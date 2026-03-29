  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
33

80-летний Луческу потерял сознание во время тренировки, ему помогли на месте и отправили в больницу. Возможно, у тренера сборной Румынии случился сердечный приступ

Луческу госпитализировали после тренировки на сборах Румынии.

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу почувствовал себя плохо во время тренировки перед товарищеским матчем против Словакии. 80-летнему специалисту потребовалась срочная медицинская помощь, и его доставили в больницу.

Тренер потерял сознание во время тренировки, сотрудники немедленно оказали ему первую помощь. Источники в федерации футбола Румынии (FRF) говорят о сердечном приступе, пишет GSP.

«Во время технического совещания перед последней тренировкой перед отъездом в Словакию тренеру Мирче Луческу стало плохо.

Первые меры по оказанию помощи были немедленно приняты членами медицинского персонала национальной сборной, которые оказали ему первую помощь на месте. После звонка в службу экстренной помощи две бригады скорой помощи срочно выехали на тренировочную базу. Оперативное вмешательство медицинского персонала позволило быстро стабилизировать состояние тренера.

В данный момент состояние тренера стабильное. Однако, в соответствии с действующими медицинскими протоколами и для исключения любых рисков, Мирча Луческу был доставлен в отделение больницы в столице для тщательного обследования и специализированного наблюдения. Мы сообщим дополнительные подробности по мере появления новой информации», – говорится в пресс-релизе FRF.

Маловероятно, что тренер поедет в Словакию на товарищеский матч, запланированный на 31 марта. Отправление состоится сегодня вечером, и, по имеющейся информации, делегация уедет без Луческу.

Напомним, в конце января бывший тренер «Шахтера», «Зенита», «Интера» и других клубов был экстренно госпитализирован из-за проблем с сердцем. Сообщалось, что ему стало плохо после перенесенного гриппа.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: GSP
logoСборная Румынии по футболу
logoМирча Луческу
logoСборная Словакии по футболу
Федерация футбола Румынии
товарищеские матчи (сборные)
logoЗдоровье
logoИнтер
logoШахтер
logoЗенит
33 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Работа тренера очень нервная. В таком возрсте наверное уже не стоит рисковать. Здоровья, Мистер!
Ответ Михо
зато мед бригада всегда под боком)
Ответ Михо
200 % !
Ещё президентом туда-сюда , а тренером в таком возрасте сложновато
Да отпустите дедушку на пенсию. Хватит издеваться.
Ответ Amalfitano
Царские запросы жены и родни не отпускают. Заоблачные счета на всевозможные капризы сами себя не оплатят
Ответ Amalfitano
Комментарий скрыт
Здоровья одному из самых титулованных тренеров в истории футбола
Не понимаю, денег уже заработал и детям и внукам хаатит, отдыхай в собственном доме, возле озера, рыбалка, какие-то другие занятия. Сад, хозяйства своё
Ответ Михаил Зюбин
Человек просто любит футбол больше, чем рыбалку, огород и т. д. Но, конечно, всё должно быть в меру.
Ответ Михаил Зюбин
Наивный. Он один живёт, по-твоему? У его жены и родни царские запросы, заоблачные растраты на любые капризы . С такими пассажирами по жизни деньги имеют свойство крайне стремительно заканчиваться.
"Кагбы" по-русски научиться писать...)))
Давно пора было закончить - в таком-то возрасте.....
Свой след в истории футбола в любом случае оставил.

Здоровья Мистеру!!!!!
Заканчивать надо
Думаю, что Турция и этот приступ намекнули, что пора уже на пенсию. Это была прекрасная карьера, но здоровье куда важнее
80 лет.С ума сойти.Отдыхал бы.Везде старики одни у руля.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
