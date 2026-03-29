Испанский журналист Эспина: «Мостовой – в топ-100 легионеров в истории Ла Лиги. Не назвал бы его одним из лучших, но это легендарный футболист для «Сельты»

Испанский журналист о Мостовом: в топ-100 Ла Лиги, легендарный игрок «Сельты».

Журналист AS Хосе Антонио Эспина включил экс-полузащитника «Сельты» Александра Мостового в топ-100 лучших легионеров в истории Ла Лиги.

«Мостовой провел великолепную карьеру в Испании , для «Сельты» это легендарный футболист, он внес вклад в историю клуба. Конечно, для меня Мостовой однозначно входит в топ-100 лучших легионеров в истории Ла Лиги.

Не назвал бы его одним из лучших, но топ-100 – точно да. Старшее поколение испанцев помнит Мостового, но молодежь мало что о нем знает», – сказал Эспина.

Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год. За испанский клуб россиянин провел 277 матчей, забил 71 гол и сделал 22 результативные передачи.