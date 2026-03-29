Митрюшкин о матчах России: «Было бы классно сыграть с Францией и Германией. Уровень нашей сборной очень достойный, это лучшие футболисты страны»

Митрюшкин о матчах России: было бы классно сыграть с Францией и Германией.

Вратарь сборной России Антон Митрюшкин заявил о желании сыграть против Германии и Франции .

В пятницу россияне одержали победу в BetBoom товарищеском матче над Никарагуа (3:1). 30‑летний Митрюшкин вышел на поле на 66‑й минуте, заменив Матвея Сафонова. Эта игра стала дебютной для голкипера «Локомотива » за сборную.

– Как вам уровень партнеров в сборной, можете кого‑то выделить?

– Здесь собраны лучшие футболисты своих клубов, даже не хочется выделять кого‑то. Всех футболистов здесь ты знаешь, как и их сильные стороны. Уровень очень достойный, это лучшие футболисты страны. Тренироваться с такими партнерами намного интереснее и лучше. Не сравниваю с клубом, а имею в виду то, что всегда классно проводить занятия с сильными игроками.

– Есть определенные сборные, с которыми вам бы хотелось сыграть?

– Было бы классно сыграть товарищеские матчи с Францией и Германией. Но надо быть готовыми и даже с не самыми сильными соперниками проводить матчи на достойном уровне.

Тем более последние игры показали, что Чили и Перу были очень достойными соперниками. Ребята понимают, что нельзя расслабленно подходить к подготовке, – сказал Митрюшкин.