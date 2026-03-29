Кривцов о невызове в сборную: «Это выбор Карпина, он не должен оправдываться передо мной»

Полузащитник «Краснодара » Никита Кривцов высказался о невызове в сборную России команду на мартовские матчи против Никарагуа и Мали.

«Заслуживаю ли я место в сборной или нет – решает главный тренер. Это выбор Валерия Георгиевича, я отношусь к нему с огромным уважением. Если он принял такое решение, значит, так и нужно.

С ним лично не обсуждал эту тему, да и вообще не думаю, что главный тренер сборной должен оправдываться за свой выбор. Помог бы я сейчас сборной? Не могу сказать, как было бы со мной на поле. Может, я бы плохо сыграл в этой игре, никто не застрахован от этого», – отметил Кривцов.