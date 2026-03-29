Жоан Лапорта: «Судьи не благосклонны к «Барсе», они помогают «Реалу». У них барселонит»

Жоан Лапорта: судьи не благосклонны к «Барсе», они помогают «Реалу».

Президент «Барселона » Жоан Лапорта пожаловался на отношение судей к каталонскому клубу.

«У меня всегда было ощущение, что мы должны быть намного сильнее, потому что судьи не благосклонны к нам.

Создается впечатление, что они всегда помогают «Реалу». У них барселонит – это очевидно», – сказал Лапорта в интервью El País.