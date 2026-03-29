«Зенит» не продлит контракт с Ахметовым. Рассматривается вариант ухода Ду Кейроса (Legalbet)
«Зенит» не продлит контракт с полузащитником Ильзатом Ахметовым, сообщает Legalbet.
Полузащитник, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов», покинет команду в статусе свободного агента по окончании сезона.
В «Зените», как отмечается, посчитали, что в составе достаточно исполнителей атакующего плана, а главный тренер Сергей Семак подключает молодых игроков в основной состав, которые получают игровую практику в матчах Мир РПЛ и Фонбет Кубка России.
Рассматривается вариант ухода Ду Кейроса, который выступает в аренде в «Оренбурге». В «Зените» намерены оставить в составе только сильнейших легионеров.
11 комментариев
Изначально было непонятно, зачем брали Ахметова. Он уже на тот момент выглядел слабо.
Изначально было непонятно, зачем брали Ахметова. Он уже на тот момент выглядел слабо.
а в комментах нам рассказывали, что Зенит ослабил конкурента)))
В следующем сезоне большие планы и надежды на Кондакова и Шилова. Педро уже одной ногой в Наполи, на Энрике надеются, что будет спрос если он поедет на ЧМ, Ахметов и Кейруш минус , Нино уедет домой.
