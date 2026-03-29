Тонали – приоритетная цель «МЮ» в полузащиту. «Ман Сити» следит за ситуацией хавбека «Ньюкасла» (Маттео Моретто)

«МЮ» и «Ман Сити» заинтересованы в Тонали.

Полузащитник «Ньюкасла » Сандро Тонали стоит на первом месте в списке желаемых приобретений «Манчестер Юнайтед » в полузащиту, сообщает журналист Маттео Моретто.

Возможность его перехода станет ясна в ближайшие недели.

«Манчестер Сити » также внимательно следит за ситуацией с итальянским игроком, которого оценивают примерно в 100 миллионов евро.

Действующий контракт 25-летнего футболиста с «сороками» рассчитан до 2028 года.

В этом сезоне Тонали провел 29 матчей в АПЛ , сделав 2 голевые передачи.