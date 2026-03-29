Йожеф Сабо: «Забарный в ужасном состоянии: нет практики в «ПСЖ», критика угнетает его. Второй гол Швеции полностью на его совести, с третьим тоже есть вопросы к нему»
Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо раскритиковал игру защитника «ПСЖ» и Украины Ильи Забарного в стыковом матче ЧМ-2026 со Швецией (1:3).
– То, что Бондарь не центральный защитник топ-уровня, пусть не обижается, понятно, но ведь в сборной есть Забарный, а Илья почему-то отыграл очень слабенько.
– А что тебя удивляет? Мне все ясно. Забарный сейчас в ужасном состоянии, потому что не имеет постоянной игровой практики в «ПСЖ» и критика на него постоянно во Франции сыпется, а это сил не добавляет, угнетает морально.
Второй пропущенный гол полностью на его совести, почему он так высоко играл? Его опрокинули, не получил головой Илья мяч, не впервые в сезоне с ним такое происходит. Полез вперед, его подловили и наказали за это. Вратарь шведов отдал голевую передачу!
В моменте с третьим пропущенным голом к Забарному тоже есть вопросы, но его подставил Тымчик своим несуразным поперечным пасом. Вот этот момент – лучшее доказательство несыгранности, о которой я уже устал говорить, как мне кажется. Да и отсутствия класса у Тымчика. Вызвал его Ребров в сборную, потому что просто нет лучше футболиста, играющего справа, – сказал Сабо в интервью Sport-express.ua.
Цифры такие же как и у Пачо
Они 170 миллионов на Муани и Рамоша потратили - один за выживание борется с Тоттенхэмом, второй сидит в глубоком запасе.
Угарте слили после первого же сезона.
Тут либо ПСЖ даст ему этот сезон на адаптацию, либо будут искать другого защитника. Но опять же, найти нового Маркиньоса не так и легко.