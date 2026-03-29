  • Семак о весенней части сезона для «Зенита»: «Достойно прошли отрезок – за исключением игры в Оренбурге»
Семак о весенней части сезона для «Зенита»: «Достойно прошли отрезок – за исключением игры в Оренбурге»

Семак о весне для «Зенита»: достойно прошли отрезок – за исключением «Оренбурга».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил выступление команда в весенней части сезона-2025/2026 в Мир РПЛ и FONBET Кубке России.

«Двоякие впечатления. С одной стороны, все-таки было необязательное поражение от «Оренбурга», которое отложило свой отпечаток.

В остальных матчах мы понимали, что будет сложно: начало года, непростые условия. Тем не менее, думаю, что достойно прошли этот отрезок, за исключением игры в Оренбурге», – сказал Семак.

В 2026 году «Зенит» одержал пять побед в шести матчах во всех турнирах, проиграв лишь «Оренбургу» в РПЛ (1:2).

Источник: Metaratings.ru
Семак снова в стиле "всё хорошо, кроме одного момента". Как будто "Оренбург" — это не системная проблема, а случайный баг в симуляторе.
Ответ профессор Лебединский
Семак снова в стиле "всё хорошо, кроме одного момента". Как будто "Оренбург" — это не системная проблема, а случайный баг в симуляторе.
как бы на любимых крыльях не потерять очки, а то снова будем слушать песню Меладзе где-то, где-то
повезло или не повезло
где-то везение
НО Я !!!!!??????
точно не виноват
Так, этот матч и является причиной, почему мы вторые. Это значит, мы прошли плохо этот отрезок. Какой смысл выиграть у Спартака или Динамо, если ты отдаешь три очка Оренбургу
С таким великолепным составом Зенит играет в очень серый и невзрачный футбол . Тяжело смотреть на все это , у Газпрома есть деньги , но в сегодняшнем положении очень трудно будет заманить известного тренера в РПЛ . Про результат можно долго рассказывать , но почему-то слушая интервью Семака , мне вспоминается отменный гол Балтики и пенальти в ворота Динамо Махачкалы .
Материалы по теме
Семак о бразильцах «Зенита»: «Энрике сделал хорошую заявку на вызов в сборную на ЧМ. У Дугласа позиция попрочнее, Вендел и Нино могли бы побороться по потенциалу»
вчера, 20:07
«Когда Абаскали приезжают – смешно. Бесковы, Романцевы, Газзаевы, Семины, Бердыевы обыгрывали «Аякс», «Баварию», побеждали всю жизнь. А такие нам не нужны». Шикунов про испанца
вчера, 19:51
Семак о судействе: «Я согласен, что такие пенальти, как с «Махачкалой», не должны ставить. Но до этого в матче «Динамо» – «Оренбург» такой же ставят. И как судье поступить?»
вчера, 19:28
Семак о 2:0 с «Кайратом»: «Молодежь получила игровое время. Думаю, для них это незабываемо: выйти в составе основной команды против клуба, который играл в ЛЧ»
вчера, 18:53
Пономарев о Семаке: «Пускай поработает с клубом со дна таблицы, посмотрим на его уровень. Он покупает любого игрока за любые деньги, у него возможности другие»
вчера, 17:31
Рекомендуем
Главные новости
Жерар Пике: «Месси и Роналду – два лучших игрока в истории. Но я ставлю Лео выше»
6 минут назад
Жоан Лапорта: «Судьи не благосклонны к «Барсе», они помогают «Реалу». У них барселонит»
31 минуту назад
Адиев об уходе из «Крыльев»: «Нет таких разговоров, все решает руководство. Я работаю, любое решение приму с большим достоинством»
37 минут назад
Сонни Андерсон о ЧМ: «Бразилия не в числе фаворитов – Франция, Испания и Германия впереди. Суперзвезд больше нет: Рафинья, Винисиус, Жоао Педро и Эстевао хороши, но не доминируют»
43 минуты назад
Йожеф Сабо: «Забарный в ужасном состоянии: нет практики в «ПСЖ», критика угнетает его. Второй гол Швеции полностью на его совести, с третьим тоже есть вопросы к нему»
сегодня, 08:24
Адиев уйдет из «Крыльев Советов» в ближайшее время. Юран возглавит клуб (Сергей Ильев)
сегодня, 08:09
Чемпионский «Ювентус» 2010-х – помните, кто там играл?
сегодня, 08:00Тесты и игры
«Интер Майами» Месси начал переговоры с окружением Каземиро. Хавбек «МЮ» открыт к переходу
сегодня, 07:45
Губерниев о сборной: «Посоветую Карпину думать не только об игре, но и о результате. Он главное в спорте»
сегодня, 06:27
Литвинов о матче «Спартака» с «Зенитом»: «Шикарная возможность взять реванш и пройти в Кубке дальше»
сегодня, 06:14
Ко всем новостям
Последние новости
Бартомеу о Негрейре: «Барса» отказалась от выплат после реструктуризации бюджета. Собирались ввести ВАР – мы считали, что в его услугах больше нет необходимости»
4 минуты назад
Испанский журналист Эспина: «Мостовой – в топ-100 легионеров в истории Ла Лиги. Не назвал бы его одним из лучших, но это легендарный футболист для «Сельты»
17 минут назад
Тимощук о Дивееве: «Ни он, ни «Зенит» не прогадали от перехода. Игорь будет еще прибавлять, несмотря на большой опыт»
28 минут назад
Антон Митрюшкин: «Карпин может правильно мотивировать за счет харизмы. После этого хочется выходить и биться за тренера»
41 минуту назад
Первая лига. «Ротор» в гостях у «Черноморца», «Родина» принимает «Урал»
сегодня, 08:20
Ваенга с песней «Город» выступит на закрытии матча Россия – Мали в Санкт-Петербурге
сегодня, 08:18
Товарищеские матчи. Грузия в гостях у Литвы, Армения примет Беларусь, Франция сыграет с Колумбией в США
сегодня, 08:15
Тяпушкин верит в чемпионство ЦСКА через год: «Если оставить Челестини и новых игроков. Боеспособный коллектив, талантливых ребят — вагон!»
сегодня, 07:58
Вагнер забил в последнем матче в карьере – его 423-й мяч! Уверенно прошил в касание
сегодня, 07:43ВидеоСпортс"
Литвинов о двух игроках «Спартака» в сборной России: «Расстраивает. Клуб работает, в дальнейшем будет лучше»
сегодня, 07:29
Рекомендуем