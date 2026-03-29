  Йожеф Сабо: «Забарный в ужасном состоянии: нет практики в «ПСЖ», критика угнетает его. Второй гол Швеции полностью на его совести, с третьим тоже есть вопросы к нему»
Йожеф Сабо: «Забарный в ужасном состоянии: нет практики в «ПСЖ», критика угнетает его. Второй гол Швеции полностью на его совести, с третьим тоже есть вопросы к нему»

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо раскритиковал игру защитника «ПСЖ» и Украины Ильи Забарного в стыковом матче ЧМ-2026 со Швецией (1:3).

– То, что Бондарь не центральный защитник топ-уровня, пусть не обижается, понятно, но ведь в сборной есть Забарный, а Илья почему-то отыграл очень слабенько.

– А что тебя удивляет? Мне все ясно. Забарный сейчас в ужасном состоянии, потому что не имеет постоянной игровой практики в «ПСЖ» и критика на него постоянно во Франции сыпется, а это сил не добавляет, угнетает морально.

Второй пропущенный гол полностью на его совести, почему он так высоко играл? Его опрокинули, не получил головой Илья мяч, не впервые в сезоне с ним такое происходит. Полез вперед, его подловили и наказали за это. Вратарь шведов отдал голевую передачу!

В моменте с третьим пропущенным голом к ​​Забарному тоже есть вопросы, но его подставил Тымчик своим несуразным поперечным пасом. Вот этот момент – лучшее доказательство несыгранности, о которой я уже устал говорить, как мне кажется. Да и отсутствия класса у Тымчика. Вызвал его Ребров в сборную, потому что просто нет лучше футболиста, играющего справа, – сказал Сабо в интервью Sport-express.ua.

хорош был в Борнмуте, но не потянул Лигу 1 лол 😂
Ответ Любезный Коссутий
Оценки за матч у него лучше чем были в АПЛ , хоть и не намного
Цифры такие же как и у Пачо
Ответ Любезный Коссутий
Футбол Энрике далеко не всем подходит по понятным причинам. Это немного другой уровень в плане игры на мяче прежде всего.
Они 170 миллионов на Муани и Рамоша потратили - один за выживание борется с Тоттенхэмом, второй сидит в глубоком запасе.
Угарте слили после первого же сезона.

Тут либо ПСЖ даст ему этот сезон на адаптацию, либо будут искать другого защитника. Но опять же, найти нового Маркиньоса не так и легко.
Зря перешел видимо, не его команда
Ответ Григорий Гашников
Это скорее к ПСЖ вопрос, для чего за среднего по качеству защитника отвалили кучу денег.
Ответ Evgen Vynokurov
Почему средний? В Борнмуте лидер по проведённым минутам. Два сезона по 38 туров в АПЛ играл.
Все по-полочкам разложил Йожеф Йожефович в свои то 86 лет, здоровья ветерану 💪
Оба года привозище. Второй ошибка 11 летнего ребенка , когда мяч перелетает за голову последнему защитнику.
Ну это Миротворец, без вариантов
Россиянин в команде мешает раскрыться))
Сборную Украины ограбили в Испании перед матчем со Швецией, сообщил журналист Бурбас: «У помощника Реброва украли 1800 евро. Какое настроение у команды может быть после такого?»
27 марта, 16:55
Миколенко об 1:3 от Швеции и невыходе Украины на ЧМ: «Пришел поблагодарить тех, кто досмотрел это позорище. Хотел извиниться, но после боя не за что. Стыдно, что беззубо сыграли»
27 марта, 09:22
Яремчук о невыходе Украины на ЧМ-2026 после 1:3 от Швеции: «Позор. Почему-то мы обкакиваемся в самый ответственный момент. Раздевалка мертвая – в Европе личности, а мы прячемся за спинами»
27 марта, 03:55
Тренер Украины Ребров об 1:3 от Швеции и невыходе на ЧМ-2026: «Не знаю, позорно ли это. Мы извиняемся. Очень много ошибок – потому и проиграли»
26 марта, 22:42
