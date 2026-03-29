  • Жоан Лапорта: «Судьи не благосклонны к «Барсе», они помогают «Реалу». У них барселонит»
24

Жоан Лапорта: «Судьи не благосклонны к «Барсе», они помогают «Реалу». У них барселонит»

Жоан Лапорта: судьи не благосклонны к «Барсе», они помогают «Реалу».

Президент «Барселона» Жоан Лапорта пожаловался на отношение судей к каталонскому клубу.

«У меня всегда было ощущение, что мы должны быть намного сильнее, потому что судьи не благосклонны к нам.

Создается впечатление, что они всегда помогают «Реалу». У них барселонит – это очевидно», – сказал Лапорта в интервью El País.

Источник: Mundo Deportivo
24 комментария
Наш Лапорта плативший Негрейре миллионы врать не будет)
Наш Лапорта плативший Негрейре миллионы врать не будет)
Ну да, платили-платили, а те не благосклонны, как так-то, за что плачено?
Ну да, платили-платили, а те не благосклонны, как так-то, за что плачено?
Глоры бчк читать не умеют?
Платили с 2001 по 2018, а не сейчас
В то время судьи были очень благосклонны к драм-театру из каталонии
Один из легендарных моментов (как раз 2017)
https://www.youtube.com/watch?v=5YMJzyu9J4c
самые кабинетные победы в ЛЛ и ЛЧ у бчк
но судьи помогают Реалу 🤣
самые кабинетные победы в ЛЛ и ЛЧ у бчк но судьи помогают Реалу 🤣
Войд, быстро ты забыл про 16/17, когда ради кефирного юбилея устроили позорище и не засчитывали победные голы Барселоне😁
Про ваши ЛЧ я вообще промолчу, там только с Баварией наберется лет 10 тюрьмы для переца и его коррупционных схем🤣
Ну так играйте в лиге Каталонии выходите из чемпионата
барселонит? это заболевание какое-то? типа, ринит, танзилит, пиелонефрит?
барселонит? это заболевание какое-то? типа, ринит, танзилит, пиелонефрит?
Это болезнь ригоберки
барселонит? это заболевание какое-то? типа, ринит, танзилит, пиелонефрит?
Да то что Реал болен это видно, а самый яркий пример этой болезни это Винисиус
За что же Барселона тогда платила? За барселонит или за реалит?
О, давно не было клоуна))
А можно Лапорту вместе с тв Реала запереть в одной комнате? Так мы избавимся от 80% нытья по судейству в мировом топ футболе
А я думал социальный мадридизм))
В слове барселонит на 3 или 4 слоге ударение ставить?
