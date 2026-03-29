  Антон Митрюшкин: «Карпин может правильно мотивировать за счет харизмы. После этого хочется выходить и биться за тренера»
Антон Митрюшкин: «Карпин может правильно мотивировать за счет харизмы. После этого хочется выходить и биться за тренера»

Вратарь сборной России и «Локомотива» Антон Митрюшкин высказался о тренере сборной Валерии Карпине.

В пятницу Россия в Краснодаре обыграла в BetBoom товарищеском матче команду Никарагуа (3:1). Митрюшкин появился на поле на 66‑й минуте, заменив Матвея Сафонова. Эта игра стала дебютной для капитана «Локомотива» за команду.

– К основе «Спартака» вас подтянул Валерий Карпин. Сейчас он главный тренер сборной России. Как Георгич изменился за эти годы?

– Он остался таким же, каким и был, – прямым человеком, который может правильно подобрать мотивирующие слова. Конечно, Валерий Георгиевич стал мудрее как тренер, потому что через многое прошел. Но если говорить глобально, то в личностном плане не изменился.

– Вы когда‑то рассказывали, что он показательно не обращался к вам по имени на тренировках в начале карьеры…

– Да, но это все было в шутку. Наверное, это был такой подход к молодым. Но это было максимум два‑три дня в шутливой, хорошей форме, чтобы где‑то поддеть и замотивировать молодого вратаря. Все понимают, что 17‑летнему голкиперу пробиться в команду было тяжеловато – конкуренция была тогда высокая с такими мастерами [как Песьяков, Дикань]. Считаю, что это было правильно, без перебора и по делу.

– А в чем крутость Карпина как тренера?

– Он умеет правильно подобрать мотивирующие слова. За счет своей харизмы Валерий Георгиевич может правильно мотивировать, и после этого хочется выходить, биться за тренера, который бьется за тебя, – сказал Митрюшкин

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
Тут вчера какой-то журналижка в разговоре с Гурцкая набрасывал, что Карпина весь состав Динамо ненавидит. Недалёкий человечишко. А если весь Ростов спросить, команду, я имею ввиду, все подтвердят слова Митрюшкина.
Расхвалил как Митрюха!.. :-)
