  • Кривцов о невызове в сборную: «Это выбор Карпина, он не должен оправдываться передо мной»
Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался о невызове в сборную России команду на мартовские матчи против Никарагуа и Мали. 

«Заслуживаю ли я место в сборной или нет – решает главный тренер. Это выбор Валерия Георгиевича, я отношусь к нему с огромным уважением. Если он принял такое решение, значит, так и нужно.

С ним лично не обсуждал эту тему, да и вообще не думаю, что главный тренер сборной должен оправдываться за свой выбор. Помог бы я сейчас сборной? Не могу сказать, как было бы со мной на поле. Может, я бы плохо сыграл в этой игре, никто не застрахован от этого», – отметил Кривцов.

Источник: «РБ Спорт»
Карпин просто супер-злодей РПЛ. Ни человека-паука, ни дедпула, ни человека-дельфина не вызвал
Материалы по теме
Кривцов об играх с медиаклубами: «Игра за сборную – это более значимый уровень. Но если не попадаешь в нее, то матч с «Амкалом» тоже дает очень много»
вчера, 20:28
Карпин о Соболеве и Кривцове вне заявки сборной: «Они начали играть 8 марта, а мы уже дали список. Дай бог, чтобы дальше так продолжили – получат вызов на следующий сбор»
26 марта, 19:58
5:0. Обзор разгромной победы «Краснодара» с покером Кордобы и сумасшедшим розыгрышем Сперцяна и Кривцова
23 марта, 07:12
Рекомендуем
Главные новости
80-летний Луческу потерял сознание во время тренировки, ему помогли на месте и отправили в больницу. Возможно, у тренера сборной Румынии случился сердечный приступ
9 минут назад
Вспомните, кто играл и в «Барселоне», и в «Монако» в этом веке? Угадывайте игроков прибрежных городов в ежедневной игре Три на три
10 минут назадТесты и игры
Митрюшкин о матчах России: «Было бы классно сыграть с Францией и Германией. Уровень нашей сборной очень достойный, это лучшие футболисты страны»
29 минут назад
Тонали – приоритетная цель «МЮ» в полузащиту. «Ман Сити» следит за ситуацией хавбека «Ньюкасла» (Маттео Моретто)
37 минут назад
Жерар Пике: «Месси и Роналду – два лучших игрока в истории. Но я ставлю Лео выше. Такого таланта я не видел»
52 минуты назад
Жоан Лапорта: «Судьи не благосклонны к «Барсе», они помогают «Реалу». У них барселонит»
сегодня, 08:53
Адиев об уходе из «Крыльев»: «Нет таких разговоров, все решает руководство. Я работаю, любое решение приму с большим достоинством»
сегодня, 08:47
Сонни Андерсон о ЧМ: «Бразилия не в числе фаворитов – Франция, Испания и Германия впереди. Суперзвезд больше нет: Рафинья, Винисиус, Жоао Педро и Эстевао хороши, но не доминируют»
сегодня, 08:41
Семак о весенней части сезона для «Зенита»: «Достойно прошли отрезок – за исключением игры в Оренбурге»
сегодня, 08:32
Йожеф Сабо: «Забарный в ужасном состоянии: нет практики в «ПСЖ», критика угнетает его. Второй гол Швеции полностью на его совести, с третьим тоже есть вопросы к нему»
сегодня, 08:24
Ко всем новостям
Последние новости
«Зенит» не продлит контракт с Ахметовым. Рассматривается вариант ухода Ду Кейроса (Legalbet)
12 минут назад
Литвинов о примере исполнения дальних ударов: «Роналду. Он показал: если быть наглым, бить с любой позиции, тренировать это, то будешь забивать»
22 минуты назад
Бартомеу о Негрейре: «Барса» отказалась от выплат ему после реструктуризации бюджета – цена его услуг была высокой. Мы думали, что компания принадлежит его сыну»
50 минут назад
Испанский журналист Эспина: «Мостовой – в топ-100 легионеров в истории Ла Лиги. Не назвал бы его одним из лучших, но это легендарный футболист для «Сельты»
сегодня, 09:07
Тимощук о Дивееве: «Ни он, ни «Зенит» не прогадали от перехода. Игорь будет еще прибавлять, несмотря на большой опыт»
сегодня, 08:56
Антон Митрюшкин: «Карпин может правильно мотивировать за счет харизмы. После этого хочется выходить и биться за тренера»
сегодня, 08:43
Первая лига. «Ротор» в гостях у «Черноморца», «Родина» принимает «Урал»
сегодня, 08:20
Ваенга с песней «Город» выступит на закрытии матча Россия – Мали в Санкт-Петербурге
сегодня, 08:18
Товарищеские матчи. Грузия в гостях у Литвы, Армения примет Беларусь, Франция сыграет с Колумбией в США
сегодня, 08:15
Тяпушкин верит в чемпионство ЦСКА через год: «Если оставить Челестини и новых игроков. Боеспособный коллектив, талантливых ребят — вагон!»
сегодня, 07:58
Рекомендуем