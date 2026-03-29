Бартомеу о Негрейре: «Барса» отказалась от выплат ему после реструктуризации бюджета – цена его услуг была высокой. Мы думали, что компания принадлежит его сыну»

Бартомеу о Негрейре: мы отказались от услуг ради экономии, к тому же вводили ВАР.

Бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался о выплатах Негрейре со стороны клуба.

Напомним, «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре , работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

– Вы прекратили выплаты Негрейре, когда он перестал быть вице-президентом CTA.

– Это неверно, я уже заявлял об этом в суде. Мы сообщили ему, что решили отказаться от его услуг, в марте, потому что проводили реструктуризацию бюджета и хотели составлять отчеты [о судействе] внутри организации. Кроме того, собирались ввести ВАР, и мы считали, что в его услугах больше нет необходимости. Негрейра покинул CTA позже. Это решение позволило значительно сэкономить, поскольку цена [на отчеты] была высокой.

– Неужели никогда не было сомнений насчет конфликта интересов, связанного с тем, что компания [оказывавшая услуги «Барсе»] принадлежала Негрейре?

– Я узнал об этом позже, когда Негрейра прислал бюрофакс. Я спросил, что это такое, и мне сказали, что в компании Dasnil одним из партнеров является Негрейра. Мы не знали, мы думали, что компания принадлежит его сыну. Все это довольно сложно объяснить, я понимаю, – сказал Бартомеу.