Йожеф Сабо: «Забарный в ужасном состоянии: нет практики в «ПСЖ», критика угнетает его. Второй гол Швеции полностью на его совести, с третьим тоже есть вопросы к нему»

Сабо о Забарном: он в ужасном состоянии без игровой практики в «ПСЖ».

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо раскритиковал игру защитника «ПСЖ» и Украины Ильи Забарного в стыковом матче ЧМ-2026 со Швецией (1:3).

– То, что Бондарь не центральный защитник топ-уровня, пусть не обижается, понятно, но ведь в сборной есть Забарный, а Илья почему-то отыграл очень слабенько.

– А что тебя удивляет? Мне все ясно. Забарный сейчас в ужасном состоянии, потому что не имеет постоянной игровой практики в «ПСЖ » и критика на него постоянно во Франции сыпется, а это сил не добавляет, угнетает морально.

Второй пропущенный гол полностью на его совести, почему он так высоко играл? Его опрокинули, не получил головой Илья мяч, не впервые в сезоне с ним такое происходит. Полез вперед, его подловили и наказали за это. Вратарь шведов отдал голевую передачу!

В моменте с третьим пропущенным голом к ​​Забарному тоже есть вопросы, но его подставил Тымчик своим несуразным поперечным пасом. Вот этот момент – лучшее доказательство несыгранности, о которой я уже устал говорить, как мне кажется. Да и отсутствия класса у Тымчика. Вызвал его Ребров в сборную, потому что просто нет лучше футболиста, играющего справа, – сказал Сабо в интервью Sport-express.ua.