЧМ-2026
logoлига 1 Франция
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Но футбол меняется все равно.
5 замен стало, а это больше остановок, VAR - ещё больше, водопой - остановки, плюс профессиональные "мученики" - несколько минут каждый в матчах...

Футбол скор станет как американский....
Пробежалась 5 метроа- свисток, ещё два метра - свисток, потом VAR....
Некоторые изминения испортили восприятие, это факт.
Но не отрицаю, что здесь будут восторженные по этому поводу.
Мир разнообразен до невозможного...
Ответ Busk
Ну этот придурок тоже хорош , приходи и наслаждайся футболом и точка !
Подозрения есть , что он и против пива тоже !
По заменам ничего не изменилось. Осталось всё также три слота для замены, в которые можно поменять 5 игроков. Итого: 6 остановок на две команды.
-..является замаскированной рекламной паузой"

До нашего танца майонезов им ещё далеко:)
Биксант, твои слова да пендосам в уши бы!
Деньги рулят миром.
