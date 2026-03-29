Биксант Лизаразю: «В США спорт воспринимают как зрелище, где самого матча недостаточно для зрителя. Мы не должны менять дух футбола из-за страны с другим подходом к развлечениям»

Биксант Лизаразю: в США другой подход к спортивным развлечениям.

Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю высказался против американского подхода к футболу.

Французская команда проводит мартовский сбор в США. Ранее они обыграли в товарищеском матче сборную Бразилии (2:1), а сегодня встретятся с Колумбией.

«Здесь, в Соединенных Штатах, спорт воспринимается иначе – как зрелище, где самого матча, кажется, недостаточно для того, чтобы удержать внимание зрителя. Во время игры и вокруг нее также используются звуковые и визуальные эффекты, огромное внимание уделяется перерывам. «Перерыв на водопой» [который будет действовать на ЧМ-2026] как будто вписывается в эту логику фрагментации и постоянного стремления привлечь внимание зрителя.

Для меня футбол не такой. Это точное время и ритм, два 45-минутных тайма, к которым нужно относиться как к священным. Мы не должны менять дух футбола или его ритм игры из-за поездки в страну, где другой подход к спортивным развлечениям.

«Перерыв на водопой», который является замаскированной рекламной паузой, не является физиологической необходимостью. Я помню, как играл матчи в очень жарких условиях. Я ставил бутылку у скамейки запасных и пил во время каждого перерыва. С небольшой изобретательностью можно легко найти другие способы справиться с жарой. Кроме того, этот перерыв создает определенные проблемы: он нарушает ритм и меняет стратегию, что может серьезно повредить драматизму, который является сутью этого спорта», – написал Лизаразю в своей колонке.