  • Литвинов о примере исполнения дальних ударов: «Роналду. Он показал: если быть наглым, бить с любой позиции, тренировать это, то будешь забивать»
6

Литвинов о примере исполнения дальних ударов: «Роналду. Он показал: если быть наглым, бить с любой позиции, тренировать это, то будешь забивать»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался насчет дальних ударов.

– Мы все чаще начинаем видеть твои шикарные дальние удары. Результат работы на тренировках?

– В игре с «Оренбургом» получилось – ударил издалека, почувствовал уверенность. Вот и в матче с Никарагуа попробовал. Если забиваешь с дальней дистанции, сразу получаешь заряд уверенности, хочется пробовать снова. Нужно продолжать бить. 

– Ты работал над этим компонентом?

– Всегда после тренировок остаемся побить по воротам. Но главное, повторюсь, уверенность. Если она есть, ты и в игре начинаешь чаще думать, как бы пробить.

– Ты рассказывал, что Деян Станкович отрабатывал удары вместе с вами. Получается, твой прогресс – это его багаж?

– Может быть. К этому точно все приложили руку. Будем продолжать работать. 

– Какой игрок является для тебя примером исполнения дальних ударов? 

Криштиану. Сто процентов! Во-первых, сколько у него попыток всего – он каждый раз пробует ударить! Во-вторых, он уверен в себе, этого у него не отнять. Он один из тех футболистов, который показал всему миру: если быть наглым на поле, бить с любой позиции, тренировать это, то ты будешь забивать.

– А тебе не хватает наглости?

– В этом плане – точно не хватает. Нужно прибавлять, работать, разобраться в себе, чтобы искать больше моментов и бить издали, – сказал Литвинов.

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
Дальними ударами с игры, без учета штрафных, Месси забил 90 голов, Роналду 40. При этом в начале карьеры Месси забивал мало дальних, Криш много, потом все поменялось, Лео явно натренировал дальний удар, хотя принято думать что он не тренируется и выезжает за счет таланта😃
Ответ Михо
Как прекратили выпускать всякие рандомные мячи типа джабулани, которыми любой синяк с пыра мог наклбол заложить, так у аппетитыча дальние со штрафными и перестали залетать. И с «управляемыми» мячами на первый план вышли мастерство и стабильное умение, что Месси как раз и подтягивал годами, когда стал штатным исполнителем всех стандартов.
Какой же он недалекий. Роналду бьет штрафные отовсюду, но для того чтобы забить уходит 100500 попыток. Это ошибка выжившего, никому кроме него нарцисса не будут давать бить столько штрафных в официальных матчах с такой реализацией, приближающейся к 0. При этом он бьет однообразно что сейчас, что 15 лет назад.

С 2007-го по 2013-й процент реализации штрафных – 7,4, а вот с 2013-го по 2020-й – всего 4,8%.
В лиге верблюдов он может забьет какое-то количество штрафных погонщикам животных, но это не меняет картину в целом
Черышев на чемпионате мира бил не боялся
Ау, спортс, у вас кавычки не на месте. Впрочем, как обычно.
Мало кто знает, но глядя в глаза автору этих вопросов, можно побриться без зеркала
