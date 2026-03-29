Тонали – приоритетная цель «МЮ» в полузащиту. «Ман Сити» следит за ситуацией хавбека «Ньюкасла» (Маттео Моретто)
«МЮ» и «Ман Сити» заинтересованы в Тонали.
Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали стоит на первом месте в списке желаемых приобретений «Манчестер Юнайтед» в полузащиту, сообщает журналист Маттео Моретто.
Возможность его перехода станет ясна в ближайшие недели.
«Манчестер Сити» также внимательно следит за ситуацией с итальянским игроком, которого оценивают примерно в 100 миллионов евро.
Действующий контракт 25-летнего футболиста с «сороками» рассчитан до 2028 года.
В этом сезоне Тонали провел 29 матчей в АПЛ, сделав 2 голевые передачи. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Маттео Моретто
Тонали хорош, и ему только 25. Может для АПЛ 100 за него и нормально
Тонали уже побежал делать ставку на свой переход в МЮ
Ман Сити ждёт бан
Лысому всё игроков подавай, да подороже
Для МЮ это было бы топ приобретение
