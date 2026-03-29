  • Жерар Пике: «Месси и Роналду – два лучших игрока в истории. Но я ставлю Лео выше. Такого таланта я не видел»
16

Жерар Пике: «Месси и Роналду – два лучших игрока в истории. Но я ставлю Лео выше. Такого таланта я не видел»

Жерар Пике: ставлю Месси выше Роналду.

Бывший защитник «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Жерар Пике считает, что Лионель Месси лучше Криштиану Роналду.

«Для меня нет никаких сомнений. Месси – номер один. Такого таланта, как у него, я не видел ни у одного другого игрока. Роналду был машиной, постоянно тренировался в тренажерном зале. Он готовился, как никто другой, но с точки зрения таланта Месси был просто безумным.

Поэтому я поставлю Месси выше Криштиану. Они – два лучших игрока в истории футбола. У меня была возможность быть их товарищем по команде и выигрывать титулы вместе. Но, на мой взгляд, Месси лучше», – заявил Пике.

Опубликовано: Sports
Источник: ютуб-канал The Late Run
16 комментариев
Эх. Вспомнил гол Криштиану, когда он пяткой мяч перекинул через Пике, пробежал до ворот и прошил вратаря
Ответ Дядя ТУРА
Эх. Вспомнил гол Криштиану, когда он пяткой мяч перекинул через Пике, пробежал до ворот и прошил вратаря
Эх, вспомнил, как Пике показал знак маниты после 5:0 над РМ.
Ответ Kenny McCormik
Эх, вспомнил, как Пике показал знак маниты после 5:0 над РМ.
Да, а ещё была и та самая знаменитая просьба от Рамоса: - "Не дайте им забить 6 голов".
И это было олицетворение того времени!
А как же Сапогов?
Ну и что? А Гарначо, к примеру, может сказать иначе, будучи аргентинцем.
Если честно, надоели эти сравнения. Они оба заслужили того, к чему пришли.
По титулам и статистике да, а так много было тех, кто лучше них!
Ответ sergiomilanreal2
По титулам и статистике да, а так много было тех, кто лучше них!
Месси величайший по уровню своей игры, а его статистика, титулы - это просто дополнение. Главное игра - никто так не умел.
