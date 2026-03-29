29

Митрюшкин о матчах России: «Было бы классно сыграть с Францией и Германией. Уровень нашей сборной очень достойный, это лучшие футболисты страны»

Вратарь сборной России Антон Митрюшкин заявил о желании сыграть против Германии и Франции.

В пятницу россияне одержали победу в BetBoom товарищеском матче над Никарагуа (3:1). 30‑летний Митрюшкин вышел на поле на 66‑й минуте, заменив Матвея Сафонова. Эта игра стала дебютной для голкипера «Локомотива» за сборную.

– Как вам уровень партнеров в сборной, можете кого‑то выделить?

– Здесь собраны лучшие футболисты своих клубов, даже не хочется выделять кого‑то. Всех футболистов здесь ты знаешь, как и их сильные стороны. Уровень очень достойный, это лучшие футболисты страны. Тренироваться с такими партнерами намного интереснее и лучше. Не сравниваю с клубом, а имею в виду то, что всегда классно проводить занятия с сильными игроками.

– Есть определенные сборные, с которыми вам бы хотелось сыграть?

– Было бы классно сыграть товарищеские матчи с Францией и Германией. Но надо быть готовыми и даже с не самыми сильными соперниками проводить матчи на достойном уровне.

Тем более последние игры показали, что Чили и Перу были очень достойными соперниками. Ребята понимают, что нельзя расслабленно подходить к подготовке, – сказал Митрюшкин.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
29 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ответ q4v24z74n5
Кхе-кхе
Вот-вот !
Вначале надо доиграть с Украиной , потом Восточноевропейский тур или Балтийский .
А уж после этого гранды - в финале !
Логика двоемыслия
Мы бы обыграли и Францию и Германию
Проблема только в настрое на Никарагуа
Уровень сборной — это лучшие футболисты страны? Какая философская мысль…
Ответ smoker
Карпин не знает. ))
Ответ Иван Петров
Карпин doesn’t know, Карпин doesn’t know (don’t tell Карпин)
Понятно что это лучшие футболисты страны которые играют внутри страны и не хотят развития, тут созданы хорошие условия чтобы не напрягаться и зарабатывать.
У Вас нет никаких шансов против топ европейский сборных, и тут наверное и не Вы виноваты, Вы только часть системы построенной такими как Дягтерев...
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Банщик её не строил, она такая и без него!
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Сопляк Дегтярев только недавно стал министром. Неужели успел уже построить систему? Если так тогда он великий организатор. 😂
Так ненавязчиво и очень скромно записал себя в лучшие
Уровень сборной – дно.
был на матче с Никарагуа, проскочила мысль, что любой клуб из второй восьмерки РПЛ уничтожил бы сборную России с большим счетом
Лучшие из худших
Митрюшкин впечатлен, что в одной команде собраны лучшие, возможностью играть с сильнейшими, против сильнейших. Но забывает, что и во Франции, и Германии будут собраны лучшие игроки своих стран, уровень которых все-таки будет ещё выше.
и про испанию не забудьте
