  Испанский журналист Эспина: «Мостовой – в топ-100 легионеров в истории Ла Лиги. Не назвал бы его одним из лучших, но это легендарный футболист для «Сельты»
Испанский журналист Эспина: «Мостовой – в топ-100 легионеров в истории Ла Лиги. Не назвал бы его одним из лучших, но это легендарный футболист для «Сельты»

Журналист AS Хосе Антонио Эспина включил экс-полузащитника «Сельты» Александра Мостового в топ-100 лучших легионеров в истории Ла Лиги.

«Мостовой провел великолепную карьеру в Испании, для «Сельты» это легендарный футболист, он внес вклад в историю клуба. Конечно, для меня Мостовой однозначно входит в топ-100 лучших легионеров в истории Ла Лиги.

Не назвал бы его одним из лучших, но топ-100 – точно да. Старшее поколение испанцев помнит Мостового, но молодежь мало что о нем знает», – сказал Эспина.

Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год. За испанский клуб россиянин провел 277 матчей, забил 71 гол и сделал 22 результативные передачи.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Журналист оказался футбольным человеком
Нашли, у кого спросить. Что может журналист понимать в футболе? Футбольные люди не комментируют же журналистику.
Топ 100 неплохо,там одних бразильцев великих не менее 30...а то и все 100.
Отключите Мостовому интернет на сутки, пожалуйста
Он себя считал в топ 2, после Месси. Так что журналист неправ.
Да и фиг с ней, с Сельтой. Кому она интересна вместе с Мостовым?
жаль, конечно, этого добряка-журналиста
Ну Испания это россыпь легионеров какПушкаш или Альфредо Ди Стефано и Месси и Неймар и Фигу и Рональду и Кройф и много много россыпь легенд и если в эту сборную всех легионеры попал Мостовой то это очень очень круто
Взвешенная оценка, молодец журналист!
Мостовой предложил поставить ему и Аспасу совместный памятник: «Хорошая идея. И сейчас же модно называть трибуны чьими-то именами. Вариантов много, 100% что-то будет»
14 февраля, 19:20
Мостовой о «Сельте»: «Некоторые тряслись по дороге на «Бернабеу», а я был спокоен, потому что играл в «Лужниках» при 100 000. Мог перейти в «Реал», но за меня запросили 25 млн евро»
29 января, 18:15
Александр Мостовой: «Согласился бы войти в штаб «Сельты». В России за столько лет так никуда и не пригласили – а сколько можно ждать? И всем известно, как ко мне относятся в Виго»
21 января, 20:22
