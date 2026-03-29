  • Бартомеу о Негрейре: «Барса» отказалась от выплат ему после реструктуризации бюджета – цена его услуг была высокой. Мы думали, что компания принадлежит его сыну»
Бартомеу о Негрейре: мы отказались от услуг ради экономии, к тому же вводили ВАР.

Бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался о выплатах Негрейре со стороны клуба.

Напомним, «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

– Вы прекратили выплаты Негрейре, когда он перестал быть вице-президентом CTA.

– Это неверно, я уже заявлял об этом в суде. Мы сообщили ему, что решили отказаться от его услуг, в марте, потому что проводили реструктуризацию бюджета и хотели составлять отчеты [о судействе] внутри организации. Кроме того, собирались ввести ВАР, и мы считали, что в его услугах больше нет необходимости. Негрейра покинул CTA позже. Это решение позволило значительно сэкономить, поскольку цена [на отчеты] была высокой.

–  Неужели никогда не было сомнений насчет конфликта интересов, связанного с тем, что компания [оказывавшая услуги «Барсе»] принадлежала Негрейре?

– Я узнал об этом позже, когда Негрейра прислал бюрофакс. Я спросил, что это такое, и мне сказали, что в компании Dasnil одним из партнеров является Негрейра. Мы не знали, мы думали, что компания принадлежит его сыну. Все это довольно сложно объяснить, я понимаю, – сказал Бартомеу.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ARA
"Собирались ввести Вар-мы считатали,что в услугах Негрейры больше нет необходимости ".Так это чистосердечное признание Бартомеу
Даже болелы Барсы на Спортсе придумывают отмазки по делу Негрейры убедительнее, чем сам Бартомеу
Материалы по теме
Бартомеу о том, что он был «худшим президентом в истории «Барсы»: «Забавно, когда так говорят. По каким критериям? За 6 лет я выиграл 13 титулов и заработал для клуба более 100 млн евро»
вчера, 21:29
Бартомеу о деле Негрейры: «Обмен судейскими отчетами был распространен во многих клубах, не только в «Барсе». Я просил суд не передавать «Реалу» наши внутренние документы»
23 марта, 16:50
Суд продлил расследование по делу о выплатах «Барсы» Негрейре еще на полгода
4 марта, 22:19
Лапорта о деле Негрейры: «Были консультации по судьям, что тогда было вполне допустимо. 72 года начальниками арбитров были сосьос или сотрудники «Реала»
23 февраля, 17:04
Рекомендуем
Главные новости
Митрюшкин о матчах России: «Было бы классно сыграть с Францией и Германией. Уровень нашей сборной очень достойный, это лучшие футболисты страны»
12 минут назад
Тонали – приоритетная цель «МЮ» в полузащиту. «Ман Сити» следит за ситуацией хавбека «Ньюкасла» (Маттео Моретто)
20 минут назад
Жерар Пике: «Месси и Роналду – два лучших игрока в истории. Но я ставлю Лео выше. Такого таланта я не видел»
35 минут назад
Жоан Лапорта: «Судьи не благосклонны к «Барсе», они помогают «Реалу». У них барселонит»
сегодня, 08:53
Адиев об уходе из «Крыльев»: «Нет таких разговоров, все решает руководство. Я работаю, любое решение приму с большим достоинством»
сегодня, 08:47
Сонни Андерсон о ЧМ: «Бразилия не в числе фаворитов – Франция, Испания и Германия впереди. Суперзвезд больше нет: Рафинья, Винисиус, Жоао Педро и Эстевао хороши, но не доминируют»
сегодня, 08:41
Семак о весенней части сезона для «Зенита»: «Достойно прошли отрезок – за исключением игры в Оренбурге»
сегодня, 08:32
Йожеф Сабо: «Забарный в ужасном состоянии: нет практики в «ПСЖ», критика угнетает его. Второй гол Швеции полностью на его совести, с третьим тоже есть вопросы к нему»
сегодня, 08:24
Адиев уйдет из «Крыльев Советов» в ближайшее время. Юран возглавит клуб (Сергей Ильев)
сегодня, 08:09
Чемпионский «Ювентус» 2010-х – помните, кто там играл?
сегодня, 08:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Литвинов о примере исполнения дальних ударов: «Роналду. Он показал: если быть наглым, бить с любой позиции, тренировать это, то будешь забивать»
5 минут назад
Кривцов о невызове в сборную: «Это выбор Карпина, он не должен оправдываться передо мной»
19 минут назад
Испанский журналист Эспина: «Мостовой – в топ-100 легионеров в истории Ла Лиги. Не назвал бы его одним из лучших, но это легендарный футболист для «Сельты»
46 минут назад
Тимощук о Дивееве: «Ни он, ни «Зенит» не прогадали от перехода. Игорь будет еще прибавлять, несмотря на большой опыт»
57 минут назад
Антон Митрюшкин: «Карпин может правильно мотивировать за счет харизмы. После этого хочется выходить и биться за тренера»
сегодня, 08:43
Первая лига. «Ротор» в гостях у «Черноморца», «Родина» принимает «Урал»
сегодня, 08:20
Ваенга с песней «Город» выступит на закрытии матча Россия – Мали в Санкт-Петербурге
сегодня, 08:18
Товарищеские матчи. Грузия в гостях у Литвы, Армения примет Беларусь, Франция сыграет с Колумбией в США
сегодня, 08:15
Тяпушкин верит в чемпионство ЦСКА через год: «Если оставить Челестини и новых игроков. Боеспособный коллектив, талантливых ребят — вагон!»
сегодня, 07:58
Вагнер забил в последнем матче в карьере – его 423-й мяч! Уверенно прошил в касание
сегодня, 07:43ВидеоСпортс"
Рекомендуем