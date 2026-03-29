Испанский журналист Эспина: «Мостовой – в топ-100 легионеров в истории Ла Лиги. Не назвал бы его одним из лучших, но это легендарный футболист для «Сельты»
Испанский журналист о Мостовом: в топ-100 Ла Лиги, легендарный игрок «Сельты».
Журналист AS Хосе Антонио Эспина включил экс-полузащитника «Сельты» Александра Мостового в топ-100 лучших легионеров в истории Ла Лиги.
«Мостовой провел великолепную карьеру в Испании, для «Сельты» это легендарный футболист, он внес вклад в историю клуба. Конечно, для меня Мостовой однозначно входит в топ-100 лучших легионеров в истории Ла Лиги.
Не назвал бы его одним из лучших, но топ-100 – точно да. Старшее поколение испанцев помнит Мостового, но молодежь мало что о нем знает», – сказал Эспина.
Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год. За испанский клуб россиянин провел 277 матчей, забил 71 гол и сделал 22 результативные передачи.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Журналист оказался футбольным человеком
Нашли, у кого спросить. Что может журналист понимать в футболе? Футбольные люди не комментируют же журналистику.
Топ 100 неплохо,там одних бразильцев великих не менее 30...а то и все 100.
Отключите Мостовому интернет на сутки, пожалуйста
Он себя считал в топ 2, после Месси. Так что журналист неправ.
Да и фиг с ней, с Сельтой. Кому она интересна вместе с Мостовым?
жаль, конечно, этого добряка-журналиста
Ну Испания это россыпь легионеров какПушкаш или Альфредо Ди Стефано и Месси и Неймар и Фигу и Рональду и Кройф и много много россыпь легенд и если в эту сборную всех легионеры попал Мостовой то это очень очень круто
Взвешенная оценка, молодец журналист!
