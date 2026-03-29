Адиев об уходе из «Крыльев»: «Нет таких разговоров, все решает руководство. Я работаю, любое решение приму с большим достоинством»

Адиев об уходе из «Крыльев»: нет таких разговоров, решает руководство.

Главный тренер «Крыльев Советов » Магомед Адиев отреагировал на информацию о своем уходе из клуба.

– СМИ пишут, что вы в ближайшее время покинете «Крылья Советов». Насколько это вероятно, действительно ли есть такие разговоры?

– Да нет таких разговоров. Решает все руководство, если оно посчитает нужным, то сделает. Если нет, то я со своей стороны работаю, профессионально отношусь к своим обязанностям.

Но всегда решение за руководством, и какое бы оно ни приняло, я приму это с большим достоинством, – сказал Адиев.