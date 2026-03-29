  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
11

Адиев об уходе из «Крыльев»: «Нет таких разговоров, все решает руководство. Я работаю, любое решение приму с большим достоинством»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев отреагировал на информацию о своем уходе из клуба.

– СМИ пишут, что вы в ближайшее время покинете «Крылья Советов». Насколько это вероятно, действительно ли есть такие разговоры?

– Да нет таких разговоров. Решает все руководство, если оно посчитает нужным, то сделает. Если нет, то я со своей стороны работаю, профессионально отношусь к своим обязанностям.

Но всегда решение за руководством, и какое бы оно ни приняло, я приму это с большим достоинством, – сказал Адиев.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoМагомед Адиев
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
За Крылья обидно. Весь сезон скомкали. Была понятна концепция : растить игроков,продавать их. И клуб за счет этого норм играл ,ведь игроки должны себя показывать. А сейчас что?как по мне ни игры, ни новых имен. Пожелаю клубу удачи, новый тренер необходим в данной ситуации.
С достоинством ведёт Крылья в зону вылета, с достоинством примет неустойку и уедет водокачку для пенсов 40+, которые уже карьеру завершили.
Ответ Александр Худобин_1116329546
ахахахахахах
Взбаламутил воду в коллективе, а теперь - прикидывается шлангом! )
Значит без разговоров могут уволить. Заявление с открытой датой, видимо, давно есть.
Когда их на три буквы посылают, они все резко становятся профессионалами.
Уйди уже. Сделали из команды не пойми что. Этот год позор для крыльев.
"Дыма без огня не бывает"
Если Актобе не передумает, то самый нормальный вариант для КС, купить ему билет на поезд в Казахстан и отправить первый рейсом.
Не Магомед идет к неустойке, а неустойка идет к Магомеду
Читайте новости футбола в любимой соцсети
