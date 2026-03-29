Тимощук о Дивееве: «Ни он, ни «Зенит» не прогадали от перехода. Игорь будет еще прибавлять, несмотря на большой опыт»

Тимощук о Дивееве: ни он, ни «Зенит» не прогадали от трансфера, будет прибавлять.

Экс-защитник ЦСКА присоединился к петербуржцам зимой в рамках обмена на форварда Лусиано Гонду. Контракт с 26-летним футболистом действует до конца сезона-2028/29.

«Игорь давно в чемпионате, многих в «Зените» знал по играм РПЛ , сборной. Для него переезд в Петербург был осознанным выбором.

Думаю, ни Дивеев, ни команда от этого не прогадали. Надеемся, что, несмотря на достаточно большой опыт, Игорь будет еще прибавлять», – сказал Тимощук.