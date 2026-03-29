80-летний Луческу потерял сознание во время тренировки, ему помогли на месте и отправили в больницу. Возможно, у тренера сборной Румынии случился сердечный приступ

Луческу госпитализировали после тренировки на сборах Румынии.

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу почувствовал себя плохо во время тренировки перед товарищеским матчем против Словакии . 80-летнему специалисту потребовалась срочная медицинская помощь, и его доставили в больницу.

Тренер потерял сознание во время тренировки, сотрудники немедленно оказали ему первую помощь. Источники в федерации футбола Румынии (FRF) говорят о сердечном приступе, пишет GSP.

«Во время технического совещания перед последней тренировкой перед отъездом в Словакию тренеру Мирче Луческу стало плохо.

Первые меры по оказанию помощи были немедленно приняты членами медицинского персонала национальной сборной, которые оказали ему первую помощь на месте. После звонка в службу экстренной помощи две бригады скорой помощи срочно выехали на тренировочную базу. Оперативное вмешательство медицинского персонала позволило быстро стабилизировать состояние тренера.

В данный момент состояние тренера стабильное. Однако, в соответствии с действующими медицинскими протоколами и для исключения любых рисков, Мирча Луческу был доставлен в отделение больницы в столице для тщательного обследования и специализированного наблюдения. Мы сообщим дополнительные подробности по мере появления новой информации», – говорится в пресс-релизе FRF.

Маловероятно, что тренер поедет в Словакию на товарищеский матч, запланированный на 31 марта. Отправление состоится сегодня вечером, и, по имеющейся информации, делегация уедет без Луческу.

Напомним, в конце января бывший тренер «Шахтера», «Зенита», «Интера» и других клубов был экстренно госпитализирован из-за проблем с сердцем. Сообщалось, что ему стало плохо после перенесенного гриппа.