Жерар Пике: «Месси и Роналду – два лучших игрока в истории. Но я ставлю Лео выше. Такого таланта я не видел»
Жерар Пике: ставлю Месси выше Роналду.
Бывший защитник «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Жерар Пике считает, что Лионель Месси лучше Криштиану Роналду.
«Для меня нет никаких сомнений. Месси – номер один. Такого таланта, как у него, я не видел ни у одного другого игрока. Роналду был машиной, постоянно тренировался в тренажерном зале. Он готовился, как никто другой, но с точки зрения таланта Месси был просто безумным.
Поэтому я поставлю Месси выше Криштиану. Они – два лучших игрока в истории футбола. У меня была возможность быть их товарищем по команде и выигрывать титулы вместе. Но, на мой взгляд, Месси лучше», – заявил Пике.
Источник: ютуб-канал The Late Run
И это было олицетворение того времени!
Если честно, надоели эти сравнения. Они оба заслужили того, к чему пришли.