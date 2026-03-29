Семак о весенней части сезона для «Зенита»: «Достойно прошли отрезок – за исключением игры в Оренбурге»

Семак о весне для «Зенита»: достойно прошли отрезок – за исключением «Оренбурга».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил выступление команда в весенней части сезона-2025/2026 в Мир РПЛ и FONBET Кубке России.

«Двоякие впечатления. С одной стороны, все-таки было необязательное поражение от «Оренбурга», которое отложило свой отпечаток.

В остальных матчах мы понимали, что будет сложно: начало года, непростые условия. Тем не менее, думаю, что достойно прошли этот отрезок, за исключением игры в Оренбурге», – сказал Семак.

В 2026 году «Зенит» одержал пять побед в шести матчах во всех турнирах, проиграв лишь «Оренбургу» в РПЛ (1:2).