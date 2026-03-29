«Зенит» не продлит контракт с Ахметовым. Рассматривается вариант ухода Ду Кейроса (Legalbet)

«Зенит» не продлит контракт с полузащитником Ильзатом Ахметовым, сообщает Legalbet.

Полузащитник, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов», покинет команду в статусе свободного агента по окончании сезона.

В «Зените», как отмечается, посчитали, что в составе достаточно исполнителей атакующего плана, а главный тренер Сергей Семак подключает молодых игроков в основной состав, которые получают игровую практику в матчах Мир РПЛ и Фонбет Кубка России.

Рассматривается вариант ухода Ду Кейроса, который выступает в аренде в «Оренбурге». В «Зените» намерены оставить в составе только сильнейших легионеров.