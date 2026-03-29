Митрюшкин о матчах России: «Было бы классно сыграть с Францией и Германией. Уровень нашей сборной очень достойный, это лучшие футболисты страны»
Вратарь сборной России Антон Митрюшкин заявил о желании сыграть против Германии и Франции.
В пятницу россияне одержали победу в BetBoom товарищеском матче над Никарагуа (3:1). 30‑летний Митрюшкин вышел на поле на 66‑й минуте, заменив Матвея Сафонова. Эта игра стала дебютной для голкипера «Локомотива» за сборную.
– Как вам уровень партнеров в сборной, можете кого‑то выделить?
– Здесь собраны лучшие футболисты своих клубов, даже не хочется выделять кого‑то. Всех футболистов здесь ты знаешь, как и их сильные стороны. Уровень очень достойный, это лучшие футболисты страны. Тренироваться с такими партнерами намного интереснее и лучше. Не сравниваю с клубом, а имею в виду то, что всегда классно проводить занятия с сильными игроками.
– Есть определенные сборные, с которыми вам бы хотелось сыграть?
– Было бы классно сыграть товарищеские матчи с Францией и Германией. Но надо быть готовыми и даже с не самыми сильными соперниками проводить матчи на достойном уровне.
Тем более последние игры показали, что Чили и Перу были очень достойными соперниками. Ребята понимают, что нельзя расслабленно подходить к подготовке, – сказал Митрюшкин.
Вначале надо доиграть с Украиной , потом Восточноевропейский тур или Балтийский .
А уж после этого гранды - в финале !
Мы бы обыграли и Францию и Германию
Проблема только в настрое на Никарагуа
Карпин doesn’t know, Карпин doesn’t know (don’t tell Карпин)
У Вас нет никаких шансов против топ европейский сборных, и тут наверное и не Вы виноваты, Вы только часть системы построенной такими как Дягтерев...