Сонни Андерсон о ЧМ: «Бразилия не в числе фаворитов – Франция, Испания и Германия впереди. Суперзвезд больше нет: Рафинья, Винисиус, Жоао Педро и Эстевао хороши, но не доминируют»

Сонни Андерсон о ЧМ: Бразилия не в числе фаворитов, суперзвезд больше нет.

Экс-нападающий сборной Бразилии Сонни Андерсон не считает национальную команду фаворитом ЧМ-2026 .

– Как обстоят дела у Бразилии менее чем за 100 дней до чемпионата мира?

– Мы впервые говорим, что Бразилия, даже с ее именем и послужным списком, не входит в число фаворитов чемпионата мира. Многие другие команды, такие как Франция , Испания и Германия , опережают ее.

У Бразилии больше нет мировых суперзвезд, как раньше, состав состоит из молодых игроков и тех, кто стремится проявить себя. Команда не доминировала в отборочном турнире в Южной Америке (заняв 5-е место и отстав от Аргентины на 10 очков – Спортс’‘), что о многом говорит.

В команде Карло Анчелотти есть несколько хороших игроков, таких как Рафинья, Винисиус , Жоао Педро и Эстевао, но никто из них сейчас не доминирует в футбольном мире, – сказал Андерсон.