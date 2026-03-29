  • Сонни Андерсон о ЧМ: «Бразилия не в числе фаворитов – Франция, Испания и Германия впереди. Суперзвезд больше нет: Рафинья, Винисиус, Жоао Педро и Эстевао хороши, но не доминируют»
12

Сонни Андерсон о ЧМ: «Бразилия не в числе фаворитов – Франция, Испания и Германия впереди. Суперзвезд больше нет: Рафинья, Винисиус, Жоао Педро и Эстевао хороши, но не доминируют»

Сонни Андерсон о ЧМ: Бразилия не в числе фаворитов, суперзвезд больше нет.

Экс-нападающий сборной Бразилии Сонни Андерсон не считает национальную команду фаворитом ЧМ-2026.

– Как обстоят дела у Бразилии менее чем за 100 дней до чемпионата мира?

– Мы впервые говорим, что Бразилия, даже с ее именем и послужным списком, не входит в число фаворитов чемпионата мира. Многие другие команды, такие как Франция, Испания и Германия, опережают ее.

У Бразилии больше нет мировых суперзвезд, как раньше, состав состоит из молодых игроков и тех, кто стремится проявить себя. Команда не доминировала в отборочном турнире в Южной Америке (заняв 5-е место и отстав от Аргентины на 10 очков – Спортс’‘), что о многом говорит.

В команде Карло Анчелотти есть несколько хороших игроков, таких как Рафинья, Винисиус, Жоао Педро и Эстевао, но никто из них сейчас не доминирует в футбольном мире, – сказал Андерсон.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Le Figaro
12 комментариев
По Рафинье я бы поспорил
По Рафинье я бы поспорил
О чём спорить, Бразилия вышла на ЧМ с 5 места или Рафинья не играл за команду?
О чём спорить, Бразилия вышла на ЧМ с 5 места или Рафинья не играл за команду?
Почитай, плз, правила игры - там 11 человек в команде играет. В каждой. Не один на один.
Вся надежда на великого Эстевао - тру тащера сборной.
О, помню как Сонни обделался в Барселоне))
