Литвинов о примере исполнения дальних ударов: «Роналду. Он показал: если быть наглым, бить с любой позиции, тренировать это, то будешь забивать»
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался насчет дальних ударов.
– Мы все чаще начинаем видеть твои шикарные дальние удары. Результат работы на тренировках?
– В игре с «Оренбургом» получилось – ударил издалека, почувствовал уверенность. Вот и в матче с Никарагуа попробовал. Если забиваешь с дальней дистанции, сразу получаешь заряд уверенности, хочется пробовать снова. Нужно продолжать бить.
– Ты работал над этим компонентом?
– Всегда после тренировок остаемся побить по воротам. Но главное, повторюсь, уверенность. Если она есть, ты и в игре начинаешь чаще думать, как бы пробить.
– Ты рассказывал, что Деян Станкович отрабатывал удары вместе с вами. Получается, твой прогресс – это его багаж?
– Может быть. К этому точно все приложили руку. Будем продолжать работать.
– Какой игрок является для тебя примером исполнения дальних ударов?
– Криштиану. Сто процентов! Во-первых, сколько у него попыток всего – он каждый раз пробует ударить! Во-вторых, он уверен в себе, этого у него не отнять. Он один из тех футболистов, который показал всему миру: если быть наглым на поле, бить с любой позиции, тренировать это, то ты будешь забивать.
– А тебе не хватает наглости?
– В этом плане – точно не хватает. Нужно прибавлять, работать, разобраться в себе, чтобы искать больше моментов и бить издали, – сказал Литвинов.
